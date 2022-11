Le Qatar reconnaît que 3 pompiers sont morts dans un accident la semaine dernière

Le Qatar a fait l’objet d’un examen international intense sur son traitement des travailleurs migrants alors qu’il se prépare à accueillir le plus grand événement sportif du monde plus tard ce mois-ci.

Le colonel Jabr Hammoud Jabr al-Nuaimi, porte-parole du ministère de l’Intérieur du Qatar, a déclaré aux journalistes que les trois hommes étaient morts au cours d’un « exercice d’entraînement normal et standard » et que leurs familles recevraient une indemnisation.

Le Qatar, comme d’autres pays arabes du Golfe, dépend fortement des travailleurs migrants, qui représentent environ 95 % de sa main-d’œuvre. Il a promulgué un certain nombre de réformes du travail ces dernières années qui ont été bien accueillies par l’ONU et les groupes de défense des droits. Mais ces groupes affirment que l’exploitation est encore répandue et que davantage devrait être fait pour protéger les travailleurs contre le vol de salaire et les conditions difficiles.