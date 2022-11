Le Qatar interdit la vente de bière dans les stades de la Coupe du monde

DOHA, Qatar — La bière est de sortie à la Coupe du monde.

Dans une volte-face abrupte et étonnante, les responsables qatariens ont décidé que le seul alcool qui sera en vente dans les stades pendant la Coupe du monde d’un mois qui commence dimanche sera sans alcool.

La décision sur les ventes de bière a été confirmée vendredi matin par un responsable de la Coupe du monde au courant du changement de plans. Le responsable a demandé à ne pas être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux médias et parce que le Qatar préparait encore son annonce officielle vendredi matin.

Cette décision est le changement le plus récent et le plus spectaculaire d’un plan évolutif sur l’alcool qui a pendant des mois accru les tensions entre la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, et le Qatar, une nation musulmane conservatrice où la vente d’alcool est étroitement contrôlée. Mais cela compliquera également l’accord de parrainage de 75 millions de dollars de la FIFA avec Budweiser ; les fans furieux s’irritent déjà des restrictions ; et encore une fois, laissez les organisateurs se démener pour s’adapter – cette fois seulement 48 heures avant le match d’ouverture du tournoi.

Mais il a également suggéré que la FIFA, qui a fait face à des années de critiques cinglantes pour sa décision d’amener son championnat phare au Qatar, pourrait ne plus contrôler totalement les décisions majeures liées à son événement.