Le QB de l’Iowa Cade McNamara absent pour la saison en raison d’une blessure au LCA : qu’est-ce que cela signifie pour les Hawkeyes ?

IOWA CITY, Iowa — Le quart-arrière Cade McNamara ratera le reste de la saison en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur et sera opéré la semaine prochaine, a confirmé l’entraîneur de l’Iowa Kirk Ferentz lors de sa conférence de presse mardi. Voici ce que vous devez savoir :

En tant que transfert d’études supérieures, McNamara dispose d’une saison supplémentaire d’admissibilité à l’université. « Ses intentions sont de revenir jouer », a déclaré Ferentz.

Le QB a été blessé au début du deuxième quart du match des Hawkeyes contre Michigan State avec une blessure sans contact en sortant de sa zone des buts. Il est tombé au sol et a été aidé à quitter le terrain sans exercer aucune pression sur sa jambe gauche.

Après avoir été examiné en marge et dans la salle d’entraînement, McNamara est revenu sur le terrain avec des béquilles et une jambe enroulée du haut de la cuisse jusqu’au genou gauche.

En plus de quatre matchs, le transfert du Michigan a complété 51,1 pour cent de ses passes pour 505 verges, quatre touchés et trois interceptions.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Iowa ?

Les Hawkeyes sont maintenant en deuxième année Deacon Hill, qui a également été transféré dans l’Iowa en janvier. Hill a débuté sa carrière au Wisconsin, mais est entré sur le portail l’automne dernier lorsque l’entraîneur Paul Chryst a été congédié. Hill s’est engagé à Fordham en décembre, mais s’est tourné vers l’Iowa à cause de l’assistant spécial des Hawkeyes, Jon Budmayr, qui avait initialement recruté Hill dans le Wisconsin. Hill a pris des représentants en équipe première lorsque McNamara était absent en avril et fin août.

Hill a complété 15 des 35 passes pour 164 verges, un touché et une interception en quatre matchs. En relève de McNamara, Hill a réussi 11 passes sur 27 pour 115 verges, un touché et une interception. Les receveurs de l’Iowa ont cependant laissé tomber cinq passes.

En réserve, l’Iowa compte un étudiant en deuxième année, Joe Labas, qui a débuté la victoire 21-0 des Hawkeyes contre le Kentucky au Music City Bowl l’année dernière. Labas a réussi 14 passes sur 24 pour 139 verges et un touché. Il s’est également précipité sur 11 mètres. Labas a été blessé pendant la majeure partie du camp d’entraînement, ce qui a permis à Hill d’obtenir la place de remplaçant. — Scott Dochterman, écrivain de football de l’Iowa

Comment cela affecte le reste du Big Ten

La blessure de McNamara est tout simplement brutale. Vous détestez le voir pour lui, et vous détestez le voir pour les fans de l’Iowa qui ont placé tant d’espoir en sa venue cette saison pour améliorer le poste de quart-arrière. Mais à mesure que nous effectuons un zoom arrière, cette blessure pourrait avoir un impact assez important sur la course Big Ten West.

Cette division est, comme souvent, totalement ouverte à ce stade. Avant le week-end dernier, je pensais qu’il s’agissait probablement d’une course à deux chevaux entre le Wisconsin et l’Iowa, ce qui signifie que je vais maintenant donner l’avantage aux Badgers. Ils sont encore en train de déterminer leur identité offensive – et doivent se regrouper après leur propre blessure grave, contre le porteur de ballon Chez Mellusi – mais ils devraient être aux commandes, entourés d’un groupe d’ennemis de division avec des faiblesses flagrantes. — Nicole Auerbach, Écrivain senior de football universitaire

McNamara a aidé le Michigan à remporter le titre Big Ten 2021 et une place pour les séries éliminatoires du football universitaire. Il a partagé son temps avec le partant actuel des Wolverines, JJ McCarthy, à la fin de la saison et au début de 2022, avant que McNamara ne subisse une blessure au genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale l’automne dernier.

En janvier, McNamara a été transféré dans l’Iowa, mais n’a pas pu participer aux exercices d’équipe au printemps en raison de sa convalescence. À la mi-août, McNamara s’est blessé au quadriceps droit en se précipitant et a raté les deux dernières semaines du camp. Il a été limité dans le playbook pendant la majeure partie de la saison en raison de son incapacité à courir à pleine vitesse.

