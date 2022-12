Le Qatar offre aux visiteurs de la Coupe du monde une introduction à l’islam

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar – Fatima Garcia a enfilé un foulard et une abaya noire – une longue robe ample – par-dessus ses vêtements alors qu’elle entrait dans une mosquée de Doha pour en savoir plus sur l’islam. Au Qatar pour profiter de la Coupe du monde avec des amis, le visiteur salvadorien a pris une journée de football pour visiter la mosquée de Katara, où des prédicateurs ont présenté l’islam en plusieurs langues à des fans curieux du monde entier.

“Le Qatar est ma première exposition à l’islam”, a déclaré Garcia à l’intérieur de la maison de prière, également connue sous le nom de mosquée bleue pour ses magnifiques tuiles turquoises. “Le Qatar a été une aventure qui a changé la vie car il vous donne une perspective sur différentes cultures.”

Des centaines de milliers de visiteurs sont venus au Qatar pendant la Coupe du monde. Pour beaucoup, c’est leur première visite dans un pays musulman. Ceux qui ne s’aventurent pas bien au-delà des stades et des hôtels fastueux de Doha n’auront qu’une exposition limitée à la religion du pays, comme entendre l’appel à la prière à distance ou voir des musulmans se prosterner dans les salles de prière des stades, des aéroports et des hôtels. Mais pour ceux qui sont curieux d’en savoir plus sur l’islam, les autorités qataries et les responsables religieux sont impatients d’aider.

Les mosquées locales proposent des visites multilingues aux visiteurs et le Centre culturel islamique de Doha propose une visite en réalité virtuelle de la ville sainte de La Mecque. Des stands sur les sites touristiques distribuent des exemplaires gratuits du Coran et des brochures sur l’islam sont disponibles dans les halls des hôtels. Des panneaux d’affichage ont été installés dans tout Doha avec l’escrimeur olympique américain Ibtihaj Muhammed et d’autres personnalités musulmanes dans le cadre d’une campagne encourageant les gens à explorer l’islam.

« Pourquoi pendant la Coupe du monde ? Tout le monde vient du monde entier au Qatar, un pays musulman, et c’est une opportunité d’éduquer les gens sur la foi », a déclaré Abu Huraira, un volontaire de la campagne de la Fondation Explore Islam et de l’Initiative Islam & Musulmans.

Les responsables qatariens espèrent que le tournoi aidera les visiteurs à mieux comprendre leur culture et celle de la région au sens large.

Le Qatar suit une forme ultraconservatrice d’islam sunnite connue sous le nom de wahhabisme. Mais contrairement à l’Arabie saoudite voisine, où l’adhésion au wahhabisme a conduit à une ségrégation stricte des hommes et des femmes non mariés, a interdit aux femmes de conduire et a interdit les concerts, les cinémas et même le yoga pendant des décennies, le Qatar a longtemps parrainé les arts, permis aux femmes de participer à haut niveau de gouvernance et encourageait les touristes à se sentir à l’aise.

L’hôte de la Coupe du monde, cependant, a fait l’objet de vives critiques sur les questions de droits de l’homme, y compris le traitement des travailleurs migrants, et des accusations de «sportswashing» ou de tentative d’utiliser le prestige de l’événement pour refaire son image.

Les responsables qatariens ont fait valoir que les progrès et les réalisations de la nation étaient ignorés. L’émir au pouvoir, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a déclaré que certaines des critiques contre le premier pays arabe et musulman à accueillir la Coupe du monde comprenaient “des fabrications et des doubles standards”.

Le ministère des Dotations et des Affaires islamiques et le Comité suprême pour la livraison et l’héritage du pays hôte n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

De retour à l’intérieur de la mosquée ornée de Katara de style ottoman, Riffat Ishfaq, un guide pakistanais, a déclaré à Garcia qu’elle avait été conçue par l’architecte d’intérieur turc Zeynep Fadillioglu, dont le prénom est la forme turque du nom de la fille aînée du prophète Mahomet. Les tuiles avaient été faites à la main, a déclaré Ishfaq; les colonnes étaient recouvertes de cuir et le toit en dôme contenait de l’or. À la fin de la tournée, Garcia a également appris pourquoi les femmes s’habillent modestement dans l’islam et les origines de la religion.

« Nous voulons parler de l’islam aux gens. Nous sommes fiers de notre identité », a déclaré Ishfaq, avant de dire à Garcia de garder l’abaya comme cadeau d’adieu. “Cela aide à dissiper les idées fausses.”

A proximité, Sergio Morales, un Guatémaltèque qui était venu pour tout le tournoi, a fini d’écouter une visite guidée et est sorti de la mosquée vers un stand situé à l’entrée où il a demandé un exemplaire gratuit du Coran.

“Aujourd’hui, j’ai commencé à m’intéresser car la visite guidée était en espagnol et je pouvais tout comprendre”, a-t-il déclaré. “Il devrait y avoir des guides en espagnol dans chaque mosquée car il y a tellement de Latino-Américains qui viennent dans ces pays.”

Des kiosques avec des corans gratuits et des livrets présentant la religion en plusieurs langues sont également disponibles dans les ruelles pavées sinueuses de Souq Waqif, le plus ancien bazar de la capitale où les magasins vendent des épices et des parfums de faucon, des huiles parfumées et des foulards en soie.

À quelques pas de là, les visiteurs de la Coupe du monde sont entrés dans le bâtiment en forme de spirale du Centre culturel islamique Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud, pour une visite et une visite de la mosquée, où les gens se sont rassemblés pour la prière du vendredi.

Carlos Bustos, Mireya Arias et leurs fils, Jacobo, 8 ans, et Matias, 13 ans, ont visité le centre culturel. La famille colombienne a lu des informations sur de grandes pancartes sur les contributions du monde islamique à la médecine, aux sciences, aux mathématiques et à l’architecture.

« Ce que nous avons vu, c’est qu’ils ont fait un effort pour changer l’image que nous avons en Occident de l’Islam. Cela brise cette barrière », a déclaré Carlos Bustos, qui, avec ses fils, s’était vêtu de vêtements traditionnels qatariens.

“Ils nous ont dit que nous étions très différents, mais nous voyons plus de similitudes que de différences”, a-t-il déclaré.

Son épouse, Mireya Arias, admirait le dévouement des musulmans à leur foi et la façon dont ils suivent l’appel à la prière. Elle a également apprécié les efforts déployés par le Qatar pour initier les visiteurs à l’Islam.

“Ils ont utilisé de nombreuses stratégies pour se rapprocher des visiteurs, pour que nous comprenions et apprenions”, a-t-elle déclaré. “Lorsque vous êtes dans les bus qui vous emmènent dans les stades (de la Coupe du monde), vous pointez sur un code QR et il vous donne des explications sur le Coran.”

Le musée d’art islamique de Doha offre également un aperçu des croyances et des rituels religieux. Les visiteurs peuvent lire sur les cinq piliers de l’islam – la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne et le hajj ou le pèlerinage – ou en apprendre davantage sur les rituels du hajj et les différentes pratiques funéraires dans le monde islamique.

“Plus vous comprenez cette culture islamique, plus elle est fascinante”, a déclaré Jose Antonio Tinoco, un visiteur du musée brésilien, qui portait le maillot de football de son pays. “La partie la plus importante du musée pour moi était la partie sur l’islam.”