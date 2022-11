Le Qatar et l’Allemagne signent un accord sur le gaz naturel liquéfié en pleine crise

Les responsables n’ont donné aucune valeur monétaire à l’accord, qui commencerait en 2026 et verrait le Qatar envoyer jusqu’à 2 millions de tonnes de gaz en Allemagne via un terminal en construction à Brunsbuettel.

DOHA, Qatar – Le Qatar et l’Allemagne ont signé mardi un accord de 15 ans pour expédier du gaz naturel liquéfié de Doha à la puissance économique européenne alors qu’elle se démène pour remplacer les approvisionnements en gaz russe qui ont été coupés pendant la guerre en cours en Ukraine.

L’accord implique à la fois Qatar Energy, la société d’État nationale, et ConocoPhillips, qui détient des participations dans le champ de gaz naturel offshore du Qatar dans le golfe Persique qu’il partage avec l’Iran.

Alors que les pays européens ont soutenu l’Ukraine après l’invasion russe en février, Moscou a réduit l’approvisionnement en gaz naturel utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et alimenter l’industrie. Cela a créé une crise énergétique qui alimente l’inflation et accroît la pression sur les entreprises à mesure que les prix ont augmenté.

L’Allemagne, qui était un important importateur de gazoduc russe avant la guerre, n’a plus reçu de gaz russe depuis fin août.

Le pays construit cinq terminaux de gaz naturel liquéfié dans le cadre de son plan de remplacement des approvisionnements russes, et le premier devrait entrer en service sous peu. Une grande partie de l’approvisionnement actuel en gaz de l’Allemagne provient de ou via la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique.