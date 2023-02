Le Qatar renforce son influence au Liban dans un contexte de crises multiples

BEYROUTH (AP) – La plupart des pays arabes du Golfe riches ont suivi l’exemple de l’Arabie saoudite ces dernières années et ont ostracisé le Liban en crise en raison de l’influence croissante du groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran. L’exception était le Qatar.

Doha étend silencieusement son influence au Liban. Il a continué à recevoir des dirigeants libanais et a injecté des dizaines de millions de dollars pour aider les forces armées du pays au milieu d’un effondrement économique historique.

Fin janvier, la petite nation riche en gaz a commencé à voir les fruits de son investissement, lorsque la société d’État Qatar Energy a remplacé une entreprise russe dans un consortium international qui recherchera du gaz dans la mer Méditerranée au large des côtes libanaises.

Et lundi, le Qatar participera pour la première fois à une réunion à Paris avec des responsables français, saoudiens et américains pour des discussions axées sur les crises politique et économique du Liban.

Le Qatar se présente comme une force plus neutre dans un pays où, pendant des décennies, des puissances extérieures ont utilisé les divisions sectaires du Liban pour mener leurs batailles par procuration. L’Arabie saoudite a longtemps soutenu les factions musulmanes sunnites du Liban et a tenté de repousser l’influence de l’Iran par le biais du Hezbollah chiite. La rivalité a à plusieurs reprises poussé le Liban au bord du conflit armé.

Le Qatar, qui entretient de bonnes relations avec l’Iran, tente de faire avancer les négociations entre Téhéran et les pays du Golfe. Son inclusion dans les pourparlers à venir “est un signal que l’Iran ne sera pas complètement exclu de cette réunion et une reconnaissance de l’influence de Téhéran sur le Liban”, a déclaré Mohamad Bazzi, professeur et directeur du Centre Hagop Kevorkian pour le Proche-Orient. Études à l’Université de New York.

“Avec l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe moins impliqués au Liban, le Qatar tente de relancer son rôle de médiateur dans le pays”, a-t-il déclaré.

Pourtant, le Qatar – l’un des pays les plus riches du monde avec sa richesse en gaz naturel – jusqu’à présent “a montré peu de signes de volonté de renflouer le Liban par lui-même”, a déclaré Bazzi.

Depuis fin 2019, l’économie libanaise s’est effondrée sous le poids de la corruption généralisée et de la mauvaise gestion. La monnaie a perdu plus de 90% de sa valeur, plongeant la majeure partie de la population dans la pauvreté. Les donateurs internationaux, dont le Qatar, ont exigé que le gouvernement mette en œuvre des réformes pour débloquer quelque 11 milliards de dollars de prêts et de subventions. Mais les politiciens libanais ont résisté parce que les réformes affaibliraient leur emprise sur le pays.

L’implication du Qatar au Liban n’est pas nouvelle.

Après la guerre de 34 jours entre Israël et le Hezbollah en 2006, le Qatar a aidé à reconstruire plusieurs villes et villages qui ont subi des destructions majeures dans le sud du Liban. Des panneaux d’affichage géants avec des pancartes indiquant “Merci Qatar” ont fait leur apparition dans tout le Liban.

En mai 2008, après que le Hezbollah et ses alliés eurent combattu leurs rivaux soutenus par l’Occident lors des pires combats de Beyrouth depuis la guerre civile de 1975-1990, les dirigeants politiques libanais se sont envolés pour le Qatar, où ils ont conclu un accord connu sous le nom d'”accord de Doha”. L’accord a mis fin à une impasse de 18 mois et a entraîné l’élection d’un nouveau président et la formation d’un nouveau gouvernement. Dans le calme qui a suivi, des investissements étrangers massifs ont afflué et l’économie libanaise a connu une croissance moyenne de 9 % pendant trois ans.

En décembre 2018, le président de l’époque, Michel Aoun, a inauguré la Bibliothèque nationale libanaise récemment réhabilitée à Beyrouth, financée par le Qatar pour un coût de 25 millions de dollars. La mère de l’émir actuel, Sheikha Moza bint Nasser al-Missned, avait posé la première pierre du projet au cœur de Beyrouth en 2009.

L’Arabie saoudite s’est retirée du Liban ces dernières années alors que le pouvoir du Hezbollah augmentait. L’année dernière, le principal allié saoudien au Liban, l’ancien Premier ministre Saad Hariri, double citoyen libano-saoudien, a annoncé qu’il suspendait son travail politique.

En 2020, Riyad a interdit les importations de produits libanais après qu’un responsable libanais a tourné en dérision l’intervention militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen. Plusieurs autres pays du Golfe ont emboîté le pas, mais pas le Qatar.

Le Qatar a doublé ses investissements alors que l’économie libanaise s’effondrait.

Des investisseurs qatariens ont acheté le célèbre hôtel Beyrouth Le Vendôme surplombant la Méditerranée en 2020. Selon certaines informations, Doha prévoit d’injecter de l’argent dans le secteur bancaire libanais en difficulté pour acheter l’un des prêteurs du pays.

En juin, le Qatar a fait don de 60 millions de dollars pour soutenir les salaires des membres de l’armée libanaise. Il soutenait déjà l’armée avec des approvisionnements mensuels en nourriture. Le renforcement de l’armée libanaise est depuis longtemps une politique des États-Unis, qui voient la force comme un contrepoids au Hezbollah.

Il y a une semaine, trois mois après que le Liban et Israël ont signé un accord sur la frontière maritime sous la médiation des États-Unis, le ministre qatari de l’énergie Saad Sherida al-Kaabi a rejoint des responsables libanais à Beyrouth pour une cérémonie d’écriture d’un accord permettant au Qatar de prendre une part de 30 % dans un consortium pour l’exploration pétrolière et gazière dans les eaux libanaises.

“Pour nous au Qatar, cet accord important nous donne l’occasion de soutenir les développements économiques au Liban pendant ce tournant critique”, a déclaré al-Kaabi lors de l’événement. “Le Qatar est toujours présent pour soutenir un avenir meilleur pour le Liban et son peuple.”

Selon l’accord, Qatar Energy reprendra la participation de 20% laissée vacante par le russe Novatek en plus des 5% chacun du géant italien ENI et du français TotalEnergies, laissant à la société arabe une participation de 30%. Total et ENI détiennent chacun 35% des parts.

“C’est une situation gagnant-gagnant pour le Liban et le Qatar”, a déclaré l’ancien ministre libanais de l’énergie, Cesar Abi Khalil. Le Qatar obtient une participation dans les éventuelles ressources gazières dans les eaux libanaises, tandis que le Liban obtient la crédibilité d’une entreprise qatarie dans le projet.

Dans le domaine politique, le Qatar n’a ouvertement soutenu aucun parti. Mais il soutiendrait le commandant de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, pour devenir le prochain président du pays. Aoun, qui n’a aucun lien de parenté avec le président sortant, a été invité à se rendre au Qatar en décembre et a rencontré des responsables de haut niveau. On pense que le Hezbollah s’oppose à lui.

Comme il le fait souvent, le Qatar fait avancer ses intérêts économiques et politiques ensemble, a déclaré l’économiste libanais Antoine Farah. Elle s’assure des revenus de ses investissements tout en acquérant un rôle politique dans le pays où elle investit.

Mais Ali Hamade, journaliste au quotidien libanais An-Nahar, a déclaré que le Qatar, comme d’autres pays du Golfe, voudra voir les dirigeants politiques libanais adopter de sérieuses réformes.

« Le Liban devrait s’aider lui-même pour que les Arabes aident le Liban. Les politiciens libanais ne peuvent pas rester assis et attendre que l’argent tombe du ciel », a déclaré Hamade.

Bassem Mroue, The Associated Press