Le Qatar lance un camp d’entraînement local à Doha

Après des mois d’entraînement et de matchs amicaux à l’extérieur du pays, l’équipe du Qatar, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, a commencé samedi son camp local dans le pays.

Les hommes de Felix Sanchez ont commencé à s’entraîner au stade Jassim bin Hamad du club Al Sadd de Doha alors que les préparatifs du grand événement s’accélèrent 50 jours avant le tournoi.

L’agence de presse du Qatar a rapporté que l’entraînement était ouvert au public dimanche dans le cadre de l’amélioration de l’interaction entre les supporters et les joueurs avant la Coupe du monde qui débutera le 20 novembre.

L’équipe qatarie partira mercredi pour la ville espagnole de Marbella où elle rejoindra un nouveau camp qui sera une extension des camps qui ont débuté en juin en Espagne puis en Autriche et se sont terminés à la fin du mois dernier.

Le Qatar a disputé trois matches amicaux dans la capitale autrichienne Vienne en septembre au cours desquels l’entraîneur Sanchez a essayé une nouvelle combinaison de joueurs comprenant des membres plus jeunes de l’équipe avant de choisir l’équipe finale qui participera à la Coupe du monde et comprend 26 joueurs, à soumettre au plus tard. que le 13 novembre.

Le Qatar a affronté le Canada le 23 septembre à Villa Park à Vienne, s’inclinant 2-0 contre l’équipe nord-américaine. Le match contre le Chili, également à Villa Park, s’est soldé par un match nul 2-2, donnant un peu d’espoir aux Qataris.

Pendant ce temps, la star du football portugais Cristiano Ronaldo n’a pas été choisie pour figurer sur une affiche pour orner un gratte-ciel à Doha avant la Coupe du monde, ont rapporté les médias locaux.

Un joueur de chaque équipe jouant à la Coupe du monde est présenté sur un panneau d’affichage de 75 pieds collé au-dessus des tours de Doha dans la région de West Bay – le quartier central des affaires fastueux de la capitale qatarie, mais la stature imposante de Ronaldo dans le jeu ne suffit pas pour lui valoir une place sur les façades vitrées des hautes structures.

Selon ESPN, Ronaldo ne sera pas la figure sélectionnée, pour être remplacé soit par son collègue de Manchester United Bruno Fernandes, soit par Diogo Jota de Liverpool.

Le choix du Portugal est surprenant car Ronaldo est devenu le meilleur buteur international de tous les temps l’année dernière en battant le record de 109 buts d’Ali Daei avec un doublé contre l’Irlande. Ronaldo compte désormais 117 buts internationaux en 191 apparitions.

