Le Qatar ouvrira la première Coupe du monde du Moyen-Orient devant les dirigeants et les fans

DOHA, Qatar (AP) – Le Qatar s’est préparé dimanche à ouvrir la première Coupe du Monde de la FIFA au Moyen-Orient avant que les dirigeants mondiaux et les fans de football ne se déversent maintenant dans ce pays riche en énergie après avoir été battu par un boycott régional et des critiques internationales.

Indépendamment du résultat du Qatar contre l’Équateur sur le terrain, Doha a déjà attiré le puissant prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la cérémonie d’ouverture et au match inaugural du tournoi.

La présence du prince Mohammed, dont la nation avait fermé la seule frontière terrestre du Qatar au monde à travers le royaume au cours d’un conflit politique d’un an, montre à quel point le rapprochement entre les deux nations est allé.

Les colonnes des journaux pendant la crise avaient même suggéré de creuser une tranchée le long de la frontière de 87 kilomètres (54 milles) et de la remplir de déchets nucléaires au plus fort du conflit. Bien que fanfaronnade rhétorique, cela a montré à quel point la colère courait dans la région au milieu du différend – qui, selon le dirigeant du Koweït de l’époque, avait presque déclenché une guerre.

Son origine est venue de la position du Qatar en faveur des islamistes qui ont accédé au pouvoir en Égypte et ailleurs après le printemps arabe de 2011. Alors que le Qatar considérait leur arrivée comme un changement radical dans les gérontocraties qui s’emparaient du Moyen-Orient, d’autres nations arabes du Golfe considéraient les manifestations comme une menace pour leur régime autocratique et héréditaire.

Le Qatar a également été critiqué par l’Occident alors que les groupes qu’il avait initialement financés pendant la guerre civile en Syrie sont devenus des extrémistes. Le Qatar niera plus tard avoir jamais financé des extrémistes islamiques, malgré les critiques de tout l’éventail politique américain, d’Hillary Clinton à Donald Trump.

Le Qatar, comme l’Arabie saoudite, suit une version ultraconservatrice de l’islam connue sous le nom de wahhabisme. Pourtant, le pays autorise la consommation d’alcool dans les bars des hôtels et dans une fan zone de la FIFA dans le pays. Déjà, certains dans le pays ont critiqué ce qu’ils considèrent comme des extravagances culturelles occidentales du tournoi, ce qui a probablement conduit à l’interdiction de la bière dans les stades.

Al-Qaida dans la péninsule arabique, la branche yéménite du groupe extrémiste, a publié samedi un communiqué critiquant les Qataris pour avoir organisé un tournoi « réunissant des personnes immorales, des homosexuels, des semeurs de corruption et d’athéisme ».

“Nous avertissons nos frères musulmans de ne pas suivre cet événement ou d’y assister”, a déclaré le groupe, appelant les universitaires à ne pas le soutenir. Cependant, le bras d’Al-Qaida n’a pas directement menacé le tournoi et a été affaibli par des années de frappes de drones des forces américaines et englouti par la guerre en cours au Yémen.

L’agence de presse publique du Qatar a annoncé la présence du prince Mohammed dans le pays, ainsi que d’autres dirigeants mondiaux. Le secrétaire général de l’ONU António Guterres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président sénégalais Macky Sall et le président rwandais Paul Kagame étaient arrivés à Doha.

Pendant ce temps, l’Iran n’a envoyé que son ministre de la Jeunesse et des Sports – pas son président de la ligne dure – alors que la République islamique fait face à des manifestations de plusieurs mois contre la mort d’une femme de 22 ans précédemment détenue par la police des mœurs du pays.

On ne sait toujours pas à quel niveau les nations occidentales assisteront à la cérémonie et au match de dimanche soir. Le Qatar a fait l’objet de critiques virulentes pour sa position sur les droits des LGBTQ et son traitement des ouvriers mal payés qui ont construit les plus de 200 milliards de dollars d’infrastructures avant le tournoi.

L’écrivain d’Associated Press, Lujain Jo, a contribué à ce rapport.

Jon Gambrell, Associated Press