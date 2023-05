Le QB des 49ers Trey Lance heureux à San Francisco malgré un statut incertain

Trey Lance n’a aucun désir de prendre un nouveau départ, même si son chemin pour devenir le quart-arrière de la franchise des 49ers de San Francisco comporte de nombreux obstacles.

Après que les Niners aient échangé trois choix de première ronde pour le repêcher troisième au classement général en 2021, Lance n’a commencé que quatre matchs après avoir servi de remplaçant pendant la majeure partie de sa saison recrue et avoir été blessé la majeure partie de l’année dernière.

Il entame maintenant sa troisième saison derrière l’ancien M. Irrelevant Brock Purdy, qui est passé du dernier choix du repêchage de 2022 au partant présumé à San Francisco tant qu’il se remet d’une opération au coude hors saison.

Cela a conduit certaines équipes à vérifier si les Niners étaient prêts à quitter Lance, mais il n’avait aucun intérêt pour un échange même si cela lui a donné une voie plus claire pour devenir un partant à temps plein.

« Je savais où je voulais être », a-t-il déclaré. « Je veux juste une opportunité de concourir. J’adore ça ici. J’adore le personnel d’entraîneurs. … J’adore la salle des quarts, j’adore les gars dans le vestiaire. Sans aucun doute pour moi, c’est absolument là où je veux être. «

Lance a déclaré qu’il pensait qu’il était dans son meilleur état mental depuis son entrée dans la ligue. Le stress d’apprendre une nouvelle attaque en tant que recrue et de revenir au printemps dernier après une blessure au doigt qui a altéré son mouvement de lancer et contribué à un bras fatigué appartient désormais au passé.

Lance est également complètement remis de la cheville cassée qui a écourté sa deuxième saison lors de la semaine 2 et peut maintenant se concentrer sur les améliorations subtiles nécessaires pour pouvoir être un bon quart-arrière partant dans la NFL.

« J’ai vraiment l’impression de m’amuser à nouveau à jouer au football », a-t-il déclaré. « C’est difficile ces premières années, ma première année en particulier et puis l’année dernière, je pensais pouvoir me rapprocher de ce point de ne pas avoir à être aussi stressé et inquiet et avoir une meilleure compréhension de l’attaque et de la défense et j’ai finalement J’ai l’impression de pouvoir simplement m’amuser et en profiter à nouveau. Évidemment, il y a des hauts et des bas et il y a du stress et de l’anxiété qui accompagnent le fait de jouer au poste et de jouer au football, mais c’est le meilleur que j’ai ressenti à coup sûr.

Lance a passé une partie de l’intersaison à travailler avec Patrick Mahomes et l’entraîneur de lancer Jeff Christensen et l’entraîneur Kyle Shanahan ont vu des résultats positifs dans son jeu de jambes au cours des premières parties du travail sur le terrain ce printemps.

Shanahan a déclaré que Lance n’était pas en mesure de travailler sur cet aspect de son jeu la dernière intersaison parce que la priorité était de revenir à son mouvement de lancer normal qui a été rejeté lorsqu’il s’est cassé un doigt lors de la pré-saison en tant que recrue et a été contraint de modifier sa livraison.

« Je pense qu’il a passé la plupart de son temps à travailler sur une poignée, à essayer de la récupérer, ce qui est généralement une condition préalable, mais à cause de sa situation, il s’est mis à ça, donc il était juste en retard pour travailler sur les autres choses », a déclaré Shanahan. . « Cette année, il est entré dans cette intersaison en sachant exactement sur quoi il devait travailler et je pense que c’est pourquoi il est en avance sur l’année dernière. »

Alors que Lance a peut-être fait des progrès au cours de la dernière année dans son jeu, il est tombé dans l’ordre hiérarchique du quart-arrière.

Purdy a pris la relève à la fin de la saison dernière après que Jimmy Garoppolo s’est blessé et a remporté ses sept premiers départs avant de se blesser au coude lors de la défaite du match pour le titre NFC à Philadelphie.

Purdy a été opéré en mars et devrait reprendre le lancer la semaine prochaine, et Shanahan a déclaré qu’il était optimiste que Purdy puisse être en assez bonne santé pour commencer la semaine 1.

Cela laisse Lance en concurrence avec l’acquisition de l’agent libre Sam Darnold, un autre ancien choix n ° 3 au classement général qui a eu du mal à réussir au début de sa carrière.

« Nous avons deux gars qui ont suffisamment de talent pour figurer parmi les cinq premiers du repêchage et nous avons un autre gars qui a joué comme ça l’an dernier », a déclaré Shanahan à propos de sa place de quart-arrière.

Shanahan a déclaré que le comportement de Lance n’avait pas changé maintenant qu’il n’était pas désigné comme partant et que l’équipe croyait toujours en son potentiel.

Lance a dit qu’il ne s’inquiétait pas du tableau de profondeur et qu’il voulait juste « vivre le moment ».

« Mon opportunité est juste de venir concourir et c’est tout ce que je voulais », a-t-il déclaré. « Je ne veux rien enlever à Brock et personne ne devrait pouvoir enlever quoi que ce soit à Brock. Il a fait ce qu’il a fait l’année dernière et il mérite tout le crédit du monde pour cela. Je veux juste une opportunité de rivaliser. »

Reportage de l’Associated Press.

