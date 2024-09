Le QB des Browns Deshaun Watson sera sur le terrain lors de la semaine 1 contre les Cowboys

Au cours de l’intersaison, Watson a déclaré qu’il était revenu aux bases et qu’il avait recommencé à zéro sa préparation pour la saison 2024. Avec son équipe de médecins et d’entraîneurs, ils ont créé un plan et en ont suivi le cours.

Watson a déclaré qu’il avait recommencé à zéro avec son mouvement de lancer, la mécanique et la façon dont il prenait soin de son corps. Ils ont construit à partir de zéro pour le mettre dans une position où il se sent en confiance avec son épaule et sa capacité de lancer.

« Je me sens vraiment bien », a déclaré Watson. « Je me sens très explosif, concentré sur mes tâches, sur le jeu, sur l’endurance, sur tout. Je suis donc impatient d’aller sur le terrain et de montrer ce que j’ai à offrir dimanche et avec tout le travail acharné que j’ai fourni. »

L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a pu constater le travail de Watson tout au long de l’intersaison et la façon dont son dévouement au processus de rééducation l’a mis en position pour le début de la saison 2024. Maintenant, alors que les Browns se préparent à affronter les Cowboys lors de la première semaine de la saison 2023, il pense que Watson est prêt à diriger les Browns.