Le Qatar est l’un des pays les plus riches du monde. Une Coupe du monde à 300 milliards de dollars révèle son influence et ses limites.

Le Qatar est un joueur. Au Moyen-Orient et dans le monde, le pétrostate de moins de 3 millions d’habitants joue un rôle démesuré dans géopolitique, médias et art. Sa diplomatie culturelle a établi l’influence du pays — et maintenant elle fait de même avec le sport.

La richesse absurde du pays est exposée ce mois-ci : il a dépensé environ 300 milliards de dollars en stades et travaux préparatoires pour accueillir la Coupe du monde de football 2022, qui a débuté dimanche. Cet argent totalisait plus que toutes les Coupes du monde et Jeux olympiques précédents combinés.

Le Qatar exporte plus de gaz naturel liquéfié que tout autre pays. Ses ressources énergétiques ont fait de la famille royale l’une des plus riches du monde et, avec un fonds souverain de 335 milliards de dollars, elle est l’un des plus grands propriétaires terriens du Royaume-Uni et détient une participation majeure dans l’Empire State Building.

Pourtant, le Qatar a sans doute été un dépensier plus stratégique que les États voisins riches en pétrole. Il s’est concentré sur la construction réussie d’institutions culturelles et éducatives nationales pour les Qataris et sur la création d’une identité nationale. Mais c’est une identité nationale présentée par la famille royale qui ne tolère pas la dissidence et ne garantit pas les droits de l’homme.

La réalisation de la première Coupe du monde convoquée dans le monde arabe incarne ces tensions : le Qatar est un État qui utilise son immense richesse et son pouvoir pour s’élever et élever la région, qui se soucie profondément de la culture, et pourtant a peu de libertés.

L’organisation élaborée de la Coupe du monde par le Qatar est parallèle à ses prouesses artistiques

Doha s’est rapidement développée au cours des dernières décennies, passant d’un petit port à un paysage urbain spectaculaire dans ce que l’artiste qatari Sophia Al-Maria décrit comme le « futurisme du Golfe ».

Pourtant, malgré toutes ses dépenses somptueuses et son influence sur la politique étrangère, le Qatar a réussi à éviter les critiques au fil des ans pour avoir restreint les droits des femmes et des personnes LGBTQ et les violations du travail, y compris le silence relatif de ses alliés occidentaux. (Cela doit aider qu’il abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient.)

L’incroyable développement des arènes de la Coupe du monde reflète les investissements artistiques stupéfiants du Qatar. La sœur de l’émir du Qatar et chef de son réseau de musées, Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, dépenserait environ 1 milliard de dollars par an pour l’art. C’est beaucoup plus élevé que n’importe quel grand musée américain.

Le Qatar a commandé des œuvres épiques à des artistes occidentaux, comme les énormes plaques d’acier de Richard Serra dans le désert (“Est-Ouest/Ouest-Est”) et la série de grandes sculptures en bronze de Damien Hirst, d’environ 46 pieds de haut, de la reproduction humaine de la conception à l’embryon. (“Le voyage miraculeux”). Le Qatar a également acheté certaines des peintures les plus chères au monde : « White Center » de Rothko (70 millions de dollars), « The Card Players » de Cézanne (250 millions de dollars) et « When Will You Marry ? » de Gauguin. (300 millions de dollars).

L’accent a été mis sur les «starchitects» – en grande partie des architectes américains et européens construisant des structures extravagantes que peu d’autres pays pouvaient se permettre, parmi lesquels Rem Koolhaas et Jean Nouvel.

Mais surtout, le Qatar n’a pas seulement importé de l’Occident.

Il a créé des institutions qui ont contribué à forger ses identités nationales en tant que pays musulman et arabe. Le musée d’art islamique à couper le souffle du centre de Doha, conçu par le célèbre architecte chinois IM Pei, contient une remarquable collection internationale. À la périphérie d’Education City, parmi les satellites d’universités telles que Georgetown, Northwestern et Virginia Commonwealth, se trouve le Mathaf : musée arabe d’art moderne, qui contient l’une des plus vastes collections d’art arabe du XXe siècle. (Le Qatar et les Émirats arabes unis sont engagés dans une course acharnée pour acheter de l’art moderne arabe de tout le Moyen-Orient.) Et une partie de la capitale a un nouveau centre-ville vieilli, appelé Msheireb, avec de nombreux musées culturels, dont un axé sur le l’histoire de l’esclavage du pays.

“Le Qatar a toujours été beaucoup plus connecté, si vous voulez, à ce sens de son propre passé et de sa mémoire historique”, m’a dit Kishwar Rizvi, professeur d’art à l’Université de Yale. “Il y a cette scène mondiale sur laquelle ils veulent se présenter”, a-t-elle expliqué, mais aussi le sentiment que “nous avons du pétrole, de la richesse et tout cela, mais nous avons aussi besoin de capital culturel, car cela fait aussi partie de ce qui fait une nation.”

Peut-être parce que les investissements culturels du Qatar ont été si avisés, j’ai été surpris par l’ostentation de ses stades de la Coupe du monde. Un stade a la forme d’une tente qatarie traditionnelle et un autre est fait de conteneurs d’expédition. La plupart des stades de renom pour les événements sportifs mondiaux sont voyants ou tentent de représenter la culture du pays hôte, mais avec cette année, tout semble ornemental ou trop évident.

Le résultat des architectes au Qatar est le plus petit dénominateur commun, un pays réduit aux stéréotypes. “Je pense que cela montre un manque d’imagination”, déclare Rizvi. Ces nouveaux stades contrastent, dit-elle, avec le stade olympique moderniste de Le Corbusier conçu pour Bagdad dans les années 1950.

Ce manque d’imagination est si frappant parce qu’une grande partie des prouesses du Qatar en matière de soft power a eu des résultats impressionnants dans l’art, la culture, l’éducation et les médias.

La diplomatie culturelle peut-elle prospérer sans les droits de l’homme ?

J’ai visité le Qatar en 2016 pour assister à une conférence d’artistes et d’architectes de premier ordre, tous présidés par Sheikha al-Mayassa. L’artiste conceptuelle Marina Abramović l’a assimilée, ainsi que la famille royale du Qatar, aux Médicis modernes, avec les fonds nécessaires pour soutenir des artistes comme Serra dans la création d’œuvres monumentales.

Cet argent, semble-t-il, achète la complicité de personnes puissantes. “Venir et critiquer, c’est un moyen si facile de fermer la culture pour toujours, mais je veux ouvrir cette culture”, m’a dit Abramović.

En marge de la swish confab au W ​​Hotel Doha, j’ai interviewé Jeff Koons, l’un des artistes vivants les plus chers au monde et un invité fréquent de la famille royale. Je lui ai demandé : Pourquoi le Qatar ? “Je dirais à cause de l’ouverture du Qatar aux idées, à l’éducation, aux sciences humaines, à la psychologie et à la philosophie et à toutes les différentes choses qui peuvent stimuler le public pour la croissance et le développement”, m’a-t-il dit.

J’ai poussé Koons à discuter des violations du travail signalées, du fait que ses nus ne pourraient jamais être exposés dans le pays conservateur et du fait qu’un poète qatari a été emprisonné à l’époque pour une chanson de protestation. “Pour en revenir à certains des problèmes ici au Qatar et à ces différentes choses, je suis naïf sur certains aspects”, m’a dit Koons. « Je sais qu’il y a eu un mouvement international pour essayer d’améliorer les conditions de travail des ouvriers, et je pense que beaucoup de problèmes, non seulement ici mais aussi à l’échelle internationale, ont été résolus pour essayer de créer des situations où, si des abus ont lieu, ils sont corrigés.

Le Qatar est une monarchie avec une importante population de travailleurs expatriés et migrants qui a des droits très limités. Les travailleurs migrants ne peuvent pas adhérer à des syndicats. Le Guardian a rapporté que 6 500 travailleurs migrants sont morts en une décennie, et un blogueur kenyan qui a écrit à ce sujet a été arrêté en 2021.

Au-delà de cela, les femmes sont étouffées par les lois sur la tutelle, les personnes LGBTQ n’ont pas de droits et des militants d’Internet ont été emprisonnés. Les tribunaux ne sont pas indépendants, la presse ne peut pas couvrir librement la politique du pays, et il n’y a pas d’élections sérieuses pour la direction et pas de partis politiques.

“Si vous êtes au Qatar et que vos droits sont bafoués en tant que femme ou en tant que personne queer ou quoi que ce soit, si vous n’aimez pas ça, vous êtes juste jeté en prison et bonne chance”, Wafa Ben-Hassine, m’a dit un avocat des droits de l’homme basé à Washington, DC. “C’est comme si vous n’aviez certains droits et libertés que si vous appartenez à une certaine classe de personnes protégées” – les riches ou certains expatriés – “alors ils ne deviennent pas des droits de l’homme.”

Le Qatar a largement échappé à tout examen au fil des ans. Maintenant que le pays attire autant l’attention, certains articles ont critiqué le double standard auquel le Qatar est tenu. Mais Ben-Hassine a déclaré qu’un examen minutieux était mérité.

“Je suis heureux qu’une nation arabe accueille l’un des spectacles les plus lucratifs au monde”, a déclaré Ben-Hassine. «Mais ça peut être mieux, et ça devrait faire mieux. Nous devons être lucides sur la situation de ce pays et viser à le maintenir aux normes les plus élevées. »

Et il ne s’agit pas seulement du Qatar. Il s’agit des systèmes mondiaux dans lesquels le Qatar opère et de la manière dont le tournoi sert les intérêts occidentaux, comme l’écrit la chroniqueuse du Guardian Nesrine Malik, aux dépens de ceux qui n’ont pas de droits au Qatar.

Nasser Rabbat, professeur d’architecture islamique au MIT, l’a exprimé ainsi : « Je ne veux pas absoudre les commanditaires, les entrepreneurs et les constructeurs des incroyables violations des droits de l’homme qu’ils ont subies pendant toutes ces années. Je ne vais pas prendre la défense d’aucun de ces pays en disant que leur traitement du travail est acceptable. C’est absolument inacceptable. Mais je ne vais pas non plus les blâmer.

“Parce qu’en fin de compte, ceux qui tirent le plus d’argent du boom de la construction dans le Golfe sont des entreprises de notre partie du monde, des États-Unis et d’Europe”, m’a dit Rabbat. « Ils sont responsables de la mort de centaines, voire de milliers de travailleurs, mais nous aussi sommes responsables de ces morts. Et nous aussi avons profité de ces morts.

Ainsi, la Coupe du monde – avec le blitz des médias mondiaux et l’arrivée d’un million de visiteurs – expose le Qatar à de nouvelles pressions de l’extérieur. En accueillant des équipes et des fans du monde entier, les caméras peuvent révéler les limites du pays. Les investissements profonds du Qatar dans la culture ne peuvent pas le protéger des critiques pour la superficialité des droits là-bas.