Le Qatar perd sur le terrain de la Coupe du monde, gagne sur la scène mondiale

DOHA, Qatar (AP) – Les stades dorés sont parmi les plus spectaculaires au monde. Le front de mer est étincelant et les gratte-ciel sont drapés de bannières plus grandes que nature représentant les stars de la Coupe du monde.

Les fans se rassemblent autour de grands écrans dans toute la ville pour regarder le football le long du front de mer à Doha, ou à la Pearl Marina haut de gamme. Les rues sont couvertes par les drapeaux nationaux des 32 équipes participant à la Coupe du monde de cette année, et les restaurants sont bondés. Il en va de même pour la fan zone, où le chanteur colombien Maluma s’est produit la veille du match d’ouverture.

La seule chose qui manque, c’est une équipe gagnante.

Le Qatar est devenu le premier pays hôte de l’histoire de la Coupe du monde à perdre le match d’ouverture, puis seulement le deuxième hôte à être éliminé de la phase de groupes. L’Afrique du Sud en 2010 a été la première à être éliminée en phase de groupes, mais avait encore une chance de se qualifier lors de son troisième et dernier match de groupe.

Pas le Qatar. Cette fois, l’hôte a été éliminé après seulement deux matchs – une défaite 2-0 contre l’Équateur lors du premier match de la Coupe du monde, puis une défaite 3-1 contre le Sénégal – pour rendre le match de mardi contre les Pays-Bas insignifiant pour les Qataris.

Un flop total ?

L’entraîneur du Qatar Felix Sanchez dit absolument pas.

“Je pense que ces joueurs ont accompli beaucoup de choses ces dernières années. Maintenant, nous devons être conscients que pour concourir à ce niveau, nous sommes toujours à la traîne », a déclaré Sanchez la veille de la finale du Qatar. “Je pense que si nous y travaillons au quotidien, nous nous rapprocherons progressivement de ce niveau.

“Je ne me sens ni déçu ni gêné”, a poursuivi Sanchez. « La Coupe du monde est la compétition la plus exigeante, et seuls quelques-uns peuvent être ici. Nous sommes encore un peu en retrait. Le pays continuera à travailler pour que la prochaine fois que le Qatar participera à une Coupe du monde – j’espère bientôt – nous serons en mesure de mieux concourir que nous ne l’avons fait cette fois.

Le Qatar a dépensé au moins 200 milliards de dollars pour l’infrastructure nécessaire pour accueillir le tournoi mondial de football. Il n’y a pas de chiffre connu sur ce qu’il a dépensé pour construire une véritable équipe, une entreprise dans laquelle le Qatar a eu 12 ans pour rechercher des prospects, développer des talents et constituer une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs au monde.

Les 26 derniers retenus comptent en effet 16 joueurs nés au Qatar. Mais le tout premier but du Qatar à la Coupe du monde a été marqué par Mohammed Muntari, né au Ghana, et la liste comprend des joueurs nés en Algérie, à Bahreïn, en Égypte, en France, en Irak et au Soudan.

En préparation de la Coupe du monde, le Qatar a courtisé d’autres confédérations pour jouer contre son équipe dans le but de s’améliorer. L’équipe a reçu des entrées d’invités aux championnats d’Amérique du Sud et de la CONCACAF, et a disputé des matches amicaux qui étaient vaguement liés à la qualification pour le Championnat d’Europe 2020. Tout était lié au parrainage de Qatar Airways et aux droits de beIN TV.

Cela n’a pas été sans controverse: après une défaite 4-0 contre le Qatar en demi-finale de la Coupe d’Asie 2019, les Émirats arabes unis ont protesté contre l’éligibilité d’Almoez Ali, d’origine soudanaise, et de Bassam Al-Rawi, d’origine irakienne. L’affaire a été classée lorsque le Qatar a présenté des preuves affirmant que la mère d’Ali était née dans le pays.

Le Qatar a remporté ce tournoi pour la première fois de son histoire, battant la puissance régionale japonaise en finale.

“Pour remonter 12 ans en arrière, la grande majorité de l’équipe nationale qatarie étaient des expatriés. Aujourd’hui, la grande majorité sont des Qataris », a déclaré le Dr James Dorsey, chercheur principal adjoint à la Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

« Mais c’est un petit pays. C’est un petit bassin dans lequel ils peuvent puiser. Ils sont par définition désavantagés par des pays beaucoup plus grands », a-t-il poursuivi. “Pour ceux qui voient cela en termes purement sportifs, oui, il est important qu’ils soient les premiers à perdre un match d’ouverture et à s’écraser en phase de groupes. Je pense que dans une perspective plus large, cela ne fera pas une grande différence pour le gouvernement.

Le Qatar, qui n’a disputé son premier match officiel qu’en 1970 et ne compte que 300 000 citoyens sur une population de 2,9 millions d’habitants, n’a pas décroché la Coupe du monde pour remporter la Coupe du monde.

Le tournoi visait plutôt à rehausser le profil de cette nation riche en énergie comme aucun autre événement avant lui.

L’espoir du Qatar était que le tournoi améliore ses relations avec l’Arabie saoudite voisine, qui seulement deux ans plus tôt avait fait partie d’un boycott de quatre nations du pays. Et le Qatar a cimenté ses liens avec l’Occident comme une couverture en cas de nouveaux troubles politiques à venir dans le Moyen-Orient instable.

“Nous savions dès le départ que c’était loin pour le Qatar, compte tenu de son manque d’histoire et de l’endroit où il se trouvait”, a déclaré Alexi Lalas, membre de l’équipe des États-Unis en 1994 et maintenant analyste chez Fox Sports.

“Je pense qu’ils regardent aussi cela car, oui, ce serait bien, mais c’est toujours cette publicité au monde”, a ajouté Lalas. “Que leur équipe en fasse partie ou non, il s’agit de montrer le pays et, évidemment, ils ont encore de nombreuses semaines ici pour le faire.”

Le Qatar accueillera le tournoi de football de la Coupe d’Asie en 2023, les Jeux asiatiques multisports en 2030 et envisage une candidature pour les Jeux olympiques de 2036. Les sept nouveaux stades – construits de manière controversée par des ouvriers étrangers – seront pour la plupart redimensionnés après le tournoi et le stade Lusail, où 88 966 spectateurs ont regardé l’Argentine battre le Mexique le week-end dernier dans la plus grande foule lors d’un match de Coupe du monde en 28 ans, sera remanié en un multi -utiliser l’installation.

Et malgré la sortie anticipée de la Coupe du monde, l’équipe de football du Qatar devrait continuer à se développer et à grandir, et peut-être même un jour rivaliser avec des équipes puissantes du Moyen-Orient, dont l’Iran et l’Arabie saoudite, qui ont toutes deux remporté des matches de phase de groupes lors de la Coupe du monde de cette année.

“Bien sûr, en tant que joueur, nous aurions voulu que les supporters qatariens soient fiers de nous. Ce n’était pas notre destin de gagner. Mais Dieu merci, nous avons au moins pu marquer lors de la Coupe du monde », a déclaré Ali. « C’était notre première participation à la Coupe du monde. On espère que ce ne sera pas le dernier. »

Le Qatar a reçu une place automatique en tant qu’hôte pour jouer dans la Coupe du monde de cette année, mais se concentrera sur la qualification pour les futurs tournois grâce à son jeu sur le terrain. La prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord passera de 32 à 48 équipes et l’Asie obtiendra huit places garanties au lieu de quatre, ce qui facilitera la qualification pour le tournoi.

Mohammed Abdulrahim, un Qatari qui a déclaré faire partie du comité d’organisation de la cérémonie d’ouverture du tournoi, a estimé que les attentes étaient trop grandes pour la jeune équipe nationale.

“C’est pour ça qu’ils ont perdu leur chance, n’oubliez pas que c’est leur première Coupe du monde et dans leur pays. C’était trop de pression… nous sommes toujours fiers », a déclaré Abdulrahim, ajoutant que les Qataris profitaient de la chance de présenter le pays.

« Nous avons un message pour tout le monde : nous sommes des gens qui aiment la paix, nous aimons faire de l’amitié. La Coupe du monde pour nous et pour tout le monde arabe est une chance de voir notre visage », a-t-il déclaré. “Je pense que vous verrez le pays à quel point il est sûr, c’est un point, c’est un objectif. Pourtant, nous avons des choses positives qui se passent, pas des choses négatives qui se passent.

Dorsey a déclaré que le verdict était tombé quant à savoir si ce tournoi avait atteint tous les objectifs du Qatar, mais même avec la déception sur le terrain, le pays a fait des progrès.

« Je ne sais pas si la Coupe du monde est un jeu à somme nulle. C’est une réalisation majeure, mais ce n’est pas la fin du jeu », a déclaré Dorsey. « La Coupe du monde au Qatar aura un héritage de changement social : les conditions de travail se sont améliorées au Qatar. Que vous pensiez qu’ils sont bons ou mauvais, ou qu’on en a fait assez, c’est une autre question. Mais c’est le seul État du Golfe avec un salaire minimum. Aurait-il pu être plus élevé ? Absolument.

“Le fait est qu’il y a eu un certain nombre d’autres choses de ce genre, donc il y a eu un changement social qui n’aurait probablement pas eu lieu sans la Coupe du monde”, a poursuivi Dorsey. “Je pense qu’en fin de compte, l’équipe de football sera toujours performante. Regardez la Chine. Le football est extrêmement important pour (le dirigeant chinois Xi Jinping) et il y a investi une fortune, et ils ne sont nulle part. En ce sens, le Qatar est certainement plus loin que les Chinois. »

AP Sports Writer Ron Blum, Ciaran Fahey et Steve Wade à Doha ont contribué à ce rapport.

