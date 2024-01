Le Qatar est-il sur le point de négocier un cessez-le-feu ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Jacquelyn Martin/AP

Le Premier ministre qatari, Mohammed ben Jassim Abdulrahman ben Al Thani, s’est rendu cette semaine à Washington DC pour un voyage à enjeux élevés. Son pays tente de négocier un accord entre Israël et le Hamas qui mettrait un terme aux combats, au moins temporairement.

Tout accord entraînerait la libération d’au moins une partie des 136 otages restants capturés en Israël lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre, en échange de prisonniers palestiniens. Cela apporterait également un peu de répit aux civils pris au piège à Gaza et vivant sous les bombardements et permettrait d’obtenir une aide indispensable dans une zone de catastrophe humanitaire provoquée par l’homme.

Après avoir annoncé un cadre que le Hamas est en train de réviser, Al Thani s’est entretenu avec Édition du matin l’animatrice Leïla Fadel.

“Je pense que nous devrions tous nous unir pour mettre fin à cette guerre, sauver ces vies, sauver ces enfants et ces femmes d’être tués, poursuivis et bombardés par des frappes aériennes, par des chars, par tout”, a déclaré Al Thani.

Il a averti que si le conflit entre Israël et le Hamas ne s’arrête pas rapidement, les risques de guerre régionale ne feront qu’augmenter.

La visite d’Al Thani intervient à un moment particulièrement dangereux. Les États-Unis réfléchissent à la manière de réagir à la mort de trois de leurs réservistes lors d’une frappe de drone en Jordanie. Les États-Unis ont imputé la responsabilité à une milice soutenue par l’Iran. L’Iran soutient plusieurs groupes armés de la région, dont le Hamas, qui ont frappé Israël, des avant-postes américains et des navires dans la mer Rouge pour protester, ont-ils déclaré, contre la réponse israélienne à l’attaque du Hamas.

Le Qatar est une petite nation du golfe Persique qui jouit d’une influence démesurée provenant de sa richesse, de la chaîne d’information par satellite populaire Al Jazeera, financée par l’État, et de son rôle de médiateur régional. Le Qatar entretient des liens amicaux avec des partis et des nations qui refusent de se parler. C’est un allié des États-Unis, qui soutiennent Israël, et de l’Iran, qui soutient le Hamas. Il s’adresse également au Hamas à la demande des États-Unis.

Il a utilisé son rôle de médiateur pour conclure d’autres accords difficiles. Il a négocié un accord d’échange d’otages entre l’Iran et les États-Unis, il a négocié avec les talibans et a négocié un accord avec la Russie pour ramener chez eux les enfants ukrainiens kidnappés.

Mais dans ce cas précis, Al Thani a clairement indiqué qu’il ne savait pas quand une percée entre Israël et le Hamas pourrait avoir lieu.

“Tout dépend des deux parties”, a-t-il déclaré. “Notre objectif est d’en finir le plus vite possible et de ramener les otages, mais aussi de mettre un terme à la guerre.”

Il ajoute que la médiation du Qatar a obtenu des résultats que les combats n’ont pas obtenus, notamment la libération de plus de 100 otages.

“Le processus s’est avéré couronné de succès. L’opération militaire n’a pas réussi. Bien au contraire. Elle a tué certains d’entre eux”, a déclaré Al Thani.

Cette conversation avec le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman bin Al Jassim Thani comporte des extraits qui ne faisaient pas partie de la version diffusée. Il a été édité et condensé pour plus de clarté et de longueur.

Un accord est-il vraiment possible, d’autant plus qu’Israël demande une pause de 45 jours et que le Hamas souhaite la fin de la guerre et le retrait des troupes israéliennes. Un accord est-il possible avec ce genre de lumière du jour entre les deux ?

Nous sommes dans une étape où nous avons un cadre convenu avec les Israéliens et maintenant, il est présenté au Hamas. Nous attendons donc les réponses et espérons des négociations indirectes dans les prochains jours pour entrer dans les détails. Bien entendu, nous ne pouvons pas prédire cela à l’heure actuelle. Tout dépendra des deux parties, de la manière dont elles se mettront d’accord sur les détails. Notre objectif est d’en finir le plus vite possible et de voter, donc de ramener les otages, mais aussi de mettre un terme à la guerre. Je pense que le cadre proposé par le Qatar était basé sur une proposition présentée par les Israéliens et sur la contre-proposition du Hamas. Nous avons mélangé les deux et nous avons abouti à ce cadre, qui, nous l’espérons, deviendra également acceptable pour le Hamas afin d’aller de l’avant.

Vous ne voyez pas cela dans quelques jours ou la semaine prochaine ? Une sorte de cessez-le-feu et de retour des otages ?

Parfois, les négociations peuvent nous surprendre et se terminer en quelques jours, mais d’autres fois, nous restons coincés dans des détails et tout dépend de l’atmosphère qui règne entre les deux parties.

Nous parlons à un moment de tensions extrêmement accrues après une frappe de drone qui a tué trois militaires américains et en a blessé de nombreux autres. Quel impact cela a-t-il sur les négociations et quelles sont vos préoccupations pour la région alors que les États-Unis réfléchissent à la manière de répondre à cette attaque de drone ?

Tout d’abord, je voudrais exprimer mes condoléances pour la perte des soldats américains et de leurs familles. La situation dans la région ne fait que s’aggraver et nous avons vu les provocations se produire chaque jour et s’accumuler. Nous avons prévenu que la situation serait exploitée par d’autres, qu’elle pourrait attiser la région et nous conduire à une guerre régionale plus vaste. C’est ce que nous avons évité, en discutant avec tout le monde pour désamorcer la situation et contenir la situation. Est-ce que cela a un impact direct sur la négociation ? Ce n’est pas. Nous espérons que tout sera contenu le plus rapidement possible. Nous comprenons cette perte. Et bien sûr, les États-Unis ont le droit de décider de la manière de riposter. Mais espérons que nous aurons la tête plus froide devant nous et que nous ne perdrons pas le contrôle.

Pour beaucoup d’Américains. Ils ne comprennent pas le soutien du Qatar au Hamas. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le Qatar abrite des responsables du Hamas et bénéficie du soutien du Qatar ?

Eh bien, le Qatar soutient réellement la paix. Il aide le peuple palestinien à vivre dans la dignité. Nous ne soutenons pas le Hamas ni aucune faction politique là-bas. En fait, le Qatar [financial] le soutien va aux Palestiniens. Cinquante-cinq pour cent de ce soutien est allé à la Cisjordanie et 45 pour cent à Gaza, et il est allé directement à la population. Cela n’a rien à voir avec un quelconque parti politique là-bas. Le bureau du Hamas à Doha, lorsqu’il a été créé, a été créé en coordination avec les États-Unis et dans un but précis. Cette présence a servi cet objectif au fil des années. Différentes guerres et différents conflits, différentes escalades. Beaucoup d’entre eux ont été observés, mais un nombre bien plus important ont été contenus dès le début. Il remplit cet objectif et le Qatar a déclaré qu’il servait de canal de communication entre de nombreuses parties : le Hamas, les talibans et d’autres. Cela fait donc partie de notre rôle de médiateur. Malheureusement, cette situation est utilisée à bien des égards à notre encontre. Chaque fois qu’il y a une défaite, ils essaient de rejeter la faute sur le Qatar. Cela découragera tout autre pays d’intervenir et de jouer un rôle dans le rétablissement de la paix et de la stabilité dans notre région. Son Altesse l’Émir nous a répété à plusieurs reprises : ignorez simplement le bruit et concentrez-vous sur votre objectif. Si nous sauvons des vies, cela nous suffira.

À ce sujet, le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré que le Qatar “encourage le terrorisme, les finances, le terrorisme, pousse le terrorisme et joue un double jeu”. Une fuite audio du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié le Qatar de problématique et a déclaré que votre pays ne parvenait pas à utiliser l’influence dont vous disposez sur le Hamas puisque le Qatar l’héberge et le finance selon cette fuite. Si vous pouviez répondre à ces propos, y compris de la part d’un ministre, qui sont perçus comme assez extrêmes.

Je ne prendrai pas la peine de commenter les propos irresponsables que vous venez de mentionner, mais l’hypothèse d’un financement du Hamas est totalement rejetée. Et il est clair depuis le premier jour que la façon dont nous finançons se déroule dans le cadre [Netanyahu’s] et sous la surveillance de son gouvernement. Et c’est un processus très légitime et transparent qui s’adresse directement aux gens et est vérifié par l’ONU. Je crois que tous les gens qui connaissent et comprennent le processus savent que ce sont des mensonges et qu’ils essaient simplement d’induire l’opinion publique en erreur. .

Je voudrais poser des questions sur l’objectif déclaré d’Israël dans cette guerre et sur ce que les États-Unis font écho pour éradiquer le Hamas, à votre avis ? Est-ce possible?

Eh bien, éradiquer un groupe n’a pas de définition. La définition tue. Nous avons vu les résultats de la guerre en ce moment. Plus de 25 000 personnes ont été tuées. Les deux tiers d’entre eux sont des enfants et des femmes. Est-ce que cela fait partie de l’éradication du Hamas ? Si vous souhaitez remplacer une idée, vous devez présenter une meilleure idée. La meilleure idée, ce sont les perspectives pour les Palestiniens, c’est un horizon politique et c’est ce que nous recherchons tous.

Le Hamas devrait-il jouer un rôle dans la future gouvernance palestinienne ?

Ce n’est pas à nous de décider. C’est la décision du peuple palestinien. Et je pense qu’ils sont capables de décider de leur sort, de leur avenir. Ce que nous faisons ici, c’est soutenir les Palestiniens et nous aimerions connaître nos perspectives politiques pour qu’ils obtiennent leur État.

Mais en tant que pays engagé aux côtés du Hamas, pensez-vous qu’il soit possible pour eux de jouer un rôle constructif ? Un responsable du Hamas a déclaré que l’opération du 7 octobre se répéterait encore et encore. Alors, voyez-vous un avenir dans lequel le Hamas pourrait jouer un rôle constructif ?

Eh bien, en fait, s’il existe des perspectives politiques et qu’ils sont prêts à adhérer et à vivre avec…