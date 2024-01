Le QB des 49ers Brock Purdy fait table rase du championnat NFC contre les Lions – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA – Brock Purdy a connu des performances inoubliables en ronde de division NFC jusqu’à ce qu’il joue dans l’une des grandes victoires par derrière de l’histoire des séries éliminatoires des 49ers.

Il y a beaucoup à tirer de la performance de Purdy lors de la victoire 24-21 des 49ers contre les Packers de Green Bay lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFC, samedi au Levi’s Stadium.

Mais, en fin de compte, Purdy – à 24 ans et bien en retard sur son âge – sait que rien ne se répercute automatiquement sur le prochain match.

Et le prochain concours, bien sûr, est le match de championnat NFC contre les Lions de Détroit dimanche à 15h30 (heure du Pacifique) au Levi’s Stadium.

La première étape pour utiliser son match contre les Packers comme outil d’apprentissage, a-t-il déclaré, était d’être réel avec lui-même.

“Vous comprenez où vous en êtes en tant que quart-arrière, comment vous avez joué”, a déclaré Purdy mercredi. “Et peu importe si vous avez bien ou mal joué, vous ne pouvez rien emporter avec vous la semaine prochaine. »

Purdy a complété 23 des 39 tentatives de passes samedi soir sous une pluie constante pour 252 verges avec un touché. Il n’a commis aucun cadeau, mais il a également eu de la chance lorsque la sécurité des Packers, Darnell Savage, a laissé tomber une interception potentielle lors du premier entraînement du match.

Purdy a fait amende honorable pour son jeu difficile pendant 3 1/2 quarts grâce à sa précision et à son jeu sur la conduite gagnante de l’équipe.

Maintenant, il se prépare à un nouveau défi contre une défense de Détroit qui aime mélanger les choses et déséquilibrer les quarts adverses.

«C’est un nouveau jeu. C’est un nouveau schéma. C’est un nouvel environnement. Tout », a déclaré Purdy. « Tout y est nouveau, donc c’est presque comme si vous aviez une table rase. Vous apprenez de vos erreurs, vous bâtissez sur les bonnes choses que vous avez faites. Mais c’est un nouveau jeu. »

Il y a un an, Purdy a pris la relève en tant que quart partant des 49ers début décembre, et tout s’est passé si vite à la fin de sa saison recrue.

Les 49ers jouaient déjà du bon football avec Jimmy Garoppolo comme quart-arrière, et Purdy a contribué à améliorer le jeu de l’offensive de San Francisco.

Les 49ers ont remporté les matchs éliminatoires contre les Seahawks de Seattle et les Cowboys de Dallas avec Purdy comme quart-arrière pour se qualifier pour le match de championnat NFC contre les Eagles de Philadelphie. San Francisco était à une victoire d’un voyage au Super Bowl, mais ils ont joué la majeure partie du match en réalisant qu’ils n’avaient aucune chance.

Purdy a subi une grave blessure au coude en début de match. Ensuite, le quart-arrière suppléant Josh Johnson a été contraint de quitter le match en raison d’une commotion cérébrale.

Lorsque Purdy est revenu au troisième quart, il l’a fait sans pouvoir lancer le ballon.

« Pour moi, évidemment, je me suis blessé l’année dernière. C’était nul », a déclaré Purdy. « Cela faisait partie du jeu. Entrer dans ce jeu en bonne santé ; Je me sens bien.

« Je pense que pour nous tous, nous avons faim et voulons nous qualifier pour le prochain match. Nous devons donc gérer les affaires et procéder une pièce à la fois.

Immédiatement après la défaite des 49ers dans le match pour le titre NFC contre les Eagles, il n’y avait qu’un seul but pour cette saison et il ne faisait aucun doute que Purdy serait le titulaire lorsqu’il serait autorisé à jouer après une opération au coude pendant l’intersaison.

Purdy a participé au camp d’entraînement, a commencé la semaine 1 à Pittsburgh et a joué au niveau MVP de la NFL pendant la majeure partie de la saison régulière.

Après une saison régulière de 12-5 et avoir remporté la première place des séries éliminatoires de la NFC, les 49ers ont battu les Packers et affrontent maintenant les Lions avec un voyage au Super Bowl LVIII en jeu.

Contrairement à la saison dernière, cette fois, le retour des 49ers et Purdy dans les quatre derniers de la NFL a été lent.

“Cela semble un peu différent parce que vous avez traversé tellement de hauts et de bas cette année”, a déclaré Purdy. « Et maintenant, pour en arriver là où nous en sommes, ça fait du bien. Mais en même temps, cela a été l’état d’esprit de cette organisation et de cette équipe bien avant mon arrivée ici, dans ce qu’ils ont construit ici en termes de faire ce qu’il faut pour accéder à un championnat.

“J’en suis un autre élément clé, et je fais simplement mon travail du mieux que je peux, semaine après semaine, et nous y sommes.”

