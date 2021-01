Le Qatar sort du Golfe avec un craché résolu et en grande partie indemne

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le Qatar a été réveillé par un blocus surprise et un boycott par ses voisins arabes du Golfe il y a 3 ans et demi, et cette semaine a été à nouveau secoué par l’annonce soudaine que tout était fini.

La période entre les deux a été amère, avec de la boue des deux côtés et des blitz visqueux dans les médias, des trolls sur les réseaux sociaux, des efforts de lobbying coûteux à Washington et des allégations de piratage et de fuites. La critique du boycott était une infraction pénale en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et en Égypte, car les quatre cherchaient à punir le Qatar.

La détermination du Qatar face à l’assaut a montré à quel point la campagne a été peu aboutie, car le petit mais influent allié américain tient fermement à ses liens avec la Turquie, l’Iran et les islamistes.

« En termes de politique étrangère, les relations internationales du blocus, le Qatar n’a pas eu à changer grand-chose parce que le blocus était sur un terrain si fragile pour commencer », a déclaré Jocelyn Sage Mitchell, professeur assistant en résidence sur le campus de l’Université Northwestern au Qatar. .

Elle a déclaré que les efforts du quatuor pour isoler le Qatar au niveau international avaient échoué. Ceci, associé à une nouvelle administration Biden à Washington, qui devrait adopter une position plus ferme envers l’Arabie saoudite et se réengager avec l’Iran, a placé le Qatar dans une position de négociation forte.

«Je ne m’attends pas à voir des concessions ou des changements d’importance de la part du Qatar», a déclaré Mitchell. «Doha est en fait utilisé, reconnu et accueilli pour sa capacité à être l’allié intermédiaire.»

Lundi soir, l’Arabie saoudite a mis fin à son embargo, ouvrant son espace aérien et, dans les prochains jours, sa traversée terrestre vers son minuscule voisin du Golfe. Mardi, les dirigeants arabes du Golfe et un représentant égyptien se sont réunis en Arabie saoudite et ont signé une déclaration pour ouvrir une nouvelle page dans les relations fraternelles, mettant ainsi fin à l’isolement du Qatar au sein du quatuor.

La volte-face était si brutale que le prince héritier d’Arabie saoudite a embrassé l’émir au pouvoir du Qatar à son arrivée au sommet, et l’a ensuite conduit à voir les sites désertiques historiques de la région. En clin d’œil à leurs liens fraternels, l’émir du Qatar a atterri dans un jet nommé d’après une ancienne ville située dans la région enclavée de Najd en Arabie saoudite, lieu de naissance de sa tribu Bani Tamim.

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, avait 37 ans lorsque la crise a éclaté à la mi-2017, marquant le plus grand défi politique de son règne.

Dans les premiers jours du boycott, des habitants inquiets se sont précipités vers les épiceries de la capitale, Doha, vidant les rayons de lait et d’autres produits alimentaires importés. Le gouvernement du Qatar a immédiatement puisé dans ses importantes réserves de liquidités, a utilisé d’autres itinéraires de navigation et de vol, a transporté des milliers de bétail pour assurer un approvisionnement régulier en produits laitiers frais et a renforcé ses alliances avec la Turquie et l’Iran.

Le Qatar a également utilisé son emplacement stratégique dans le golfe Persique en tant que premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié pour poursuivre ses expéditions vers les grandes puissances mondiales. Les fournitures de construction ont été réacheminées, permettant au Qatar de continuer à construire de nouvelles routes, hôtels et méga-stades alors qu’il se prépare à accueillir la Coupe du monde de football en 2022.

La résolution et la gestion de la crise par Sheikh Tamim ont catapulté sa popularité chez lui. Son image était collée sur les immeubles de grande hauteur et les vitres des voitures avec des gages de loyauté et des slogans le louant comme «glorieux». Le Musée national du Qatar a dédié une galerie aux solitaires du pays sous sa direction au milieu de la crise.

Le jeune dirigeant, aujourd’hui âgé de 40 ans, était considéré comme «un homme ferme, stable, sage et mature au volant», a déclaré Mitchell, qui vit au Qatar depuis 13 ans et a vu le pays de 2,7 millions de personnes se rassembler autour de leur chef.

Sur le plan économique, la nation ultra-riche a été touchée par le blocus. Qatar Airways affirme avoir perdu des milliards de dollars en étant bloquée de l’espace aérien et des marchés du quatuor.

Malgré la pression, la capacité du Qatar à affirmer son indépendance souveraine a été renforcée par la crise.

Maintenant que l’embargo a pris fin, le Qatar pourrait assouplir certaines de ses politiques, mais il est peu probable qu’il rompe ses liens avec la Turquie, a déclaré Ayham Kamel, chef de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Eurasia Group.

«En conséquence, tous les pays du Golfe n’aligneront pas leurs politiques étrangères», a-t-il déclaré. «Ces problèmes pourraient à nouveau devenir problématiques car le soutien du Qatar aux organisations des Frères musulmans de la région pourrait devenir important.»

Quelques jours après l’éclatement de la crise, le quatuor a publié une liste de 13 demandes à l’encontre du Qatar, lui ordonnant de fermer son réseau d’information Al Jazeera, d’expulser un petit contingent de troupes turques de son territoire, de rompre les liens avec les Frères musulmans et de remettre les dissidents politiques en vie. en exil là-bas.

Le Qatar a rejeté les demandes. Bien qu’il élimine la dissidence au niveau national, le Qatar a présenté son soutien aux groupes islamistes d’opposition dans d’autres pays arabes comme un signe de sa tolérance et de son approche pluraliste.

Interrogé mardi sur la liste par Becky Anderson de CNN, un diplomate émirati de haut niveau a minimisé son importance.

« Les 13 demandes à l’époque étaient ce que je considérerais comme une position de négociation maximaliste », a déclaré Anwar Gargash.

Pivotant sur la nouvelle position publique des EAU, il a déclaré que l’accent était désormais mis sur le début du processus de guérison. Pourtant, il a dit qu’il fallait être réaliste quant à la voie à suivre.

« La question de la reconstruction de la confiance est une question qui prend du temps, de l’énergie et demande beaucoup de transparence », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous devons travailler pour rendre cet accord assez étanche à bien des égards. »

Mercredi, les sites d’information qataris, y compris les pages en anglais et en arabe d’Al Jazeera, basées à Doha, étaient toujours bloqués aux EAU. Il y avait, cependant, un changement de ton palpable dans les organes d’information liés à l’État, signalant une nouvelle compréhension. Les journaux des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite ont présenté des photos en première page du sommet du Golfe de mardi et des gros titres positifs de la fin du fossé.

S’il est certain que les tensions se sont apaisées, il existe également un profond scepticisme parmi les citoyens arabes du Golfe. Les familles qui s’étaient mariées avec des Qataris ont été divisées, les Qataris vivant aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont été expulsés et les liens sociaux ont été brisés par la crise.

« Lorsque vous êtes connecté à ces pays par des liens de famille et d’amitié, il est douloureux de le voir descendre dans ce qu’il a fait », a déclaré Ahmed Al-Omran, analyste saoudien et auteur du bulletin d’information du Bureau de Riyad.

«Les gens, je pense, seront heureux de voir et d’entendre des échanges moins désagréables dans les médias, des attaques personnelles et toute cette laideur qui a marqué cette dispute.

