Le Qatar rejette la caricature “raciste” de l’équipe de France de football

Un journal a été accusé d’islamophobie

Une caricature publiée par Le Canard enchaîné en France, qui montre des footballeurs qatariens grossièrement dessinés déguisés en terroristes, a été qualifiée de raciste par des commentateurs indignés sur les réseaux sociaux.

L’image incriminée montre plusieurs hommes barbus portant apparemment des maillots de football portant le mot “Qatar», tout en tenant un arsenal d’armes comprenant des couteaux, des fusils et des lance-roquettes.

Un personnage semble tenir des explosifs, tandis que d’autres sont ornés de cagoules et d’autres accessoires terroristes.

L’image, qui a été publiée dans le numéro d’octobre de Le Canard enchaîné, coïncide avec le Qatar qui accueille la Coupe du monde ce mois-ci, une situation qui a rencontré une importante opposition mondiale étant donné les accusations d’abus impliquant des travailleurs migrants et une position intransigeante sur les questions LGBTQ au sein de la nation du Golfe. .

نشرت Le Canard Enchaîné

يصف #قطر على أنها إمارة استبدادية ومنتخبها إرهابيون. #قطر_2022 pic.twitter.com/04T0iDNwtm – فـــهــ ـد (@ fahadq801) 7 novembre 2022

عدد خاص اصدرته جريدة لكنار انشينيه الفرنسية عن قطر لا يمكنكم أن تتخيلوا حجم الحقد الفرنسي الدفين والاحتقار والإهانة فيه لقطر وشعبها وحكومتها ورموزها. لماذا لا يزال السفير القطري في باريس؟؟؟!!! pic.twitter.com/JwbtdOWdOP —Hassan AL ANSARI (@HassanALANSARI3) 6 novembre 2022

“Un numéro spécial du journal français… sur le Qatar», a écrit un commentateur furieux sur Twitter. “Vous ne pouvez pas imaginer l’étendue de la haine, du mépris et de l’insulte français cachés envers le Qatar, son peuple, son gouvernement et ses symboles. Je me demande pourquoi l’ambassadeur du Qatar est toujours à Paris ???!!!”

Un autre a ajouté : «Le français Le Canard enchaîné a publié une caricature méprisable montrant son racisme et son islamophobie scandaleux.”

Réagissant à l’image, Hamad Al-Kawari, qui est le président de la Bibliothèque nationale du Qatar, a tweeté que la France devrait montrer “un peu de sportivité” avant le tournoi et a suggéré que la publication se livrait à “mensonges, haine et rancune.”

“Même la satire caustique est la bienvenue !!!” il a écrit. “Mais le Canard enchainé a décidé de recourir au mensonge, à la haine et à la rancune pour attaquer le Qatar et le dénigrer.”

De nombreuses personnalités en France se sont vivement opposées à la décision d’attribuer la Coupe du monde au Qatar, tandis que les autorités parisiennes ont récemment annoncé qu’elles ne diffuseraient pas les matches de la Coupe du monde dans les soi-disant fan zones, invoquant des inquiétudes quant à l’implication du Qatar dans l’événement.

La meilleure équipe de France, le Paris Saint-Germain, appartient à Nasser Al-Khelaifi, président de Qatar Sports Investments et du groupe de médias beIN.

De telles critiques ont conduit l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à dénoncer le mois dernier ce qu’il a qualifié de “campagne sans précédent» conçu pour dénigrer l’État du Golfe.

“Il est devenu clair pour nous que la campagne se poursuit, s’étend et inclut la fabrication et les doubles standards, jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau de férocité qui a fait que beaucoup remettent en question, malheureusement, les véritables raisons et motifs de cette campagne.,” il a dit.

Des organismes de surveillance tels que l’Organisation internationale du travail (OIT) ont déclaré que des progrès avaient été accomplis pour améliorer les relations de travail au Qatar, une nouvelle qui a été bien accueillie dans l’État, mais a ajouté qu’il reste du travail à faire pour garantir que les travailleurs migrants soient traités de manière pleinement manière juste et éthique.

On estime que ces travailleurs représentent jusqu’à 85 % de la population du Qatar.