Le QB de l’Utah, Cameron Rising, serait absent pour le match contre l’Utah State en raison d’une blessure à la main

Le quart-arrière de l’Utah, Cameron Rising, a quitté le match de l’équipe contre Baylor en première mi-temps après avoir subi une blessure à la main droite. (AP Photo/Rick Bowmer)

Le QB de l’Utah, Cameron Rising, semble avoir évité une grave blessure à la main droite.

Selon Bill Riley d’ESPN, Rising manquera le match de samedi contre Utah State mais devrait être de retour pour le match des Utes le 21 septembre contre Oklahoma State. Rising s’est blessé à la main droite à la fin de la première mi-temps du match de la semaine 2 de l’Utah contre Baylor.

Rising s’est précipité vers la gauche, sur la ligne de touche, et a été poussé hors des limites après s’être débarrassé du ballon. Rising est tombé dans le distributeur de boissons sur la ligne de touche de Baylor et a semblé se cogner la main sur une glacière.

Sa main était ensanglantée après le match et il est allé aux vestiaires avant la mi-temps. Rising est revenu sur le bord de la ligne sans son uniforme en deuxième mi-temps et a été remplacé pour le reste du match par le freshman Isaac Wilson. Alors qu’il se tenait sur le bord de la ligne, Rising avait un bandage sur son majeur et son annulaire.

Wilson sera titulaire en l’absence de Rising contre Utah State. Il a réussi 4 passes sur 9 pour 30 yards et Utah a battu les Bears 23-12. Les Utes n’ont pas réussi à marquer en deuxième mi-temps après avoir pris une avance de 23-3 à la mi-temps.

Rising, un senior de septième année, a lancé sept passes de TD en moins de deux matchs cette saison. Il a ouvert la saison avec cinq passes de TD contre Southern Utah et a réussi 8 passes sur 14 pour 92 yards et deux TD en première mi-temps contre Baylor.

Rising a montré à quel point il était important pour les Utes lorsque l’attaque de l’Utah a connu de grandes difficultés en 2023 alors qu’il était sur la touche. Rising a raté toute la saison après avoir subi une blessure au genou lors du Rose Bowl à la fin de la saison 2022. Bryson Barnes, l’un des quarterbacks qui a pris des clichés en son absence, a été transféré à l’Utah State pendant l’intersaison et devrait débuter pour les Aggies samedi.