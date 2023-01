Le Qatar se tourne vers la Premier League comme prochaine étape du lavage sportif

Le Qatar sort d’un tournoi de Coupe du monde réussi (sur le terrain). La compétition a produit de nombreux moments mémorables et a même sans doute eu la meilleure finale de l’histoire du tournoi.

Ressentant un coup de pouce de la Coupe du monde, la nation du Moyen-Orient cherche maintenant à ajouter un club de Premier League à son portefeuille.

Propriété du ministère des Finances du pays, Qatar Sports Investments est l’un des groupes de propriété les plus puissants au monde. L’organisation possède actuellement le Paris Saint-Germain.

Les superstars de la Coupe du monde Kylian Mbappe et Lionel Messi jouent tous les deux pour le club français. QSI a également acheté une part d’environ 22% de l’équipe portugaise Braga il y a quelques mois également.

QSI envisage un investissement en Premier League

Maintenant, l’entité soutenue par l’État envisage d’acheter un club de Premier League. Ils ont même récemment eu des entretiens avec le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, sur un éventuel investissement.

Le gardien a rapporté que le président de QSI, Nasser al-Khelaifi, avait rencontré son homologue des Spurs pour discuter d’une participation minoritaire. Le média anglais a cependant déclaré que l’intérêt supposé du Qatar pour Liverpool et Manchester United était faux.

Le Financial Times affirme également que le Qatar envisage un club de Premier League. Une source de la publication a même déclaré que le lien entre la nation et la ligue la plus populaire du sport avait du sens.

“Après la Coupe du monde, il y a une nouvelle stratégie pour vraiment booster ce fonds d’investissement”, a déclaré la source. “Être un fonds sportif ambitieux sans intérêt pour la Premier League est un peu une anomalie.”

QSI a déjà tenté d’investir dans une équipe anglaise. Ils avaient précédemment discuté d’un soutien potentiel de Leeds United en 2019. Les Blancs étaient dans le championnat à l’époque, mais les discussions n’ont jamais progressé sur un partenariat.

Les règles interdisent au Qatar de procéder à un achat complet

Alors qu’un investissement dans un club de Premier League pourrait être dans les cartes pour QSI, il faudrait que ce soit en tant qu’actionnaire minoritaire.

Les règles de l’UEFA stipulent actuellement que les clubs concurrents ne peuvent pas être achetés par le même propriétaire majoritaire. Cela évite une occasion dans laquelle deux clubs s’affrontent en Ligue des champions, mais appartiennent à la même organisation.

Tout financement éventuel d’une équipe de Premier League ne sera certainement pas bon marché. Selon Forbes, l’élite anglaise compte actuellement 11 des 20 meilleurs clubs de football au monde. Tottenham s’est classé 10e sur la liste, avec une valorisation de 2,35 milliards de dollars.

L’achat d’une participation dans un club basé à Londres aurait également du sens pour QSI. Le Qatar est déjà propriétaire du magasin de luxe Harrods, du gratte-ciel Shard, ainsi que d’un pourcentage partiel de l’aéroport d’Heathrow. Tous ces monuments sont à Londres.

Crédit photo : IMAGO / Panthermedia