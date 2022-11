Le Qatar, riche en énergie, fait face à des risques climatiques croissants chez lui

AL RAYYAN, Qatar (AP) – Dans un parc de banlieue près de Doha, la capitale du Qatar, l’air frais des évents du sol a soufflé sur les joggeurs un jour de novembre qui a atteint près de 32 degrés Celsius (90 degrés Fahrenheit).

Le petit parc avec des sentiers climatisés est une illustration appropriée des réponses du Qatar, hôte de la Coupe du monde, jusqu’à présent, à la hausse des températures auxquelles son peuple est confronté. La riche nation arabe du Golfe a pu payer des mesures d’adaptation extrêmes comme celle-ci grâce au gaz naturel qu’elle exporte dans le monde.

Petite péninsule qui s’avance dans le golfe Persique, le Qatar se trouve dans une région qui, en dehors de l’Arctique, se réchauffe plus rapidement que n’importe où ailleurs sur terre.

« C’est déjà mauvais. Et ça empire », a déclaré Jos Lelieveld, chimiste de l’atmosphère à l’Institut Max Planck en Allemagne. Cela s’explique en partie par le réchauffement des eaux du golfe Persique, une mer étroite et peu profonde qui contribue à étouffer l’humidité au Qatar pendant quelques mois.

« C’est un environnement assez difficile. C’est assez hostile », a déclaré Karim Elgendy, membre associé du groupe de réflexion Chatham House basé à Londres. Sans sa capacité à payer pour la nourriture importée, la climatisation lourde et l’eau de mer dessalée, a-t-il dit, le pays contemporain ne pourrait pas exister.

Déjà, le Qatar a fait face à une augmentation significative des températures par rapport à l’époque préindustrielle. Les scientifiques et d’autres personnes préoccupées par le changement climatique tentent d’empêcher la Terre dans son ensemble de se réchauffer de plus de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) en moyenne, car les recherches montrent que cela sera profondément perturbateur, rendant de nombreuses personnes sans abri, inondant les côtes et détruisant les écosystèmes. .

“Le Qatar a énormément à perdre en termes d’effets du changement climatique”, a déclaré Mohammed Ayoub, professeur à l’Institut de recherche sur l’environnement et l’énergie de l’Université Hamad bin Khalifa du Qatar. C’est l’un des pays les plus chauds du monde et il connaîtra encore plus de chaleurs extrêmes, d’inondations, de sécheresses et de tempêtes de sable et de poussière.

ENGAGEMENTS CLIMATIQUES

Si le Qatar est l’une des nations les plus riches du monde par habitant, c’est aussi l’une des plus polluantes par habitant. Autour de ce pays légèrement plus petit que l’État américain du Connecticut, les gros VUS sont monnaie courante, remplis d’essence bon marché. La climatisation souffle à l’intérieur des bâtiments toute l’année. Même l’eau potable du pays est énergivore, la quasi-totalité provenant d’usines de dessalement qui brûlent des combustibles fossiles pour la force nécessaire pour presser l’eau de l’océan à travers de minuscules filtres pour la rendre consommable.

Ces dernières années, le Qatar a fait un pas en avant en prenant des engagements en matière de climat. Lors des pourparlers sur le climat de Paris en 2015, il ne s’est pas engagé à réduire les émissions, mais s’est fixé un objectif six ans plus tard de réduire les émissions de 25 % d’ici 2030. Une solution serait d’utiliser le captage et le stockage du carbone dans les installations de production de gaz, une technologie très discutée. qui n’a pas encore été déployé à grande échelle.

Récemment, le pays a également connecté une centrale solaire à son réseau électrique qui pourrait couvrir 10 % des besoins énergétiques du pays à pleine capacité.

À Doha, il y a un nouveau système de métro, plus d’espaces verts et de parcs, et le quartier chic de Msheireb qui a été conçu pour tirer parti des flux de vent naturels.

Mais il n’est pas certain que le Qatar puisse atteindre son objectif de réduction en sept ans. Lors de la récente conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte, le ministre qatarien de l’environnement, le cheikh Faleh bin Nasser bin Ahmed bin Ali Al Thani, a déclaré que le pays “travaillait à traduire ces ambitions en faits”.

Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique n’a pas répondu aux multiples demandes de l’Associated Press pour des commentaires sur son plan de réduction des émissions.

Dans le passé, il a déclaré que l’un des principaux efforts consisterait à diversifier l’économie du Qatar.

De nombreux observateurs affirment que l’organisation de la Coupe du monde fait partie de la diversification du pétrole et du gaz pour devenir une destination de divertissement et d’événements. Mais pour organiser l’événement, le Qatar a construit d’énormes quantités d’infrastructures sur une période de 12 ans – avec une empreinte carbone massive, malgré ses affirmations contraires.

“Ils ne peuvent pas se diversifier sans dépenser de l’argent”, a déclaré Elgendy. « Et cet argent proviendra du pétrole et du gaz. C’est un peu l’énigme. »

DEMANDE MONDIALE DE GAZ

Les responsables qatariens et certains universitaires affirment que l’exportation de gaz naturel liquéfié vers le monde peut aider à la transition vers une énergie propre car le combustible fossile est moins polluant que le pétrole et le charbon. Ce point de vue est de moins en moins étayé par la science à mesure que l’étendue des fuites de l’infrastructure de gaz naturel devient claire. Une fuite de gaz naturel est beaucoup plus nocive pour le climat que le dioxyde de carbone, tonne pour tonne.

Plus tôt cette année, le géant gazier public Qatar Energy s’est joint à un engagement de l’industrie visant à réduire la quasi-totalité des émissions de méthane des opérations d’ici 2030. Le méthane est le principal constituant du gaz naturel.

Mais un véritable détournement des combustibles fossiles n’a pas encore commencé ici.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la course de l’Europe pour remplacer le gaz de ce pays a laissé le Qatar – parmi les principaux producteurs et exportateurs de gaz naturel au monde – en pole position pour en bénéficier.

Le Qatar a signé de nouveaux accords avec plusieurs sociétés énergétiques, dont un récent accord de 27 ans pour fournir du gaz naturel liquéfié à la société pétrolière et gazière chinoise Sinopec.

“Depuis la guerre en Ukraine, tout le monde parle maintenant aux Qataris pour voir s’ils peuvent obtenir ce gaz”, a déclaré Elgendy.

