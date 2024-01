Le QB des 49ers Brock Purdy détaille le changement de mentalité entre les séries éliminatoires de la NFL – NBC Sports Bay Area & California

Brock Purdy n’aborde pas les séries éliminatoires de cette année comme il l’avait fait il y a un an.

Le quart-arrière des 49ers a eu une saison entière, en particulier les deux dernières semaines, pour réfléchir à l’un des moments déterminants de sa jeune carrière : sa performance impressionnante lors des séries éliminatoires de la NFL en 2023, qui a vu un quart-arrière alors âgé de 23 ans mener les 49ers à la victoire. le match de championnat NFC.

Depuis, tant de choses ont changé pour Purdy et autour de lui.

«J’ai l’impression que c’est un peu différent», a déclaré Purdy aux journalistes mercredi après l’entraînement. “Tu sais, juste l’année dernière [I] J’essayais encore de trouver mon chemin dans un sens. J’ai été recruté vers la fin de l’année, et donc chaque semaine, j’essayais encore de bien jouer et d’apprendre qui j’étais en tant que quarterback et, évidemment, de me familiariser davantage avec le jeu au sein du système. Ce sont toutes des choses qui étaient en quelque sorte dans mon assiette l’année dernière et j’essayais évidemment de gagner chaque semaine et d’amener cette équipe à la fin.

« Alors maintenant, cette année, étant beaucoup plus familier avec l’offensive, qui je suis et tout ça, c’est un peu différent. Mais c’est bien de regarder les matchs de l’année dernière et de se souvenir en quelque sorte des sentiments et des émotions ressentis lors d’un match éliminatoire. C’est bon. C’est énorme pour moi, en tant que quarterback, de revenir sur ces moments et de me souvenir de ce que ça fait. Ce sont des choses sur lesquelles je compte en quelque sorte.

Fouiller le film et se mettre à la place dans lequel il se trouvait à cette époque l’année dernière a servi de rappel efficace de ce qu’il a fallu pour remporter deux matchs éliminatoires pour Purdy, qui a entamé ses premières séries éliminatoires en tant que dernier choix du repêchage de la NFL 2022. .

Après une incroyable première série de séries éliminatoires qui s’est terminée lorsque Purdy a déchiré son UCL contre les Eagles de Philadelphie, et le record de passes des 49ers en une seule saison maintenant à son actif, le quart-arrière regarde vers l’avenir avec une nouvelle expérience et une nouvelle sagesse.

“J’ai l’impression que le premier match a été un peu tendu, car chaque jeu comptait : ne pas essayer de retourner le ballon, mais en même temps, faire des jeux immobiles, gagner et faire ce qu’il faut pour gagner”, a déclaré Purdy. .

« Ce sont des choses que j’ai en quelque sorte dû apprendre. Et en regardant le film, on retrouve cette sensation de l’année dernière. C’était la première fois dans un match éliminatoire. C’est bon de se souvenir de ce genre de choses à l’avenir, [and] je comprends à quoi m’attendre pour le premier match des séries éliminatoires cette année.

À quelques jours de la deuxième poursuite du Trophée Lombardi des 49ers avec Purdy à la barre, le quart-arrière a clairement indiqué qu’il y avait un changement de mentalité en lui par rapport à l’année dernière – et c’est certainement pour le mieux.

