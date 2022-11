Le Qatar sera-t-il prêt pour la Coupe du monde ?

Pour les Qataris, la poussée totale dans le monde du sport est un effort pour établir une image d’acteur mondial et réaliser la vision du dirigeant du pays, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, de développer économiquement le pays.

Le Qatar, le plus petit pays à avoir jamais accueilli la Coupe du monde, a investi plus de 220 milliards de dollars dans les préparatifs de l’événement, érigeant des kilomètres d’autoroutes, un système de métro, un nouvel aéroport, des stades et des gratte-ciel.

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, le Qatar se précipite pour être prêt à accueillir le tournoi, qui attirera des millions d’yeux et des centaines de milliers de spectateurs internationaux sur cette minuscule péninsule désertique du golfe Persique.

Le bruit des forages résonne entre les gratte-ciel du centre-ville. Dans un campement du désert, les chargeurs soulèvent la poussière entre les rangées de tentes beiges érigées à la hâte. Des palmiers nouvellement plantés, leurs branches encore enveloppées de papier brun, bordent la promenade côtière. Et au bord de l’eau, les minutes défilent sur un compte à rebours rouge vif en forme de sablier.

Les conditions de travail déplorables des travailleurs migrants au Qatar ont été critiquées après la mort de dizaines d’entre eux sur les chantiers de construction liés à la Coupe du monde. L’introduction de réformes majeures du travail, saluée par les observateurs internationaux, a suscité des grognes privées parmi les hommes d’affaires qataris, et il y a eu des critiques selon lesquelles les règles ont été appliquées de manière inégale. Des groupes de défense ont critiqué le bilan du Qatar en matière de droits humains, y compris des lois criminalisant l’homosexualité et restreignant la liberté d’expression.

Jusqu’à présent, cependant, ce pari a surtout suscité la controverse et la critique.

Et les campagnes d’influence des rivaux du Qatar dans la région ont amplifié un déluge de presse critique – attisant les tensions régionales à la suite d’un blocus de trois ans du Qatar dirigé par ses plus grands voisins arabes, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

À l’approche de l’événement, les responsables qatariens sont devenus de plus en plus défensifs face aux rapports critiques des groupes de défense des droits et autres.

“Depuis que nous avons remporté l’honneur d’accueillir la Coupe du monde, le Qatar a fait face à une campagne sans précédent qu’aucun autre pays hôte n’a reçue”, a déclaré Cheikh Tamim lors d’une session du Conseil de la Choura du pays plus tôt cette semaine. Cet effort, a-t-il ajouté, a « atteint une telle férocité que beaucoup, malheureusement, s’interrogent sur les véritables raisons et motivations qui le sous-tendent ».