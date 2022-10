Le Qatar rouvre le musée d’art islamique avant la Coupe du monde de football 2022

Le Qatar a dévoilé mardi son célèbre musée d’art islamique après une rénovation de 18 mois avant la Coupe du monde dans le but d’être une “vitrine” pour le monde arabe.

“Nous sommes le plus grand musée d’art islamique de cette région… et nous sommes au milieu du monde arabe”, a déclaré la directrice du musée, Julia Gonnella. “Où pouvez-vous mieux en apprendre davantage sur la culture, l’art et l’histoire islamiques qu’ici?”

Le musée présente 14 siècles d’art islamique et des objets du monde entier.

Construit sur une île construite à cet effet sur la promenade du front de mer de Doha, le bâtiment est l’œuvre du regretté architecte américain IM Pei, l’un des architectes les plus connus du XXe siècle.

Le bâtiment de cinq étages a repensé ses collections, avec environ les deux tiers des milliers d’expositions nouvelles au musée.

“Avant, il ne s’agissait que d’art, maintenant il s’agit de culture”, a déclaré Gonnella. “Nous voulons vraiment raconter les histoires derrière les chefs-d’œuvre.”

Le Qatar a dépensé des milliards de dollars sur de nouveaux stades pour la première Coupe du monde de football dans un pays arabe, qui débutera le 20 novembre.

À l’approche du festival sportif, Doha mène une campagne culturelle, notamment en érigeant des dizaines d’œuvres d’art public et ouverture du Qatar Olympic and Musée du sport plus tôt cette année.

