Le Qatar ne préconise pas “pardonner et oublier” pour la Russie (ministre des Affaires étrangères)

Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed al-Thani, est apparu mardi pour corriger une déclaration controversée que son collègue ministre avait faite ce week-end concernant la guerre de la Russie en Ukraine.

Saad Sherida al-Kaabi, ministre de l’énergie du Qatar et chef de la compagnie gazière d’État, a déclaré qu’il était sûr que le gaz russe finirait par retourner en Europe, car le continent “pardonnerait et oublierait” Moscou pour son invasion de l’Ukraine.

“Nous sommes tous bénis de pouvoir oublier et pardonner. Et je pense que les choses se réparent avec le temps… ils apprennent de cette situation et ont probablement une bien plus grande diversité [of energy intake]”, a déclaré al-Kaabi samedi, lors d’un forum sur l’énergie à Abu Dhabi.

Le commentaire a déclenché la colère et est intervenu juste au moment où une frappe de missile russe a tué au moins 40 civils dans un quartier résidentiel de Dnipro en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé si le commentaire d’al-Kaabi était la position officielle du Qatar, al-Thani a répondu :

“Eh bien, ce n’est pas vraiment le cas”, a déclaré le ministre. “Tout d’abord, politiquement parlant, quand on parle de la situation et de la guerre, le Qatar a une position politique très claire là-dessus : nous n’acceptons pas l’invasion d’un autre pays. Nous n’acceptons pas la menace par la force ou la recours à la force, nous n’acceptons pas que des civils soient blessés. Et nous l’avons démontré tout au long de nos votes au sein des Nations Unies.

Il a ajouté : “Notre message aux Russes, aux Ukrainiens a toujours été… ce genre de différences et de désaccords ne devrait pas être résolu sur un champ de bataille, il devrait être résolu par le dialogue”.