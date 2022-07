Le QB converti Mason Luker fait partie de la solide ligne D de Genève pour une équipe désireuse de tirer parti de la saison des séries éliminatoires – Shaw Local

AURORA – Le physique de l’aîné de Genève Mason Luker a montré qu’il appartenait au camp des joueurs de ligne la semaine dernière à West Aurora.

Après avoir joué le quart-arrière lors de ses deux premières saisons, Luker est passé à l’ailier défensif pour sa saison junior.

Luker a déclaré que la transition comprenait quelques douleurs de croissance, mais il entre dans sa dernière saison armé de plus de confiance en travaillant sur son corps pour s’adapter au jeu physique sur la ligne. Luker a regardé et joué le rôle du défi Lineman “Battle of the Big Butts” de West Aurora.

Luker a déclaré qu’il avait accumulé près de 30 livres depuis la saison dernière et qu’il pesait 6 pieds 2 pouces et 219 livres.

“Je me sens beaucoup mieux cet été”, a déclaré Luker. «L’année dernière, j’étais si nouveau au poste après être passé du quart-arrière de ma première et deuxième année à l’ailier défensif. J’ai pris du poids, j’ai grandi et j’ai fait quelques mouvements vers le bas.

Comment Luker a-t-il ajouté du poids de qualité?

“Je mangeais beaucoup, j’étais beaucoup dans la salle de musculation et j’ai beaucoup travaillé ma vitesse”, a-t-il déclaré. “Je voulais ajouter un bon poids et ne pas grossir et garder mon bon conditionnement.”

Mason Luker de Genève

Luker, qui a reçu une offre du Culver Stockton College le 4 juillet, est un joueur avec un avantage en raison de sa taille de qualité et de sa capacité à lire une infraction. Il a également une offre de Wisconsin-Plateville.

Luker a déclaré qu’il avait hâte de renvoyer quelques-uns de ses anciens homologues du quart-arrière.

“Lire l’attaque et connaître tous les jeux est très utile, savoir ce que les quarts vont faire dans les situations et intervenir dans la poche m’a vraiment beaucoup aidé”, a déclaré Luker. «Je suis un meilleur joueur dans tous les domaines. Mes mains se sont améliorées et je suis devenu plus rapide et j’ai eu plus de mouvements vers le bas.

Luker fait partie d’un groupe défensif solide qui comprend également l’ailier défensif senior Rocco DiLeonardi. Avec Luker et DiLeonardi, la défensive 3-4 des Vikings est athlétique, expérimentée et rapide, a déclaré l’entraîneur de la ligne défensive Joe Ninni.

Rocco DiLeonardi de Genève

“Nous avons beaucoup d’énergie qui revient et deux partants qui reviennent”, a déclaré Ninni. « Nous attendons d’eux une énorme saison. Rocco a connu une énorme saison l’an dernier et nous en cherchons une autre. Mason a une éthique de travail incroyable.

“Je m’attends à une grande année d’eux deux et les attentes sont élevées. Nous avons la vitesse et la taille de ces derniers, ce qui va être énorme. Notre expérience est meilleure. Ils s’amusent bien, obtiennent de bons résultats en agilité et ont même bien réussi en luge.

DiLeonardi de 6 pieds 3 pouces et 210 livres a déclaré qu’il était ravi de mener les Vikings à une autre série éliminatoire après que l’équipe ait perdu contre St. Rita au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 7A. C’était la première apparition de Genève en séries éliminatoires depuis 2015.

“L’année dernière, je ne m’attendais pas à commencer, donc c’était définitivement intimidant et un signal d’alarme à coup sûr”, a déclaré DiLeonardi. “C’était amusant. Nous avions un groupe de seniors qui nous guidaient, Mason et moi. Mais maintenant, je suis définitivement beaucoup plus fort. Je suis similaire en vitesse et je suis un peu plus rapide. Je veux aller aussi loin que possible dans les séries éliminatoires. L’année dernière, nous avons fait une belle course, mais nous pouvons certainement aller plus loin. Je suis surexcité. Je sais aussi que je peux faire tellement mieux que l’an dernier. Maintenant, je sais mieux utiliser mes mains, attaquer les gardes et les tacles d’une meilleure façon.