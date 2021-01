Les dirigeants arabes du Golfe ont signé mardi une déclaration en Arabie saoudite pour marquer une nouvelle page dans les relations à la suite de la décision du royaume de mettre fin à un embargo de 3 ans et demi contre le Qatar, atténuant une fracture qui a profondément divisé les alliés régionaux de la sécurité américaine et rompu les liens sociaux à travers la péninsule arabique interconnectée.

La décision saoudienne d’ouvrir son espace aérien et ses frontières au Qatar a été la première étape majeure vers la fin de la crise diplomatique qui a commencé en 2017, alors que l’administration Trump augmentait la pression sur l’Iran. La décision saoudienne a été annoncée lundi soir, à la veille du rassemblement des dirigeants arabes du Golfe dans l’ancienne ville désertique d’Arabie saoudite, Al-Ula.

On ne sait pas quelles concessions importantes, le cas échéant, le Qatar avait faites avant le sommet. Pourtant, un changement de ton immédiat était palpable alors que l’un des comptes Twitter des actualités arabes d’Al Jazeera du Qatar a partagé des photos des horizons de Riyad et d’Abou Dhabi mardi après des années de couverture critique.

La percée diplomatique a fait suite à une dernière impulsion de l’administration Trump sortante et du Koweït pour arbitrer le différend. Elle est également intervenue alors que l’Arabie saoudite cherche à unifier les rangs arabes avant la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui devrait prendre une position plus ferme envers le royaume et se réengager avec l’Iran.

Dania Thafer, directrice exécutive du Gulf International Forum, a déclaré que l’Arabie saoudite se demandait si Biden réduirait la présence militaire américaine dans le Golfe qui s’était développée sous le président Donald Trump et entamerait de nouveau des négociations nucléaires avec l’Iran.

«Si tel est le cas, alors les États (arabes) doivent répondre par une solution régionale à la sécurité. Et je pense que la résolution de la crise du Golfe est un pas en avant dans cette direction », a-t-elle déclaré.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a embrassé l’émir du Qatar à son arrivée au sommet, a déclaré que la région devait s’unir et faire face aux défis posés par les mandataires de l’Iran et ses programmes de missiles nucléaires et balistiques.

Il a déclaré que la déclaration signée par les dirigeants du Golfe et l’Egypte «met l’accent sur la solidarité et la stabilité entre les Arabes et le Golfe, et renforce la continuité de l’amitié et de la fraternité entre nos pays».

Les quatre pays qui ont conjointement boycotté le Qatar – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn – espéraient que leur embargo et leur blitz médiatique le feraient pression pour qu’il mette fin à ses relations étroites avec la Turquie et l’Iran. L’Égypte et les Émirats arabes unis considèrent le soutien du Qatar et de la Turquie à des groupes islamistes comme les Frères musulmans comme une menace pour la sécurité. L’Arabie saoudite et Bahreïn sont principalement préoccupés par les relations du Qatar avec l’Iran.

Ferveur patriotique

Le boycott n’a cependant pas réussi à changer la position de Doha, mais a plutôt soutenu son jeune dirigeant au niveau national alors que la ferveur patriotique balayait le Qatar à l’appui de sa détermination. Cela a également rapproché le Qatar de la Turquie et de l’Iran, qui se sont précipités pour soutenir l’État ultra-riche du Golfe alors qu’il faisait face à des pénuries d’approvisionnement médical et alimentaire dans les premiers jours de l’embargo.

Alors que la décision saoudienne de mettre fin à son embargo marque une étape importante vers la résolution du différend, le chemin vers la réconciliation est loin d’être garanti. Le fossé entre Abu Dhabi et Doha a été le plus profond, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ayant de fortes chances idéologiques.

Le ministre d’État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a tweeté lundi soir que son pays souhaitait restaurer l’unité du Golfe, mais a averti: «Nous avons encore du travail à faire.»

Le conflit en Libye reste une question controversée, l’Égypte et les Émirats arabes unis soutenant le commandant militaire Khalifa Hifter, qui a lancé un assaut en 2019 contre un bloc basé à Tripoli soutenu par la Turquie et le Qatar.

Thafer a déclaré que les problèmes qui avaient déclenché la dispute n’avaient pas été éliminés.

«Les tensions fondamentales persistent et cela laisse un grand point d’interrogation sur la manière dont elles vont avancer», a-t-elle déclaré. Le sommet et la déclaration signés à Al-Ula pour soutenir l’unité du Golfe «étaient des mécanismes de confiance plus qu’une réconciliation complète».

La présence du cheikh Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar au sommet a marqué la première fois qu’il assistait à la réunion du Conseil de coopération du Golfe en Arabie saoudite depuis le début du boycott. Il y a envoyé un envoyé aux deux derniers sommets.

Cette année, le ministre égyptien des Affaires étrangères a également assisté à la réunion du Conseil de coopération du Golfe, composé de six pays, qui comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar. La réunion était présidée par le prince héritier saoudien plutôt que par son père, le roi Salman.

Pendant ce temps, le ministre des Finances du Qatar est arrivé mardi au Caire pour l’ouverture d’un hôtel de luxe sur le Nil, développé par le Qatarien Diar. Il s’agit de la première visite en Égypte d’un haut responsable qatari depuis le début de la crise. Des responsables de l’aéroport du Caire ont déclaré que le ministre qatari avait volé directement de Doha à travers l’espace aérien saoudien.

Normalisation

Le sommet du CCG de cette année est le premier depuis que Washington a négocié des accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc en succession rapide, marquant un changement majeur dans les alliances régionales.

Le conseiller de Trump et gendre Jared Kushner, qui a dirigé ces accords, était au sommet pour la signature de la déclaration du Golfe.

Le différend avait opposé les alliés régionaux américains les uns aux autres à un moment où l’administration Trump s’efforçait de faire pression sur l’Iran. Il a également séparé les familles qui s’étaient mariées avec des Qataris et mis fin à des années de voyage sans visa pour les Qataris dans certaines parties du Golfe.

Thafer a déclaré que le différend était considéré comme un «fruit à portée de main» que l’administration Trump estimait avoir le pouvoir d’essayer de résoudre rapidement.

La décision de l’Arabie saoudite de mettre fin à l’embargo a non seulement souligné l’affirmation du royaume de sa position de poids lourd parmi les États arabes, mais aussi son leadership régional, qui a parfois été contesté par les mesures unilatérales et politiquement judicieuses des EAU.

La seule frontière terrestre du Qatar avec l’Arabie saoudite, sur laquelle il comptait pour l’importation de produits laitiers, de matériaux de construction et d’autres marchandises, est en grande partie fermée depuis juin 2017.

Les pays qui boycottent ont fait une liste d’exigences au Qatar cette année-là, y compris la fermeture de son réseau d’information phare Al-Jazeera et la fin de la présence militaire turque au Qatar, qui abrite également une importante base militaire américaine. Le Qatar a rejeté les demandes et a nié soutenir les extrémistes.