Le Qatar étend sa domination du gaz naturel aux dépens de la Russie

La guerre de la Russie en Ukraine a secoué les marchés mondiaux de l’énergie, laissant l’Europe à court de gaz naturel, augmentant les prix de tous les combustibles fossiles et menaçant une récession mondiale. Mais un pays a manœuvré efficacement pour tirer un avantage économique et politique de la tourmente : le Qatar. Longtemps gros exportateur de gaz naturel liquéfié vers les pays asiatiques, le Qatar est en passe de devenir une source d’énergie essentielle pour l’Europe, qui s’éloigne de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Le Qatar se rapproche également de la Chine, sapant les espoirs russes de détourner vers l’Asie la majeure partie de l’énergie que l’Europe n’achète plus. Le Qatar, ont déclaré de nombreux experts en énergie, est en train de devenir l’Arabie saoudite du gaz naturel – un fournisseur d’énergie indispensable avec de vastes réserves et des coûts très bas. Cela signifie que le Qatar pourra vendre du gaz naturel plus longtemps et de manière plus rentable que d’autres grands exportateurs comme l’Australie et la Russie, même si le changement climatique oblige de nombreux pays à réduire leur utilisation de combustibles fossiles.

“C’est le moment du Qatar”, a déclaré Ben Cahill, expert en énergie au Centre d’études stratégiques et internationales. “Tout le monde dans le monde en a besoin.” Le Qatar est pratiquement lié à l’Australie et aux États-Unis en tant que plus grand producteur de gaz naturel liquéfié, un carburant super réfrigéré et expédié par pétroliers. Les experts disent que les exportations australiennes ont probablement atteint un sommet et que certains de ses champs vieillissants commencent à décliner. De nouveaux terminaux d’exportation sont en cours de construction aux États-Unis, mais à un rythme relativement modeste qui a été limité en partie par de gros investisseurs qui sont moins disposés à investir dans les combustibles fossiles qu’ils ne l’étaient il y a quelques années en raison des préoccupations liées au changement climatique. La Russie est également un important exportateur de gaz, dont une grande partie est vendue depuis longtemps à l’Europe via des gazoducs. Mais ces exportations ont ralenti à un filet depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février. La longue guerre de la Russie : Alors que sa guerre en Ukraine se prolonge, le président Vladimir V. Poutine a averti les Russes que la bataille serait prolongée, mais a tenté de dissiper les pires craintes d’une population de plus en plus fatiguée par la guerre.

“Le Qatar est mieux placé que quiconque pour profiter de la situation en Europe”, a déclaré Chakib Khelil, ancien président de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ancien ministre algérien de l’énergie. “Les concurrents du Qatar sont soit bloqués par des problèmes politiques comme l’Iran et la Libye, soit, comme le Nigeria ou l’Algérie, n’ont pas les ressources pour fournir les volumes supplémentaires nécessaires”. Le Qatar parie que même si une grande partie du monde essaie de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la demande de gaz naturel liquéfié, ou GNL, continuera de croître. En effet, de nombreux élus et experts en énergie estiment que le carburant est essentiel pour remplacer le charbon et pour soutenir l’énergie solaire et éolienne, qui peut être limitée par les intempéries. Les États-Unis ont fait pression pour une transition plus rapide vers l’énergie verte, mais l’administration Biden a adopté le Qatar. Dans des remarques à la Maison Blanche en janvier avant de rencontrer le dirigeant du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, le président Biden a noté que les deux pays partageaient le désir “d’assurer la stabilité de l’approvisionnement énergétique mondial”. Le mois dernier, l’administration a approuvé une vente d’armes d’un milliard de dollars au Qatar. “L’administration Biden semble apprécier le rôle du Qatar sur le marché du gaz, en particulier lorsqu’il s’agit d’approvisionner l’Europe”, a déclaré Dania Thafer, directrice exécutive du Gulf International Forum, un institut de recherche de Washington. Les richesses gazières du Qatar lui ont permis d’accueillir la Coupe du monde et de devenir un courtier en électricité en Afrique du Nord et dans le golfe Persique. Al Jazeera, la chaîne de télévision par satellite financée par le gouvernement qatari, a projeté l’influence du pays et donné la parole aux dissidents à travers le Moyen-Orient. Malgré les inquiétudes occidentales concernant le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, plusieurs hauts dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et Charles Michel, président du Conseil européen, se sont rendus à Doha, la capitale du Qatar, cette année dans leurs efforts pour obtenir plus d’énergie.