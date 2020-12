GLENDALE, Arizona: Le quart-arrière de troisième corde CJ Beathard a lancé trois passes de touché, Jeff Wilson a couru 183 verges et les 49ers de San Francisco ont porté un coup brutal aux espoirs des séries éliminatoires des Arizona Cardinals en les battant 20-12 samedi.

Beathard faisait son premier départ depuis 2018 et avait une fiche de 1-9 en tant que quart partant avant d’être pressé contre les Cardinals à cause des blessures de Jimmy Garoppolo et Nick Mullens.

Le joueur de 27 ans n’était pas incroyable mais a évité de grosses erreurs. Il a complété 13 des 22 passes pour 182 verges, Wilson a remporté des verges difficiles au sol et les 49ers ont réussi deux grands arrêts défensifs à la fin du quatrième quart, y compris l’interception par Ahkello Witherspoon de la passe de Kyler Murray dans la zone des buts.

Les Cardinals (8-7) ne contrôlent plus leur propre destin en séries éliminatoires. Si les Bears de Chicago remportent leurs deux derniers matchs, ils atteindront les séries éliminatoires en raison d’un bris d’égalité sur les Cardinals.

Arizona a commencé la journée en se positionnant comme la 7e et dernière équipe dans le champ des éliminatoires de la NFC, mais le match a été difficile dès le départ. Les 49ers (6-9) ont pris une avance de 14-6 au troisième quart sur une passe de touché de 9 verges des Beathards à l’arrière Kyle Juszczyk.

L’Arizona a marqué son premier et unique touché au début du quatrième quart lorsque le Kenyan Drake a sauté sur une pile et a étiré son bras juste assez loin pour un touché d’un mètre. Murray n’a pas pu se connecter avec DeAndre Hopkins sur la conversion à 2 points et les 49ers menaient toujours 14-12.

Le prochain entraînement offensif des Cardinals a calé à leur 35 quand ils l’ont tenté en quatrième et deuxième. Une autre tentative Murray-to-Hopkins n’a pas pu se connecter et les 49ers ont pris le relais sur les downs.

Quelques jeux plus tard, Juszczyk a attrapé son deuxième touché de la journée, celui-ci sur un tirage au sort d’un mètre de Beathard avec 8:36 à jouer au quatrième.

Après le touché, Robbie Gould de San Francisco a raté un point supplémentaire crucial qui lui a permis de conserver un match avec une possession à 20-12. Il a également raté une tentative de placement de 37 verges avec 1:05 à faire. Mais les 49ers ont surmonté ces erreurs et ont tenu bon pour la victoire.

Les 49ers avaient déjà été éliminés de la course éliminatoire un an après avoir joué au Super Bowl, mais ils semblaient très motivés. Ils ont eu plusieurs gros coups en défense et ont poussé la pile sur plusieurs points de Wilson.

Les Cardinals ont eu un premier entraînement prometteur qui s’est embourbé dans la zone rouge et a fini par se contenter d’une avance de 3-0 après un panier de 27 verges par Mike Nugent. C’était un thème commun pour l’Arizona, qui déplaçait parfois le ballon, mais ne pouvait pas frapper suffisamment de gros jeux en aval.

San Francisco a pris une avance de 7-3 à la fin du premier quart sur une passe de 21 verges de Beathard à Wilson et les 49ers ont pris un avantage de 7-6 à la mi-temps.

Murray a complété 31 des 50 passes pour 247 verges, aucun touché et l’interception tardive. Hopkins, le principal receveur de la NFL entrant dans le match, a réussi huit attrapés pour 48 verges.

TROUVER FITZ

Le receveur des Cardinals Larry Fitzgerald a réussi six attrapés pour 28 verges samedi. Le joueur de 37 ans a capté au moins 50 passes en 17 saisons consécutives, ce qui est un record de la NFL.

BLESSURES

49ers: DB K’Waun Williams (genou / tibia) a quitté le match en première mi-temps. … L’OL Justin Skule (genou) a quitté le match et a été répertorié comme discutable.

Cardinaux: LB Haason Reddick (ischio-jambiers) a quitté le match au premier quart, mais est revenu au début du deuxième quart. Il mène l’équipe avec 12 1/2 sacs cette saison. … RB Chase Edmonds (hanche) a quitté le match en première mi-temps et n’est pas revenu. … TE Dan Arnold a été évalué pour une commotion cérébrale. … Murray a été secoué lors du dernier jeu offensif du match et a quitté le terrain avec précaution.

SUIVANT

Les 49ers disputent leur dernier match à domicile de l’année en Arizona contre les Seahawks.

Les Cardinals se déplacent pour affronter les Rams de Los Angeles lors de la finale de la saison.

___

