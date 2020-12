Le Qatar prévoit maintenant une «Coupe du monde tout à fait normale» d’ici 2022 après des progrès rapides dans la production de vaccins pour la coronavirus, a déclaré dimanche le PDG du tournoi à l’Associated Press avant le tirage au sort des qualifications européennes.

Au début de la pandémie qui a forcé l’annulation du Championnat d’Europe et des Jeux olympiques cette année, le Qatar était préoccupé par l’impact à long terme de COVID-19[feminine lors de la première Coupe du monde qui se tiendra au Moyen-Orient.

Partout dans le monde, les sports ont repris pour une foule limitée ou inexistante, mais les vaccins ont donné l’espoir que les foules pourront revenir en grand nombre l’année prochaine.

L’introduction du vaccin et le déploiement du vaccin sont une excellente nouvelle pour tout le monde, a déclaré le chef de la Coupe du monde 2022, Nasser Al-Khater, dans un entretien avec l’AP. «Tout le monde a hâte de revenir à une sorte de normalité dans la vie et en particulier dans le sport.

Nous espérions et attendions avec impatience que d’ici 2022, tout revienne à la normale et avons hâte d’accueillir les fans et d’avoir une Coupe du monde normale et réussie.

Les pays européens découvriront lundi comment ils veulent prendre l’une des 13 places du tournoi lors du tirage au sort des qualifications au siège de la FIFA à Zurich. La pandémie a empêché l’événement de se dérouler dans le pays hôte, comme il le ferait habituellement avant une Coupe du monde.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports