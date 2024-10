Le QB de l’armée Bryson Daily et le LB du Texas Anthony Hill Jr. nommés joueurs nationaux FBS de la semaine Walter Camp, présenté par The Heights Group à Morgan Stanley

La Walter Camp Football Foundation a annoncé les noms des joueurs offensifs et défensifs nationaux de la semaine de la subdivision Football Bowl pour les matchs se terminant le 12 octobre. présenté par The Heights Group chez Morgan Stanley.

À propos du prix : C’est le 21St Cette année-là, la Walter Camp Football Foundation honorera un joueur offensif et un joueur défensif en tant que joueur national de la semaine de la subdivision Football Bowl au cours de la saison régulière. Il s’agit du prix de joueur de la semaine le plus ancien du pays.

JOUEUR OFFENSIF DE LA SEMAINE

BRYSON QUOTIDIEN, ARMÉE

Sénior, quart-arrière, Abernathy, Texas

Bryson Daily a réalisé cinq touchés (4 au sol, 1 passe) lors de la victoire 44-10 de l’Armée contre l’UAB. Daily a réussi 102 yards et s’est précipité pour 136 en seulement 12 courses, devenant ainsi le premier rusher de l’armée avec un match de quatre touchés au sol depuis 2018. Avec cette victoire, l’armée s’est améliorée à 6-0 (première fois depuis 1996), 5-0 dans le Conférence américaine d’athlétisme.

Remarques : C’est la deuxième fois qu’un joueur de l’Armée remporte les honneurs du joueur national de la semaine du Walter Camp. L’ancien porteur de ballon Terry Baggett a été honoré le 13 octobre 2013.

JOUEUR DÉFENSIF DE LA SEMAINE

ANTHONY HILL JR., TEXAS

Étudiant en deuxième année, secondeur, Denton, Texas

Anthony Hill Jr. a compilé un record en carrière de 11 plaqués (7 en solo), deux sacs du quart-arrière, 3,5 plaqués pour perte, un échappé forcé et une pression lors de la victoire 34-3 du Texas contre l’Oklahoma. Réalisant son deuxième effort de plaquage à deux chiffres de sa carrière et de sa saison. C’était le quatrième match consécutif de Hill avec un sac. Avec cette victoire, le Texas a débuté la saison 6-0 pour la première fois depuis 2009.

Remarques : Anthony Hill, Jr. est le 13ème Le joueur texan remportera les honneurs du joueur national FBS de la semaine Walter Camp depuis 2004 et le premier lauréat défensif depuis le secondeur Joseph Ossai (1er novembre 2020).

Walter Camp, « Le père du football américain », a sélectionné pour la première fois une équipe All-America en 1889. Camp – un ancien athlète et entraîneur de football de l’Université de Yale – est également reconnu pour avoir développé le jeu à partir de la mêlée, des jeux arrêtés, de l’évaluation numérique des buts et des essais et du restriction du jeu à onze hommes par équipe. La Walter Camp Football Foundation (www.waltercamp.org) – un groupe entièrement bénévole basé à New Haven – a été fondée en 1967 pour perpétuer les idéaux du Camp et poursuivre la tradition de sélection annuelle d’une équipe All-America. La Fondation est membre de la National College Football Awards Association (NCFAA). Fondée en 1997, la NCFAA récompense les récompenses les plus prestigieuses du football universitaire et ses 24 récompenses ont honoré plus de 900 récipiendaires depuis 1935. Cette saison, 13 récompenses NCFAA honoreront les joueurs nationaux de la semaine chaque mardi. Pour plus d’informations sur la NCFAA et ses programmes de récompenses, visitez NCFAA.org ou suivez X sur @NCFAA.

