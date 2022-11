Le Qatar se prépare à l’afflux de la Coupe du Monde de la FIFA

Un stade de la Coupe du monde d’un blanc étincelant se dresse au bout de la rue dans le paisible quartier de banlieue d’Al Thumama.

Dans trois semaines, des dizaines de milliers de fans de football défileront devant les villas, les mosquées et les magasins bien rangés qui bordent la route vers le stade en raison d’accueillir huit matches pendant le tournoi.

Mardi, le quartier se préparait pour le coup d’envoi de la Coupe du monde le 20 novembre : barrières de contrôle des foules sur les trottoirs, toilettes portables à côté des maisons et sécurité renforcée à la maison.

« Nous devons être prudents. Nous devons sécuriser nos maisons…toute l’année nous laissons nos portes ouvertes. Donc pendant un mois maintenant, d’accord, nous allons le fermer », a déclaré Ahmed Al Kuwari, un habitant.

Les Qataris, habitués à vivre dans l’un des États les plus sûrs du monde, sont de plus en plus préoccupés par le vandalisme potentiel, le vol et les comportements indisciplinés alors que quelque 1,2 million de visiteurs descendent dans la petite nation, qui compte 3 millions d’habitants.

“La curiosité peut susciter et peut-être que les gens se promèneraient dans des villas… tout peut arriver”, a déclaré Sara Al Ansari, une conférencière qatarie dont la famille et les amis ont installé des caméras de sécurité, préoccupés par leurs objets de valeur.

D’autres changements étaient évidents dans la capitale Doha mardi lorsque des mesures temporaires pour la Coupe du monde sont entrées en vigueur, notamment la modification des flux de trafic dans et autour de la ville.

Une artère principale le long de la corniche du front de mer a été fermée et le restera jusqu’à la fin du tournoi, le 18 décembre. Les travailleurs la transforment en une fan zone de 6 km (3,73 miles).

La circulation sera particulièrement critique lors de la phase de groupes de l’événement, lorsque quatre matches seront disputés chaque jour dans des stades autour de Doha. Les organisateurs, dans une promesse sans précédent de la Coupe du monde, disent que les fans peuvent assister à plusieurs matchs le même jour.

Dans un effort pour réduire les voitures sur les routes, le gouvernement a ordonné à 80% de ses employés de commencer à travailler à domicile à partir de mardi. Les écoles réduiront les heures pendant les deux prochaines semaines avant de fermer pour tout le tournoi, frustrant les parents qui travaillent.

“Les petits vont juste faire la fête et vont nous rendre fous”, a déclaré un blogueur parental basé au Qatar.

“Ce sera certainement difficile, en particulier pour les familles dont les deux parents travaillent”, a ajouté le blogueur, choisissant de rester anonyme pour éviter tout problème d’expression ouverte de frustrations.

