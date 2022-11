Le Qatar “examine les investissements de Londres” concernant l’interdiction de la publicité sur les métros et les bus

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Qatar serait en train de revoir ses investissements à Londres en représailles à l’autorité des transports de la capitale interdisant la publicité de l’État du Golfe sur ses lois anti-homosexualité.

Transport for London (TfL) a renforcé son interdiction sur les bus, les taxis et les métros au milieu d’un tollé suscité par les droits des LGBTQ et le traitement des travailleurs migrants à l’approche de la Coupe du monde.

Cela a incité Doha à reconsidérer ses «investissements actuels et futurs» à Londres, selon le Financial Times.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a demandé à TfL de “revoir comment il traite la publicité et le parrainage des pays dotés de lois anti-LGBT+” en 2019.

L’examen a entraîné des suspensions de publicité pour 11 pays, dont le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que le Qatar, où l’homosexualité est illégale.

“Certaines” publicités qataries ont cependant échappé au filet et l’indignation avant la Coupe du monde controversée a incité TfL à réitérer les règles.

Mais Doha aurait été en colère lorsque TfL, présidé par M. Khan, a contacté l’organisme Q22 supervisant la Coupe du monde pour discuter de l’interdiction.

La Financial Times a cité une personne impliquée dans l’examen disant que le Qatar “examinait ses investissements actuels et futurs” à Londres et “envisageait des opportunités d’investissement dans d’autres villes et pays d’origine du Royaume-Uni”.

La personne a déclaré que Doha considérait l’interdiction de TfL comme “un autre exemple flagrant de doubles standards et de vertu signalant de marquer des points politiques bon marché autour de la Coupe du monde du Qatar”.

Le Qatar n’a pas commenté le rapport et on ne sait pas quel effet aurait un examen.

La Qatar Investment Authority, d’une valeur de 445 milliards de dollars américains, possède le magasin de luxe Harrods, le gratte-ciel Shard et est copropriétaire de Canary Wharf.

Un porte-parole de M. Khan a déclaré: «Il est juste que TfL considère chaque campagne publicitaire sur son réseau au cas par cas, par rapport à sa politique publicitaire. TfL a publié de nouvelles directives aux partenaires publicitaires avant la Coupe du monde.

«Il existe un certain nombre de cas où une publicité peut être jugée inacceptable et, en tant que fervent partisan des droits des Londoniens LGBTQ +, en 2019, le maire a demandé à TfL de revoir sa politique sur toutes les publicités faisant référence à des pays qui criminalisent les relations homosexuelles.

“Ils sont désormais soumis à un examen minutieux de la part de TfL avant d’apparaître sur le réseau.”

Une porte-parole de TfL a déclaré: «Avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, nous avons fourni à nos partenaires publicitaires et à nos marques des conseils supplémentaires sur la publicité que nous considérerons probablement acceptable de diffuser pendant le tournoi tout en veillant également à ce que les fans de football ne soient pas privés de la possibilité de soutenir leurs équipes.

“Chaque campagne publicitaire continue d’être examinée au cas par cas.”