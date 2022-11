Le Qatar est une question de droits de l’homme pour les experts… ils ont “droit” de faire de la télévision là-bas

ÉVITEZ votre regard, demoiselles faibles. Il y a quelque chose que la BBC pense que vous êtes trop sensible pour regarder.

Quelque chose impliquant Morgan Freeman, membre du boys band sud-coréen BTS et quelques chameaux.

Tatie aurait pu faire en sorte qu’Alan, Gary et le reste du gang restent à la maison et couvrent le tournoi depuis Manchester Crédit: BBC Sport

« L’homosexualité, fit remarquer Gary, est illégale ici. Tout comme l’homosexualité était illégale en Angleterre lorsqu’elle a accueilli le tournoi en 1966, Gary Crédit : Getty

Jamais du genre à manquer une occasion de signaler la vertu, cependant, Alex Scott s’est lancé dans une diatribe au cœur saignant sur le salaire de Gianni Infantino et les travailleurs migrants qui comprenait une citation de Nelson Mandela,

Non pas ça.

C’est la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022, du Qatar, un pays qui, presque tout le monde s’accorde à dire, n’aurait jamais dû être autorisé à accueillir le tournoi, en raison de la corruption et des violations des droits de l’homme.

Que ce soit la raison pour laquelle la BBC ne nous a pas laissé regarder Morgan et ses chameaux, ou a permis à trois de ses commentateurs d’interpréter la danse du sable du désert de Wilson, Keppel & Betty, en l’honneur profond et respectueux de la péninsule islamique, je ne peux pas vous dire .

Le Beeb ressent rarement le besoin d’expliquer ces choses à ses concédants.

Conférence po-face

Au lieu de la cérémonie d’ouverture et de la discussion sur le football, Gary Lineker nous a présenté un acte d’accusation : “Depuis que la Fifa a choisi le Qatar, la plus petite nation à avoir accueilli la plus grande compétition de football a été confrontée à de grandes questions, des accusations de corruption à la traitement des travailleurs migrants qui ont construit les stades où beaucoup ont perdu la vie.

“L’homosexualité”, a-t-il poursuivi, “est illégale ici”.

Tout comme l’homosexualité était illégale en Angleterre lorsqu’elle a accueilli le tournoi en 1966.

L’intuition me dit, cependant, que peu importe à quel point la BBC aime juger et piétiner le passé, cette Coupe du monde en particulier ne sera pas écrite dans l’histoire.

Des instincts similaires m’amènent également à penser que si Harry Kane soulève le trophée le 18 décembre, environ 6 500 travailleurs migrants morts seront consignés dans les notes de bas de page de l’histoire de ce tournoi entaché dans l’esprit de presque tous les cadres supérieurs de la BBC, dont la compassion est presque certainement dépendant des résultats.

Pourtant, si la conférence de la BBC avait commencé et s’était terminée par la déclaration d’ouverture de Gary, je ne pense pas que les téléspectateurs auraient été aussi mécontents qu’ils l’étaient à la fin de l’émission de dimanche soir, car Gary n’était pas le seul en mode sérieux. .

Il a été rejoint à Doha par Alan Shearer, Alex Scott et Ashley Williams.

De retour dans les studios de la BBC, nous avions sous la main des poids lourds de l’information, comme Jeremy Bowen, pour répondre à la question : « Quelle est l’importance que ce tournoi se déroule au Moyen-Orient ? “C’est énorme.” Merci, Jérémy.

Avant qu’il n’éclaircisse celui-ci, cependant, nous avons été soumis à une conférence incroyablement poignante de la journaliste Ros Atkins, qui a jeté un regard médico-légal sur les décès de travailleurs migrants et nous a avertis que l’empreinte carbone de ce tournoi pourrait se situer entre 3,6 millions et 10 millions. tonnes.

Il y avait, bien sûr, un moyen évident et facile d’atténuer une partie importante de cette pollution.

Ma tante aurait pu faire en sorte qu’Alan, Gary et le reste de la bande restent à la maison et couvrent le tournoi depuis Manchester.

Une décision tout à fait sensée qui aurait également empêché des cyniques comme moi de souligner que le moment où la BBC aurait dû cesser de donner des conférences sur les maux d’un processus était la seconde exacte où elle a décidé de faire partie de ce processus.

Mais non, la foule et la suffisance comme jamais, la BBC a décidé qu’elle devait être sur le terrain au Qatar tout en s’imaginant être mystérieusement au-dessus de tout et de tous.

Un certain crédit, cependant, doit revenir à Lineker qui a au moins soulevé la question épineuse de «l’hypocrisie».

Sagement, Shearer et Williams ont gardé leur conseil.

Jamais du genre à manquer une occasion de signaler la vertu, cependant, Alex Scott s’est lancé dans une diatribe au cœur saignant sur le salaire de Gianni Infantino et les travailleurs migrants qui comprenait une citation de Nelson Mandela, qui n’aura rien signifié à personne sauf à elle-même.

Mais c’était suffisant pour inciter Lineker à demander: “Pourquoi êtes-vous ici?”

“J’adore mon travail”, a répondu Alex, qui sans ce concert serait réduit à l’os de The One Show, Children In Need, Football Focus, The Tournament, The Games, Sports Personality Of The Year, The Wheel et des dizaines d’autres camées essentiels.

C’est une approche « moi d’abord » qui n’est pas unique à Alex, bien sûr.

Car, comme l’a démontré le projet abandonné à la hâte de porter des brassards d’amour unique, c’est la contradiction grinçante qui se trouve au cœur de presque tous les cultistes éveillés de la planète et qui nous entraîne sans fin.

‘Parce qu’il n’y a pas de geste si vide qu’ils ne le feront pas et pas de véritable abnégation si petit qu’il ne les fera pas partir: «Attendez une seconde. Et moi?”

D’ailleurs, en termes de sous-titres sourds, l’interprète de la Coupe du monde le plus utile jusqu’à présent a été Saad Al-Sheeb, qui a fait apparaître cette légende à l’écran : “C’était plus confortable pour nos moutons dans le but du Qatar.”

Tous les autres exemples reçus avec gratitude.

Enfin c’est vraiment des célébrités

ITV a finalement jeté beaucoup d’argent sur de brillantes réservations – Hancock, Boy George et Chris Moyles Crédit : DIGITAL/EROTEME.CO.UK

C’était des lettres du jour de la maison dimanche dans l’émission I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici!.

Jill Scott en a reçu un de sa partenaire Shelly, lui disant : “Il y a un café plat blanc qui t’attend.”

Zara Tindall a dit à son mari Mike qu’elle et la famille manquaient de “papa hugs”.

Et Matt Hancock en a reçu un de son président de circonscription lui disant : « Ramène ton showboating ici maintenant, espèce de crétin inepte.

Mais seulement dans ma propre imagination.

En réalité, il vient de recevoir un peu de blabla gluant de sa pression Gina Coladangelo qui s’est abattue comme l’un des cocktails Bum & Cola d’Ant et Dec au Speakeasy du Bushtucker Trial.

Cela mis à part, cependant, je n’ai presque que des éloges à offrir à la série de cette année, où ITV a finalement dépensé beaucoup d’argent pour de brillantes réservations – Hancock, Boy George et Chris Moyles – au lieu d’une émission dérivée d’ITV2 que vous n’aviez probablement pas même remarqué manquait.

Cela a rapporté des dividendes massivement divertissants et, ce faisant, nous a appris que, même si le public en veut à Matt Hancock, il déteste beaucoup plus le signal de vertu vide de personnes comme Charlene White et Boy George.

La cerise sur le gâteau cette année a été le retour de cette magnifique canopée de la jungle, la performance exceptionnelle des animateurs et le fait qu’elle reste la seule émission à la télévision où vous entendrez jamais ces mots, à partir de décembre : “Avez-vous vu le soulagement quand Matt Hancock a réalisé que le vagin n’était pas si gros ? »

Je l’ai fait. Et c’était énorme.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

Point de basculement, Ben Shephard : « Combien de minutes y a-t-il dans une demi-heure ? »

Steven : “Quatre”.

La roue, Michael McIntyre : “Nommez un pays où l’espagnol est la langue officielle.”

Gloria Hunniford : “Le Portugal.”

Le cerveau des célébrités, Clive Myrie : “La phrase latine Per Ardua Ad Astra – Through Adversity To The Stars – est la devise de laquelle des forces armées britanniques?”

David O’Doherty : “Tottenham Hotspur.”

(En association avec Andy Jacobs de TalkSPORT)

Egomaniac du mois

Adam Hills… un Massive Bell End ? Crédit : Reuters

Adam Hills de THE Last Leg qui a dit : «Beaucoup de choses se sont produites pendant notre absence, mais je pense qu’il est juste de dire que c’est la plus importante.

“Je ne sais pas si vous le savez, j’ai reçu quelques lettres – un M, un B et un E.”

Faire de lui un Massive Bell End.

Charlene White… “Je suis forte, j’ai confiance, je suis aimée”. 1 crédit

GÉNIAL Je suis une célébrité. . . mensonges et délires de la semaine.

Sean Walsh : “Owen est un jeune homme si sage et il s’exprime vraiment bien.”

Le gros DJ Chris Moyles : “Je suis le plus grand diffuseur de ma génération, mais la plupart des gens me connaissent comme le gros DJ.”

Et Charlène White : “Je suis fort, j’ai confiance en moi, je suis aimé, comme dit Boy George.” Oui, et il a tort aussi.

CLARIFICATION: Concernant le défi du dollar dingo Deals On Wheels de mercredi soir, où I’m A Celeb avait Matt Hancock et Mike Tindall, qui ont déclaré: “Nous avons deux casques avec des pointes.”

Vous avez un casque. Et Mike Tindal.

CETTE “Hell-of-a-guy” de la semaine est le comédien Frank Skinner qui a déclaré à The One Show: “Le meilleur football que j’ai jamais vu jouer dans une équipe de football d’Angleterre était cet été et c’était les Lionnes.”

Il n’en pense pas un mot, évidemment.

Mais, dans la tête de Frank, c’est clairement un « enfer de mec ».

De belles idées sportives

PAUL MERSON : “L’Angleterre en a 11 sur le terrain qui pourraient battre les leurs 11 sur le terrain.”

Lee Hendri : “Sterling produit toujours mais il ne le fait pas toujours.” Et Marc Robins : “Viktor est unique en son genre et il n’y en a pas beaucoup comme lui dans le coin.”

(Compilé par Graham Wray)

Coupe du monde Mystic Meg de la semaine est évidemment Alex Scott pour cette prédiction troublante sur le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran : « Ce ne sera pas un match facile. Ils sont confrontés à une équipe qui est si bien formée et organisée tactiquement, pour nous, les briser va être difficile.

Télévision Or

Performance basée sur Joey Essex de LEO WOODALL dans le rôle de Jack dans The White Lotus (Sky Atlantic).

Un épisode joyeusement irrévérencieux de Blankety Blank se terminant par un type en fauteuil roulant gagnant une tente, un sac de couchage et une partie de Swingball.

Le mur rouge gallois donne une interprétation époustouflante de la Coupe du monde de Hen Wlad Fy Nhadau. Et David Baddiel a cloué toutes les bonnes personnes, y compris le parti travailliste de Corbyn, dans son brillant documentaire de Channel 4 Les juifs ne comptent pas, où il a également présenté des excuses face à face au football fantastique à l’attaquant Jason Lee, ce qui n’a pas pris comme aussi longtemps que la note désolée du pape Jean-Paul II à Galilée (359 ans), mais c’était nettement plus gênant.

Sosie de la semaine

Fifa excentrique Gianni Infantino et le dessin animé Karl Pilkington

Le gagnant de CETTE semaine est l’excentrique Fifa Gianni “Je me sens gay” Infantino et la version cartoon de Karl Pilkington. Envoyé par e-mail par Richie James.

Recherche photographique : AMY READING