Le Qatar met en garde les fans de la Coupe du monde contre l’introduction d’alcool dans le pays

La Coupe du monde 2022 au Qatar commence le 20 novembre, la finale étant prévue le 18 décembre. Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Les supporters se rendant à la Coupe du monde 2022 ne pourront pas emporter d’alcool pour leur consommation personnelle au Qatar, le chef du comité de sécurité et de sûreté du pays déclarant que des “mesures spécifiques” sont en place pour prendre des mesures contre toute personne tentant de faire passer des boissons en contrebande. bagage.

Bien que l’alcool soit strictement limité au Qatar – boire en public peut entraîner des amendes allant jusqu’à 3 000 riyals (720 £) ou des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois – il peut être acheté à l’intérieur des hôtels, et le Comité suprême en charge du tournoi a accepté de rendre la bière – fournie par les sponsors de la Coupe du monde Budweiser – disponible dans les stades et dans les fan zones pendant la Coupe du monde, qui commence le 20 novembre.

La forte consommation d’alcool au début de Russie 2018 a conduit certains bars de Moscou à manquer de bière alors que des fans du monde entier faisaient la fête dans la capitale russe.

Mais malgré la culture des supporters de football dans de nombreuses régions du monde impliquant la consommation d’alcool avant, pendant et après les matchs, les autorités qataries ont déclaré que la disponibilité de l’alcool sera limitée aux zones désignées uniquement et que les supporters ne seront pas autorisés à apporter leur propre alcool.

“Il existe des mesures spécifiques”, a déclaré à ESPN le colonel Jassim Abdulrahim Al Sayed du Comité des opérations de sûreté et de sécurité lors d’une conférence de presse à Doha. “Je pense que l’alcool ne sera pas autorisé à travers l’aéroport et les valises.

“Il y a des endroits où l’alcool sera vendu dans tout le pays.”

Le principal Fanfest du tournoi ne servira de l’alcool qu’après 18h30, malgré le début de certains matchs plus tôt dans la journée.

Mais le directeur général de Qatar 2022, Nasser Al Khater, a exhorté les fans à consommer de l’alcool dans les zones spécifiques qui ont été autorisées à servir des boissons.

“Il y a une idée fausse sur les ventes d’alcool dans les stades et les zones désignées”, a déclaré Al Khater. “Nous travaillons comme n’importe quelle autre Coupe du monde, comme d’habitude.

“Très simplement, nous avons toujours affirmé que la vente d’alcool était disponible au Qatar et le rendrait disponible dans des zones spécifiques.

“Le Fanfest sera ouvert à partir de 18h30, mais il attirera beaucoup de familles et d’enfants et nous voulons leur donner l’opportunité d’être dans une zone sans alcool pendant certaines parties de la journée. Plus tard, les fans auront de l’alcool facilement disponible.”