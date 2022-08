Le QB canadien Rourke mène les Lions à Calgary pour affronter les Stamps dans un match intrigant

Nathan Rourke et les Lions de la Colombie-Britannique connaîtront très bien les Stampeders de Calgary au cours des prochaines semaines.

La Colombie-Britannique (6-1) visite Calgary (5-2) samedi soir lors de la première des trois rencontres entre les rivaux de la conférence. Les Lions retourneront au McMahon Stadium le 17 septembre avant que les deux équipes ne se rencontrent au BC Place Stadium le 24 septembre.

Les Lions sont au milieu d’une séquence qui les voit jouer sept matchs sur huit contre des rivaux de la division Ouest. Ils ont déjà remporté des victoires contre la Saskatchewan (32-17 le 29 juillet) et Edmonton (46-14 samedi) et affronteront également les Riders dans une série aller-retour les 19 et 26 août.

Six des sept prochains matchs de la saison régulière de Calgary se déroulent également dans la division Ouest, y compris la série annuelle de la fête du Travail à domicile avec Edmonton. Les Stampeders affronteront également Winnipeg, première place (9-0), le 25 août.

Rourke vient de réaliser une performance record contre Edmonton, complétant 34 passes sur 37 pour 477 verges et cinq passes de touché. Les 477 verges étaient un record canadien en un seul match, tandis que la marque de 91,2% était également une marque de la LCF.

Il a également couru cinq fois pour 25 verges et un TD.

Dominique Rhymes a réussi neuf attrapés pour 91 verges et trois touchés contre Edmonton tandis que Lucky Whitehead a enregistré six réceptions pour 148 verges et un touché.

Rourke mène actuellement la LCF au chapitre des passes (2 418 verges), des touchés (21) et du pourcentage de réussite (81,3 %). Les Lions sont également en tête pour les points offensifs (35,7 par match), les touchés offensifs (31), les verges nettes (447,9) les verges par la passe (349,4), les touchés au sol (10) et le moins de sacs autorisés (sept).

La Colombie-Britannique arbore également une défensive qui est la meilleure contre la passe (224,6 verges par match) et la course (75,3 verges) et accorde 279,3 verges offensives nettes par match, le plus bas de la ligue. Les Lions sont également deuxièmes pour le moins de points offensifs cédés (18,4).

Calgary vient de remporter une victoire de 17-3 sur Ottawa qui était ancrée par sa défensive. Le demi défensif Titus Wall a eu deux interceptions, en retournant une de 46 verges pour le TD, pour aider les Stamps à remporter leur première victoire en trois matchs.

Le vétéran partant Bo Levi Mitchell a terminé 13 passes sur 27 pour 137 verges avec une interception. Mitchell, deux fois joueur par excellence de la LCF et double champion de la Coupe Grey, n’a besoin que de six verges pour surpasser Henry Burris (32 191) en tant que meilleur passeur de tous les temps de la franchise.

Dedrick Mills a couru pour 100 verges en 16 courses pour Calgary, qui possède la meilleure attaque au sol de la LCF (114,4 verges par match, moyenne de 5,6 verges par course). Mills a pris le départ devant le titulaire blessé Ka’Deem Carey, le deuxième coureur de la ligue avec 471 verges (moyenne stellaire de 6,5 verges).

Carey ne s’est pas entraîné mardi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Calgary était également privé de l’entraîneur-chef Dave Dickenson (protocole COVID-19). Le coordinateur des équipes spéciales, Mark Kilam, a assumé les fonctions d’entraîneur-chef contre Ottawa, mais Dickenson reviendra affronter la Colombie-Britannique

L’un des nombreux affrontements intéressants de ce concours sera une offensive de la Colombie-Britannique qui a enregistré 16 passes complétées de plus de 30 verges en tête de la LCF face à une défensive de Calgary qui a accordé six passes complétées de plus de 30 verges. Malheureusement pour les Stampeders, le demi défensif vétéran Tre Roberson (chirurgie du genou mettant fin à la saison) est absent.

Prendre: AVANT JC

Alouettes de Montréal contre Blue Bombers de Winnipeg (jeudi soir)

À Winnipeg, le receveur vétéran Greg Ellingson revient pour les Bombers (9-0) après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure à la hanche. Le quart-arrière Zach Collaros a lancé deux passes de touché et Janarion Grant a retourné un botté de dégagement de 57 verges pour un touché pour mener les leaders de la division Ouest à une victoire de 35-20 sur la route contre Montréal (2-6). Le partant Trevor Harris (arrière) ne s’est pas entraîné plus tôt dans la semaine, mais commencera après avoir complété 16 passes sur 26 pour 127 verges et un touché avec deux choix lors de la défaite de la semaine dernière.

Prendre: Winnipeg.

Argonauts de Toronto contre Tiger-Cats de Hamilton (vendredi soir)

À Hamilton, Toronto (4-3) s’est rallié pour une victoire à domicile de 34-20 la semaine dernière. Benoit Marion a renvoyé un botté de dégagement bloqué de 24 verges pour le TD alors que les Argos ont dominé leurs rivaux 28-6 en seconde période et 18-3 en quatrième. C’est un problème récurrent pour les Ticats (2-6), qui ont été surclassés 154-58 en deuxième demie et 95-29 en quatrième cette saison. Les deux victoires de l’équipe locale cette saison sont survenues sur le terrain de Tim Hortons, mais Matt Shiltz pourrait commencer avec le titulaire Dane Evans soignant une maladie à l’épaule signalée.

Prendre: Hamilton.

Roughriders de la Saskatchewan contre Edmonton Elks (samedi soir)

À Edmonton, les Elks (2-6) n’ont pas gagné au Commonwealth Stadium depuis octobre 2019, une période de 11 matchs. De plus, ils viennent de subir une défaite déséquilibrée sur la route 46-14 contre les Lions la semaine dernière. La Saskatchewan (4-4) devrait être bien reposée après une semaine de congé. Le congé devrait profiter au partant Cody Fajardo (genou), qui a une fiche de 4-0 contre Edmonton. Les Riders ont également remporté leurs trois derniers matchs dans la ville albertaine, dont une décision de 26-16 le 18 juin.

Prendre: Saskatchewan.

Dernier la semaine: 4-0.

CP dans l’ensemble enregistrement: 29-6.

Dan Ralph, La Presse Canadienne

