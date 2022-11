Le Qatar, hôte de la Coupe du monde, laisse le plongeon perlé loin derrière

DOHA, Qatar (AP) – Il y a soixante-dix ans, Saad Ismail Al Jassim avait l’habitude de plonger en apnée à 13 mètres de profondeur dans les eaux du golfe Persique, retenant son souffle pour peigner les fonds marins à la recherche d’huîtres dans l’espoir de trouver un cluster de perles.

Aujourd’hui, un yacht de 1 100 pieds (335 mètres) qui sert d’hôtel flottant à des milliers de fans de football est amarré près du rivage où les plongeurs sur des bateaux en bois partaient autrefois à la recherche de perles – emblématique de la transformation étonnante du pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar. a connu au cours du siècle dernier.

Comme ses voisins arabes du Golfe, le principal produit de base du Qatar avant qu’il ne commence à exporter du pétrole et du gaz naturel dans le monde était les perles, la perle précieuse irisée formée lorsqu’un irritant se glisse dans la coquille d’une huître.

Al Jassim, aujourd’hui âgé de 87 ans, était l’un des derniers pêcheurs de perles professionnels du pays. “Notre voyage prendrait trois à quatre mois”, a-t-il déclaré. “Nous (nous) mangerions, boirions, dormirions uniquement sur le bateau.”

Selon l’auteur Michael Quinten Morton, qui a écrit huit livres sur l’histoire du Moyen-Orient, dont « Masters of the Pearl : A History du Qatar. Au début du XXe siècle, le Qatar était au cœur d’une industrie perlière en plein essor.

Selon Morton, les commerçants du Qatar ont travaillé pour satisfaire la demande européenne, expédiant les pierres précieuses des marchés locaux à Bombay et ensuite à Bagdad, Londres ou Paris.

La chasse aux perles scintillantes était un travail dangereux qui maintenait les pêcheurs, dont beaucoup étaient réduits en esclavage, en mer pendant des mois d’affilée. Les plongeurs attachaient un poids de pierre à un pied et descendaient de 45 pieds (14 mètres), se coupant souvent le nez pour retenir leur souffle sous l’eau. Le pêcheur a ouvert et trié les huîtres sur le bateau.

Lorsque les plongeurs remontaient trop vite à la surface, ils risquaient le mal de décompression, également connu sous le nom de virages, où les mauvais gaz s’accumulent dans le sang. Puis il y a eu des attaques de requins ou d’autres animaux. Ou la noyade.

« Beaucoup avaient des problèmes auditifs. D’autres avaient des problèmes de vision », a déclaré John Duke Anthony, fondateur du Conseil national des relations américano-arabes et expert des pays du Golfe. “Ce n’est pas beau à voir, mais ils ont fait ce qu’ils ont fait et ils ont soutenu leurs familles.”

Au début des années 1900, l’homme d’affaires japonais Kokichi Mikimoto a mis au point un procédé de fabrication de perles « de culture » en implantant un irritant dans une huître, qui stimule le processus de sécrétion qui crée la pierre dure dans la nature. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les perles artificielles avaient pris le contrôle du marché.

Un dixième du coût des perles naturelles, selon Morton, les perles de culture ont rapidement détruit l’industrie qatarienne de la pêche aux perles. Le protectorat britannique peu peuplé était l’un des plus pauvres du monde arabe. En 1944, il ne restait plus que 6 000 travailleurs dans le commerce des perles du Golfe, contre 60 000 deux décennies plus tôt, a écrit Morton.

En quelques décennies, une autre matière première a transformé le pays : le pétrole. En 1939, des géologues britanniques ont foré et découvert du pétrole dans le champ de Dukhan, dans l’ouest du Qatar. Une décennie plus tard, le pays a commencé à exporter du pétrole. En 1971, le Qatar a à la fois obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne et découvert un vaste gisement de gaz naturel offshore qu’il partage avec l’Iran. Le pays a commencé à exporter du gaz naturel en 1997.

Ce ne serait plus jamais pareil. Ce qui était autrefois des étendues stériles de poussière et de sable s’est transformé en tours de verre et d’acier, en îles artificielles et en centres commerciaux, avec certaines des plus grandes marques du monde. Aujourd’hui, les touristes admirent l’horizon de Doha sur des dhows, les bateaux en bois traditionnels utilisés par les pêcheurs de perles – un clin d’œil à l’époque où le royaume était une collection de pauvres tribus de pêcheurs et d’éleveurs dirigées par la famille Al Thani, la même qui dirige aujourd’hui le Qatar.

Mais il ne reste rien d’autre de cette époque.

Al Jassim gère une petite boutique de perles dans le Souq Waqif de Doha, un marché labyrinthique. Un grand portrait en noir et blanc de lui en bodybuilder est accroché au mur. Les perles naturelles qu’il a commencé à chiner à 18 ans, et que son père a pratiquées avant lui, sont aujourd’hui rares.

“Maintenant, personne ne vend la perle naturelle”, a déclaré Al Jassim. “Ceux qui les ont le gardent.”

Les visiteurs interrogent souvent Al Jassim sur ses jours de perle, peut-être incités par un panneau à l’entrée de la boutique qui lit “le vieux plongeur de perles” sous son nom. Mais il ignore le changement qu’il a vu au Qatar dans sa vie.

“Tout pays changera sur une si longue période”, a déclaré Al Jassim. “Même le vôtre.”

Suman Naishadham, Associated Press