ROME (AP) – Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a déclaré vendredi que son pays restait attaché à la création d’un État palestinien avec sa capitale à Jérusalem-Est, et que les progrès sur ce front devraient être «au cœur» de tout accord de normalisation des relations avec Israël.

«Pour le moment, je ne vois pas que la normalisation du Qatar et d’Israël va ajouter de la valeur au peuple palestinien», a déclaré Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani lors du Dialogue méditerranéen annuel de l’Italie.

Il y avait des spéculations selon lesquelles le Qatar – qui coopère déjà avec Israël pour fournir une aide à la bande de Gaza – pourrait être le prochain pays arabe à normaliser ses relations après que les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan ont établi des relations diplomatiques avec Israël plus tôt cette année.

Mais le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Qatar restait attaché à l’Initiative de paix arabe de 2002, dans laquelle les pays arabes reconnaîtraient Israël en échange de son retrait des territoires occupés lors de la guerre de 1967 et de la création d’un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. .

Le ministre des Affaires étrangères a noté que son pays avait une «relation de travail» avec Israël pour fournir une aide à Gaza, où le groupe militant islamique Hamas a pris le pouvoir des forces palestiniennes rivales en 2007.

«Mais pour une normalisation complète, je pense que la (question palestinienne) doit être au cœur de tout accord de normalisation entre le Qatar et Israël», a-t-il déclaré.

L’aide du riche pays du Golfe à Gaza a fourni une bouée de sauvetage au territoire, qui est sous un blocus paralysant israélien et égyptien depuis que le Hamas a pris le pouvoir. Elle a également été un élément clé d’une trêve informelle fragile qui a empêché toute explosion majeure de combats ces dernières années. Israël et le Hamas ont mené trois guerres – la plus récente en 2014 – ainsi que d’innombrables escarmouches plus petites.

Les accords de normalisation avec Israël, négociés par les États-Unis, ont été largement considérés comme une percée dans la diplomatie au Moyen-Orient. Mais les Palestiniens ont condamné les accords comme une trahison parce qu’ils ont marqué une érosion majeure du soutien arabe à leur cause, une source clé de levier dans tout futur pourparlers de paix.