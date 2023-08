Le QB de première année de Carmel, Trae Taylor, est intelligent au football au-delà de ses années – Shaw Local

JR Taylor menaçait de révoquer les privilèges informatiques de son fils si sa chambre n’était pas suffisamment nettoyée.

Dans le cas de Trae Taylor, l’ordinateur n’était pas utilisé pour les jeux généralement associés aux pré-adolescents. Si sa chambre était trop en désordre, Taylor ne pouvait pas décomposer les vidéos de football sur les délits commis avec son père.

Qu’il suffise de dire que Trae Taylor est construit différemment de la plupart des enfants.

C’est pourquoi Taylor, qui vit à Lake in the Hills, a sept offres de bourses d’études de la Division I de la NCAA avant de prendre une photo de football universitaire au Carmel High School de Mundelein.

Le Michigan, le Colorado, l’UNLV, Miami (Floride), le Maryland, Marshall et le centre du Michigan sont les sept premiers sur ce qui promet d’être une longue liste d’écoles qui offriront à Trae Taylor.

Taylor, qui mesure 6 pieds et 160 livres, a des pieds rapides, un bras fort et un QI de football hors norme pour quelqu’un qui aura 15 ans le 2 septembre. Il a toujours eu cette volonté d’être le meilleur.

« C’est parce que la NFL est mon rêve, beaucoup de gens le savent », a déclaré Taylor. « Beaucoup de gens ne savent pas que mon vrai rêve est d’être dans le Hall of Fame. Je veux être considéré comme l’un des meilleurs joueurs. C’est de là que vient une grande partie de la motivation.

« Je ne m’entraîne pas avec beaucoup d’enfants de mon âge. Si je vais quelque part, la plupart du temps je m’entraîne avec des juniors, des enfants plus âgés. Je sais qu’ils sont plus âgés, mais je considère que je devrais être meilleur qu’eux. C’est comme ça que je dois le voir. Si vous dites simplement : « Ils sont plus vieux que moi, c’est pourquoi ils sont meilleurs », alors vous ne faites que trouver des excuses. »

JR Taylor, qui enseigne à l’école alternative Haber Oaks du district 155, a joué à l’Eastern Illinois University et a partagé une chambre avec le quart-arrière des Panthers Tony Romo lors de voyages en voiture. Il a joué avec les Packers de Green Bay pendant une saison, a joué plusieurs saisons avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football, puis a terminé sa carrière avec le Chicago Slaughter dans l’Arena Football League.

JR Taylor apprécie l’appétit insatiable de son fils pour aller mieux.

« Pour la plupart, il le fait tout seul », a déclaré JR Taylor. «Nous n’avons pas à le combattre sur beaucoup de tout ce qu’il doit faire. Tout l’été, la plupart des enfants veillent tard et dorment. Tout l’été, il s’est couché tôt et il s’est levé à 5 heures du matin pour une séance Zoom. C’est incroyable de voir à quel point il peut rester motivé. Il manque beaucoup de choses, mais cela ne semble jamais trop le déranger.

Le quart-arrière de première année du Carmel Catholic High School Trae Taylor, un résident de Lake in the Hills, signale un récepteur lors de l’entraînement du lundi 14 août 2023 à l’école de Mundelein. (Gregory Shaver – gsh[email protected]/Gregory Shaver – [email protected])

« C’est OK d’avoir cette attention tôt. Il reste bien ancré, ce qui est un énorme plus. Notre plus grande chose est d’être un grand humain. Le football va vous emmener aussi loin que possible et recevoir une éducation est formidable, mais être un grand humain est la clé ultime. Je me fiche de qui t’offre quoi, tu ferais mieux d’être gentil avec la personne qui se tient à côté de toi. Il fait du bon travail là-dedans. »

JR Taylor est entraîneur adjoint dans l’équipe de l’entraîneur de Carmel, Jason McKie. Les Taylors ont visité l’école lorsque Trae était en septième année et il était ramasseur de balles pour les Corsairs la saison dernière.

Le plan de Carmel est que Trae Taylor joue la première moitié du match universitaire junior, le laissant éligible pour deux quarts du match universitaire. Les Corsairs ont le quart-arrière senior Johnny Weber, qui s’est engagé à DI Southeast Missouri le mois dernier, qui commencera. McKie a déclaré que les entraîneurs cherchaient toujours à répartir les répétitions du quart-arrière.

Destiné au football

Trae Taylor avait des ballons de football dans son berceau, a assisté à des matchs de Slaughter avec sa mère Hilary peu de temps après sa naissance et lançait constamment des ballons de football dans son enfance. En tant que joueur, il a commencé comme porteur de ballon, mais est passé au quart-arrière et a marqué lors de son premier jeu à ce poste. Quand il a lancé sa première passe de touché, il était vraiment accro.

« J’avais le ballon à chaque jeu (en tant que quart-arrière) », a-t-il déclaré. « C’est la seule chose que tout le monde veut, ils veulent toujours avoir le ballon. C’est alors que j’ai commencé à l’aimer. Maintenant, vous contrôlez ce qui se passe avec le ballon.

Vers l’âge de 8 ou 9 ans, jouant avec les Lake in the Hills Junior Eagles, Taylor a montré un bras fort et s’est vraiment mis au football au sérieux.

Hilary, Trae et JR Taylor lors d’une visite au Michigan, l’une des sept écoles qui a offert à Trae une bourse de football. (Photo fournie par JR Taylor)

« C’était amusant de le jeter sur les gens », a déclaré Taylor. «Beaucoup de défenses ne pouvaient pas jouer loin en arrière, alors je lançais en profondeur et (mes receveurs) allaient simplement le chercher. J’aime vraiment ça. Cela m’a en quelque sorte lancé.

Trae avait des talents physiques évidents, alors JR Taylor a commencé à chercher des entraîneurs pour aider son fils avec les aspects mentaux du jeu. Ils ont trouvé Donovan Dooley, qui dirige la Quarterback University de Detroit.

Dooley viendra parfois dans l’Illinois pour travailler avec des joueurs. D’autres fois, ils passent du temps dans son établissement de Detroit.

« La troisième année, c’est quand c’est devenu sérieux, nous avions besoin de trouver des entraîneurs pour aider avec l’aspect mental », a déclaré JR Taylor. « Il y a eu beaucoup de voyages dans le Michigan pour qu’il s’entraîne et apprenne le jeu. L’entraîneur Dooley a fait un travail incroyable en lui donnant les bases des couvertures de base, comment regarder ce que vous faites dans différentes couvertures. C’est probablement la raison pour laquelle nous ne pouvions pas rester ici, il n’y avait personne ici qui voulait le faire à cet âge. L’entraîneur Dooley a dit : ‘Je vais le faire. Il est jeune, mais je vais commencer. «

QBU a une vidéo sur son site Web d’il y a un an avec Drew Viotto, signataire de l’est du Michigan; Belleville, Michigan, quart-arrière Bryce Underwood; et Taylor dans une interview. Taylor prend des commentaires de bonne humeur dans la vidéo sur toutes les questions qu’il soulève dans les cours QBU.

Les entraîneurs et les joueurs de Carmel le constatent tous les jours.

« Il veut savoir, ce qui est bien, cela veut dire qu’il fait attention », a déclaré McKie, un ancien arrière des Bears. « Il veut savoir parce qu’il veut réussir. Lorsque vous ne posez pas la question et que vous sortez et que vous vous trompez, cela signifie que vous n’y prêtiez pas attention. Vous ne vous souciez pas. Il se soucie. C’est un perfectionniste. »

La connexion du Michigan

Taylor avait l’habitude de jouer avec le football BOOM 7 contre 7 pour l’entraînement et la compétition. Maintenant, il travaille avec Sound Mind Sound Body Sports Academy à Detroit, un groupe dirigé par l’entraîneur Chris Blackwell.

« Nous allons dans plusieurs camps. C’est une grande raison pour laquelle j’ai eu autant d’exposition », a déclaré Trae Taylor,« pas seulement en voyant la concurrence ailleurs. Si nous avons un tournoi à Miami, nous irons aussi voir FIU, Miami, beaucoup de collèges. On va à la plage, on traîne. C’est beaucoup de vous apprendre comment agir quand vous arrivez à l’université et comment vous pouvez agir de manière indépendante. Sound Mind Sound Body m’a beaucoup aidé dans mon exposition.

Dooley a également Taylor travaillant avec l’entraîneur des quarts Steve Wilson, un ancien joueur de la NFL en Caroline du Nord, qui a fait des sessions Zoom quelques matins chaque semaine avec Taylor.

Le quart-arrière Carmel Catholic Johnny Weber et le quart-arrière de première année Trae Taylor, un résident de Crystal Lake, regardent une tentative de placement sur le terrain le lundi 14 août 2023, lors d’un entraînement à l’école de Mundelein. (Gregory Shaver – gshaver@shawm/Gregory Shaver – gshaver@shawmed)

« Coach Wilson l’a amené à un autre niveau », a déclaré JR Taylor. «Il a pris la fondation que Dooley lui a donnée et il construit dessus. Ajoutez-y les éléments supplémentaires.

Bien qu’il soit physiquement béni, Trae Taylor pense que son meilleur attribut est sa façon de penser.

« Je connais vraiment très bien le jeu », a déclaré Taylor. « Hier à l’entraînement, nous avions quatre verts, la défense a roulé la sécurité, j’ai vérifié quelque chose, nous avons eu le contrôle, ça allait marcher. L’un de nos receveurs a pensé que la sécurité avait baissé dans le sens opposé. Nous avons mis le film et j’ai dit au receveur : « Je ne te lancerai jamais la balle s’ils tournent vers toi ». Je veux jeter loin de leur rotation. Ce sont des petites choses comme ça qui non seulement m’aident, mais qui aident l’équipe.

Les Corsaires admirent leur nouveau coéquipier précoce.

« Sa capacité à traiter le jeu est impressionnante », a déclaré Weber. « Il a toujours une raison pour laquelle il fait des trucs, ce qui est vraiment important à avoir, surtout à un si jeune âge. Il est au-dessus de ses années pour pouvoir sortir et faire quelque chose et quand l’entraîneur dit: « Pourquoi as-tu fait ça? », Il a une réponse tout de suite.

« C’est énorme. Peu d’étudiants de première année seront en mesure de dire pourquoi ils l’ont fait, ils disent simplement: « Je ne sais pas, je l’ai fait. » Pour pouvoir comprendre le jeu et « c’est ce qui se passe donc je vais le faire », il a des années-lumière d’avance sur tous les autres de son âge et cela lui profite.

Taylor a appris à connaître les joueurs l’année dernière en tant que ramasseur de balles et s’est mieux familiarisé au cours de l’été lors des entraînements.

« Le QI de Trae, son niveau pour comprendre le jeu, est une qualité que je n’ai jamais vue auparavant à un si jeune âge », a déclaré le receveur Torey French. «Nous sommes en réunion et les entraîneurs nous disent quoi faire et quoi rechercher et Trae sait déjà ce qui s’en vient. C’est ce que j’aime vraiment chez lui. »

Au-delà de ses années

Tout ce que fait Trae Taylor – soulever, conditionner, lancer, étudier – l’a amené à ce stade.

De nombreux matins cet été, Taylor, qui vit dans les limites de Crystal Lake South, a couru à l’école primaire Indian Prairie où il courrait une colline derrière l’école avec Jason Penza de Crystal Lake Central, George Dimopoulos, Tommy Hammond et Tommy McNeil. Ensuite, ils se rendaient au Ken Bird Park à proximité et lançaient des passes.

Taylor s’entraîne également à MT Training à Cary, dirigé par l’ancien joueur de Cary-Grove Marcus Thimios.

McKie a tout de suite été impressionné par Trae lorsque les Taylor sont venus visiter Carmel.

« La première chose que j’ai apprise sur lui, c’est à quel point il était mature pour un élève de huitième année », a déclaré McKie. « Ensuite, le connaître et être davantage avec lui, c’était son éthique de travail. Il travaille dur, extrêmement dur. Il est sur les appels Zoom à 5 heures du matin. Il travaille toujours à son métier, lance, s’améliore, travaille son jeu de jambes, court des collines, se conditionne, il a cette motivation.

«Ses parents font un excellent travail, conduisant au Michigan, lui donnant des opportunités. Ils sont attentifs aux détails. Il n’est pas surprenant qu’il reçoive autant d’attention parce qu’il l’a mérité. Il l’a bien mérité. Il a les outils qui peuvent l’emmener loin. Il a tout l’athlétisme, mais la principale chose à propos de lui est son caractère.

Le coordinateur offensif de Carmel, Rashied Davis, ancien receveur des Bears, s’émerveille de la maîtrise de l’attaque de Taylor.

« Il pose tellement de questions. Et ce sont de bonnes questions », a déclaré Davis. « Parfois, il voit des choses que je ne vois pas avant que je les voie. Pour un gamin de 14 ans qui entre dans sa première année, il a une longueur d’avance.

« Il est devenu plus grand. Quand je l’ai rencontré, il faisait 5-5 ou 5-6. Maintenant, il est 6-0. C’est bien. Les scouts qui offrent des bourses sont heureux maintenant. Tout est une question de mesurables.

Trae Taylor était ravi de rencontrer le quart-arrière des Bears Justin Fields cet été lorsque Fields s’est arrêté à un entraînement des Corsairs. Taylor espère pouvoir faire des choses et éventuellement atteindre les niveaux de Fields.

« C’était vraiment cool. Je lui ai beaucoup parlé », a déclaré Taylor. « Il va essayer de venir à quelques-uns de nos matchs. C’est un gars vraiment cool. Il était calme au début. Ensuite, il est devenu plus bavard. Je lui ai posé une question : ‘Combien de temps cela va-t-il plus vite ?’ Il a dit que les monteurs de ligne sont tellement plus rapides. Il a dit qu’il pouvait s’éloigner de tout le monde, mais il ne pouvait pas s’éloigner de Myles Garrett (de Cleveland).

Taylor avait une demande, cependant, qui pourrait être difficile pour l’ancien quart-arrière de l’Ohio State lorsqu’ils se reverront.

« J’ai une paire de crampons du Michigan que je lui ai demandé de signer », a déclaré Taylor en souriant. « Il a dit qu’il le ferait. Il est vraiment gentil.