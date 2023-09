Le Qatar envoie une aide médicale et une équipe de secours en Libye frappée par les inondations | Actualités sur les inondations

Le Qatar a envoyé 23 tonnes d’aide et une équipe de recherche et de sauvetage pour aider la ville libyenne de Derna, frappée par les inondations.

Deux vols humanitaires sont arrivés jeudi à Benghazi en provenance de Doha, accompagnés d’une équipe du Croissant-Rouge du Qatar, restée sur place pour participer aux opérations de recherche et de récupération.

« Nous avons deux cargaisons pleines de matériel médical [supplies]. C’est une somme énorme. Nous essayons de couvrir les besoins autant que possible », a déclaré à Al Jazeera Abdul Aziz du Croissant-Rouge du Qatar.

« On voit encore aujourd’hui que des corps sont sortis de la mer à cause des inondations. Il y a encore des corps sous la mer. »

Les expéditions d’aide qatarie, qui comprennent de tout, des tentes aux médicaments, seront bientôt acheminées vers Derna via des itinéraires alternatifs, les routes principales menant à la ville restant coupées en raison des dégâts causés par les inondations, a rapporté Osama Javaid d’Al Jazeera depuis Benghazi.

«Maintenant, la question est de savoir comment cette aide va aider les personnes qui restent dans un besoin urgent à se reconstruire après une inondation semblable à un tsunami», a-t-il déclaré.

L’aide internationale continue d’arriver en Libye après que la tempête Daniel a fait des ravages à Derna et dans les villes côtières voisines de l’est de la Libye dans la nuit du 10 septembre et qu’après deux vieux barrages négligés, la rupture s’est produite.

Les autorités ont donné des bilans de morts très variables. L’Organisation mondiale de la santé a confirmé 3 922 décès tandis que d’autres estiment le nombre de morts à plus de 11 300. Des milliers d’autres personnes sont toujours portées disparues et on craint qu’elles soient mortes.

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré qu’il restait un besoin en équipes et en équipements spécialisés, car une grande partie de Derna pue la mort.

« Nous avons besoin d’éléments plus techniques et d’une cartographie pour savoir comment récupérer les corps. … Certains équipements sont introuvables en Libye », a déclaré à Al Jazeera Ziad Uthman, de l’équipe de gestion des catastrophes du Croissant-Rouge libyen.

Les autorités ont bouclé certaines zones de la ville par crainte de contamination et de propagation de maladies.

Riad Qandeel du Croissant-Rouge du Qatar a déclaré que l’équipe était préparée à faire face à la situation.

Les inondations meurtrières ont dans une certaine mesure uni les deux gouvernements rivaux de Libye dans un pays resté fracturé depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé Mouammar Kadhafi. Le gouvernement d’unité nationale internationalement reconnu siège dans la capitale, Tripoli, à l’ouest, et une autre administration opère à l’est.

Ces derniers jours, les habitants de Derna ont organisé des manifestations de colère dans les rues couvertes de boue et ont incendié la maison du maire, accusant les autorités de ne pas avoir entretenu les barrages qui ont éclaté et de ne pas avoir évacué les habitants avant la puissante tempête.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré jeudi qu’au moins 43 059 personnes ont été déplacées à cause des inondations.