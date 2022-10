Le Qatar supprimera les tests Covid avant l’arrivée avant la Coupe du monde de football

Le Qatar doit abandonner les tests Covid avant l’arrivée avant la Coupe du monde, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, des semaines après avoir annoncé que plus d’un million de supporters entrants n’avaient pas besoin de vaccins.

Le dernier assouplissement des mesures anti-Covid entrera en vigueur le 1er novembre, 19 jours avant le début de la première Coupe du monde sur le territoire arabe le 20 novembre.

Les fans, les joueurs, les officiels, le personnel et les médias qui arrivent sont de loin le plus grand afflux de visiteurs observé dans le petit Qatar riche en gaz, qui ne compte que 2,9 millions d’habitants.

“Les visiteurs ne sont plus tenus de présenter un résultat négatif de PCR ou de test rapide d’antigène Covid-19 avant de se rendre au Qatar”, indique un communiqué.

Les citoyens et résidents qatariens n’auront également plus besoin de passer un test PCR ou un test antigénique rapide dans les 24 heures suivant leur retour de l’étranger, a ajouté le ministère de la Santé.

Le tournoi de 29 jours sera le premier grand événement sportif mondial avec des fans depuis l’éruption de la pandémie de Covid en décembre 2019, tuant plus de six millions de personnes.

Les Jeux olympiques retardés de Tokyo 2020 de l’année dernière se sont déroulés en grande partie à huis clos, et les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 se sont déroulés dans une bulle bio-sécurisée.

Les organisateurs qatariens et l’instance dirigeante du football, la FIFA, ont déclaré qu’ils souhaitaient que l’événement soit un signe que le monde se remettait de la pandémie dévastatrice.

Mais le ministère de la Santé a précédemment averti que des mesures spéciales seraient ordonnées “en cas d’aggravation de la situation pandémique dans le pays”, comme l’émergence d’une nouvelle variante menaçante.

Les joueurs et les officiels de match pourraient être contraints à une “bio-bulle” sécurisée si les cas de Covid-19 reprennent, avec la menace d’expulsion du tournoi pour ceux qui enfreignent l’environnement sécurisé, a déclaré le ministère le mois dernier.

Les mesures annoncées mercredi couvrent tous les visiteurs arrivant à partir du 1er novembre, date à laquelle le Qatar sera fermé à toute personne sans carte Hayya – le document obligatoire remis aux joueurs, officiels, staff, médias et détenteurs de billets et à leurs invités.

Selon les règles en vigueur jusqu’au 1er novembre, tous les visiteurs âgés de plus de six ans doivent fournir des tests Covid-19 négatifs avant de prendre des vols vers le Qatar.

L’obligation de porter des masques dans les transports publics a été supprimée ce mois-ci, et les masques ne sont pas non plus obligatoires dans les huit stades de la Coupe du monde.

Le Qatar a subi 684 décès dus au Covid-19, avec 464 223 patients récupérés, selon le site Internet du ministère de la Santé.

