Le QB des 49ers Brock Purdy peut égaler Kurt Warner dans les livres de records de la NFL contre les Rams – NBC Sports Bay Area & California

Brock Purdy a une chance de graver son nom aux côtés d’un membre du Temple de la renommée du football professionnel dans les livres de records de la NFL lorsque les 49ers affronteront les Rams de Los Angeles dimanche au SoFi Stadium.

Si Purdy obtient une note de passeur de 100 ou plus contre Los Angeles, il égalera Kurt Warner pour le deuxième plus grand nombre de matchs de ce type (16) par un joueur lors de ses 25 premiers départs en saison régulière dans l’histoire de la NFL. Le seul joueur à avoir obtenu plus est le quarterback des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, avec 18.

Le match de dimanche contre les Rams est le 24e départ de Purdy en saison régulière, ce qui donne au jeune quart-arrière l’occasion non seulement d’égaler la marque de Warner ce week-end, mais aussi de prendre seul la deuxième place du classement avec un autre match de ce type contre les New England Patriots lors de la semaine 4.

Ce ne sera pas une tâche facile pour Purdy, car le joueur de 24 ans sera privé de membres clés de l’attaque des 49ers lorsque San Francisco entrera sur le terrain dimanche contre Los Angeles.

Le demi offensif vedette Christian McCaffrey reste sur la touche en raison d’une tendinite d’Achille, le receveur Deebo Samuel souffre d’une tension au mollet et l’ailier rapproché George Kittle a été officiellement exclu du match de dimanche après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de mercredi.

Purdy vient de faire un début de carrière contre les Rams, avec 17 passes réussies sur 25 pour 206 yards et un touchdown au sol. Victoire 30-23 des 49ers au SoFi Stadium la saison dernière.

La dernière fois que Los Angeles a affronté San Francisco, Purdy a réussi à maintenir sa note de passeur à 93,1. Il faut cependant noter que si Purdy avait réussi un touchdown dans les airs plutôt qu’au sol lors de ce match, il aurait terminé avec une note de passeur de 106,4.

Alors que les 49ers sont impatients de rebondir après une défaite difficile de la semaine 2 contre les Vikings du Minnesota, Purdy et un ensemble de pièces de profondeur de San Francisco peuvent faire une déclaration significative au reste de la NFL dimanche.

Téléchargez et suivez le podcast 49ers Talk