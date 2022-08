Le Qatar, hôte de la Coupe du monde, arrête des travailleurs après des manifestations – AP

Au moins 60 travailleurs étrangers ont été détenus, selon un rapport et un groupe de défense

Le Qatar, hôte de la Coupe du monde de football de la FIFA, a arrêté au moins 60 travailleurs étrangers qui protestaient contre les retards de paiement et en a également expulsé certains, selon un groupe de défense.

Le Qatar fait l’objet d’un examen international de ses pratiques de travail depuis qu’il a été nommé hôte du tournoi international de football et, comme de nombreux autres pays arabes du Golfe, dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère de pays tels que l’Inde et les Philippines.

Des séquences vidéo partagées en ligne montrent une soixantaine de travailleurs protestant avec colère après avoir passé jusqu’à sept mois sans salaire devant les bureaux de Doha du groupe Al Bandary International le 14 août.

Le groupe international Al Bandary est un conglomérat qui comprend entre autres des entreprises de construction, d’hôtellerie, d’immobilier et de restauration.

Et bien qu’il n’ait pas répondu à une demande de l’Associated Press de commenter l’affaire, le gouvernement qatari a reconnu que l’entreprise n’avait pas payé les salaires des travailleurs et a promis que le ministère du Travail du pays paierait “tous les salaires et avantages différés.”

“La société faisait déjà l’objet d’une enquête de la part des autorités pour non-paiement des salaires avant l’incident, et maintenant de nouvelles mesures sont prises après qu’un délai pour régler les salaires impayés a été dépassé”, a-t-il ajouté. a ajouté le gouvernement, tout en disant qu’un certain nombre de manifestants étaient “détenu pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique” à l’AP.

Réagissant aux développements, le directeur exécutif du groupe de défense des droits de l’homme et du travail Equidem, Mustafa Qadri, a demandé : “Est-ce vraiment la réalité qui ressort?”

Après avoir bloqué une intersection devant la tour Shoumoukh de Doha sur le périphérique C de la ville, les manifestants ont été arrêtés puis détenus dans un centre de détention sous une chaleur intense sans climatisation selon des témoignages relayés à Qadri.

Alors que la température à Doha atteignait environ 41 degrés Celsius la semaine dernière, Qadri a déclaré que la police avait dit aux personnes appréhendées que si elles pouvaient faire grève par temps chaud, elles pouvaient également dormir sans climatisation.

Dans des commentaires non corroborés, un travailleur détenu a expliqué à Equidem qu’il avait vu jusqu’à 300 collègues dans les centres de détention de pays tels que l’Inde, les Philippines, le Népal, le Bangladesh et l’Égypte, certains d’entre eux ayant payé leur salaire après la manifestation et d’autres pas.

Lire la suite La FIFA fait face à une énorme demande d’argent pour les travailleurs migrants “abusés”

Les manifestations passées ont vu certains travailleurs étrangers expulsés, leurs contrats de travail étant souvent liés à des visas de résidence et le droit de former des syndicats limité uniquement aux Qataris.

Le Qatar a fait quelques progrès dans l’amélioration des pratiques d’emploi depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir le tournoi phare de la FIFA en 2010.

En adoptant un salaire minimum de 275 dollars pour les travailleurs et en veillant à ce qu’ils bénéficient d’allocations de nourriture et de logement, le pays a également éliminé son système de «kafala» qui liait les travailleurs aux employeurs, ayant le dernier mot quant à savoir s’ils pouvaient quitter leur emploi et dans certains cas, Qatar lui-même.

Qadri fait partie des voix éminentes qui ont poussé les autorités de Doha à faire plus pour les travailleurs et ont posé : « Avons-nous tous été dupés par le Qatar ces dernières années ?

Qadri a affirmé que les réformes récentes auraient pu fournir “couverture” pour le gouvernement qatari de permettre aux pratiques courantes de se poursuivre.

Dans ce contexte de controverse couplé à d’autres sujets brûlants tels que les décès de migrants et le traitement de la communauté LGBTQ, la Coupe du monde devrait débuter le 20 novembre.