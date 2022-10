Le Qatar interdit aux diffuseurs de la Coupe du monde de filmer les conditions de vie

Les équipes de télévision se verront interdire de filmer dans certaines zones tout au long de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Le journal britannique The Observer affirme que le gouvernement du Qatar a restreint les quartiers d’habitation des travailleurs migrants dans ce pays du Moyen-Orient. Au lieu de cela, ces équipes, qui incluent la BBC et ITV en Angleterre, ne sont autorisées à filmer que dans trois endroits autour de la ville de Doha.

Les deux chaînes de télévision britanniques susmentionnées ont actuellement le double droit de diffuser la Coupe du monde 2022 au Royaume-Uni.

Les lieux publics de la promenade du front de mer de la Corniche, la zone des tours et la zone de West Bay seront les seules parties de la ville où ces équipes de tournage pourront enregistrer.

Le Qatar censure les diffuseurs de la Coupe du monde : et ensuite ?

Outre les sites d’hébergement des travailleurs migrants, le tournage dans ou à proximité des bâtiments gouvernementaux, des hôpitaux, des lieux de culte et des universités est également interdit par le gouvernement local.

Toute entreprise voyageant au Qatar pour enregistrer pendant la Coupe du monde doit accepter ces conditions lors de la demande d’un permis spécial. Selon The Guardian, ce permis permet essentiellement aux équipages de “capturer des photographies et des vidéos des endroits les plus populaires du pays”.

Les photographes doivent également accepter et obtenir un permis. Cependant, les journalistes de la presse écrite sans caméra n’ont pas besoin de demander la licence au comité suprême du pays.

La FIFA a précédemment déclaré qu’elle “travaillait avec le comité suprême et les organisations compétentes au Qatar pour garantir les meilleures conditions de travail possibles aux médias participant au tournoi, ainsi que pour garantir que les diffuseurs continuent de rapporter librement sans aucune restriction”.

Le Qatar a eu des problèmes avec des journalistes étrangers au cours des années précédentes. En 2015, quelques reporters de la BBC ont été arrêtés et ont passé plusieurs nuits en prison alors qu’ils couvraient la crise du travail des migrants à Doha.

Des journalistes norvégiens ont également été arrêtés en novembre dernier pour des reportages similaires. Le duo est resté en prison pendant 36 heures avant d’être finalement libéré.

La BBC et ITV n’hésiteront pas

Des représentants de la BBC et d’ITV ont tous deux déclaré que leurs reportages ne changeraient pas pour la Coupe du monde au Qatar. Un porte-parole de la BBC a récemment déclaré que la société de radiodiffusion avait «une expérience éprouvée dans la résolution de problèmes d’actualité dans le cadre de notre couverture. Cette Coupe du monde ne sera pas différente.

De même, ITV a déclaré que sa “couverture du tournoi de la Coupe du monde se concentrera sur le football, mais ne se détournera pas des controverses en dehors du terrain”.

Pendant ce temps, le diffuseur américain FOX Sports n’a pas à se soucier de la censure. Ils laissent des histoires « hors champ » à d’autres agences de presse. Cependant, c’est malgré le fait que FOX Sports ait deux équipes de presse voyageant à travers le Qatar pour capturer “la saveur du pays”.

Au lieu de rendre compte des violations des droits de l’homme et du manque de libertés, FOX Sports prévoit de diffuser des reportages sur les courses de chameaux, la ligne d’horizon de Doha et la fauconnerie. Sans blague.

Crédit photo : IMAGO / Joerg Boethling