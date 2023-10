Le Qatar va rapatrier trois enfants ukrainiens de Russie après des négociations de rapatriement

DOHA — Trois enfants ukrainiens qui avaient été emmenés en Russie doivent être remis cette semaine aux diplomates qataris à Moscou dans le cadre d’un mécanisme mis en place par le Qatar dans le but de renvoyer beaucoup plus d’enfants de Russie vers l’Ukraine, a déclaré un responsable qatari informé des plans. a déclaré à Reuters lundi.

Le Qatar a facilité vendredi le retour d’un autre enfant ukrainien, âgé de 7 ans, qui a retrouvé sa grand-mère et est en route vers l’Ukraine via l’Estonie, a indiqué le responsable. Les trois autres enfants sont un garçon de 2 ans, un garçon de 9 ans et une fille de 17 ans.

Kiev a identifié 20 000 enfants emmenés en Russie ou dans un territoire sous contrôle russe sans le consentement de leur famille ou de leurs tuteurs.

Le retour de ces quatre premiers enfants met à l’épreuve un système que l’État arabe du Golfe a mis en place après des mois de pourparlers secrets avec Moscou et Kiev, selon le responsable qatari, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du processus.

La ministre d’État du Qatar chargée de la coopération internationale, Lolwah Al Khater, a confirmé la médiation dans un communiqué et a qualifié les rapatriements de cette semaine de « seulement une première étape ».

La commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a partagé une courte liste initiale d’enfants ukrainiens à restituer à une équipe de diplomates qataris qui ont vérifié l’identité de chaque enfant, a indiqué le responsable.

On ne sait pas exactement combien d’enfants supplémentaires la Russie autorisera à retourner en Ukraine via le mécanisme qatari après les quatre premiers, a déclaré le responsable.

Environ 400 enfants ont été renvoyés en Ukraine depuis le début de l’invasion de Moscou en février 2022, mais l’agence des droits de l’homme des Nations Unies a soulevé des inquiétudes la semaine dernière qu’il n’y avait pas de système pour faciliter le retour.

Les quatre premiers enfants « ont été les premiers à être vérifiés et (la Russie et l’Ukraine) ont convenu d’avoir retrouvé leurs parents », a déclaré le responsable.

Des diplomates qatariens accompagneront les enfants de l’autre côté de la frontière avec l’Estonie, la Lettonie ou la Biélorussie ou jusqu’au Qatar en avion affrété avant de les renvoyer en Ukraine, a indiqué le responsable.

« Les responsables ukrainiens et russes se sont montrés coopératifs », a déclaré le responsable qatari, ajoutant que l’Ukraine avait contacté l’État arabe du Golfe pour négocier avec la Russie au sujet des enfants.

Le Qatar, une petite mais riche puissance énergétique qui a des objectifs ambitieux en matière de politique étrangère, a récemment été sous le feu des projecteurs de la diplomatie mondiale pour avoir négocié un accord. Échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran et médiation entre Israël et les militants du Hamas sur la libération potentielle des otages israéliens détenu à Gaza.

Le garçon de 7 ans qui a retrouvé sa grand-mère vendredi se trouvait en Russie dans un foyer pour enfants « suite à sa séparation de sa mère qui se trouvait en Russie lorsque la guerre a éclaté », a expliqué le responsable.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis en mars un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, l’accusant de crime de guerre consistant à expulser illégalement des centaines d’enfants d’Ukraine.

L’envoyé de Moscou auprès des Nations Unies à New York, Vassily Nebenzia, a toutefois déclaré peu après que la Russie n’empêchait pas les enfants de contacter leurs parents et amis, où qu’ils vivent, et que les parents pouvaient demander de l’aide pour être réunis.