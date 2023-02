Le Qatar fait don de mobil-homes de la Coupe du monde aux survivants du tremblement de terre

Les séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé à neuf heures d’intervalle le 6 février ont tué plus de 35 000 personnes dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie déchiré par la guerre. Le bilan devrait encore grimper à mesure que les équipes de recherche et de sauvetage trouveront plus de corps.