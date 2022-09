Le Qatar lance l’initiative de développement durable “Scoring For The Goals” avant la Coupe du Monde de la FIFA

Le Qatar a présenté aux Nations Unies les initiatives de développement durable qu’il prévoit de mettre en œuvre lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le premier pays à accueillir le tournoi dans la région a vanté la durabilité au cœur de ses tentatives de présenter un grand spectacle lors de la célébration la plus importante. du beau jeu.

Le Qatar a lancé dimanche “Scoring For The Goals” au siège de l’ONU, 62 jours après être devenu le premier pays arabe et musulman à accueillir la Coupe du monde. Les organisateurs l’appellent l’édition la plus durable de l’histoire de l’événement mondial.

La cérémonie qui s’est tenue en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a réuni de hauts responsables du Qatar, dont le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage Hassan. Al Thawadi, représentant permanent du Qatar auprès de l’ONU Sheikha AlyaAhmed bin Saif Al-Thani, et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

S’appuyant sur la résolution n° 76/259 de l’Assemblée générale, « Marquer pour les buts » souligne la valeur du football dans la promotion du développement durable, de la paix, de la tolérance, de l’inclusion et de l’action pour le climat. Il souligne également l’importance de l’unité pour les individus et les nations tout en profitant du pouvoir du football lorsque la Coupe du monde débutera le 20 novembre, en particulier à la lumière de la nécessité d’utiliser ce pouvoir pour un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures, ainsi que que la nécessité d’atteindre les 17 objectifs de l’ONU pour construire une planète plus durable, pacifique et prospère pour toute l’humanité.

Le secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage, Al-Thawadi, a déclaré que le sport est particulièrement bien équipé pour réaliser les ambitions de l’agenda 2030.

Commentant le rôle du football dans l’unification des peuples, il a déclaré : « Le football en particulier brise les barrières, crée des amitiés et améliore la compréhension culturelle, quelles que soient les croyances, la nationalité ou le statut économique. Le football touche notre passion et fait ressortir le meilleur de nous en tant qu’individus et êtres humains… lorsqu’il est correctement exploité, il améliore profondément la vie de tous et transforme notre monde pour le mieux.

“Cet esprit de transformation que nous reconnaissons depuis longtemps sert d’inspiration et de guide pour une tentative réussie d’amener la Coupe du Monde de la FIFA au Moyen-Orient et dans le monde arabe pour la première fois.

“Dans moins de 60 jours, notre pays et notre région occupent le devant de la scène”, a-t-il déclaré, soulignant l’arrivée attendue de plus d’un million de personnes dans le pays de 2,7 millions d’habitants.

Il a souligné que l’accueil de la Coupe du monde était une source d’inspiration pour le Qatar pour entreprendre “un progrès social mis en évidence dans les réformes nationales du travail”.

La cérémonie d’inauguration comprenait une courte vidéo sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il a montré que la réalisation des ODD de l’ONU peut être garantie en assurant l’éducation pour tous, en atteignant l’égalité des sexes et en autonomisant les femmes et les filles, en donnant du pouvoir aux individus grâce au travail décent, à l’innovation, aux infrastructures et à la réduction des inégalités.

