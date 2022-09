Le Qatar “enrôle des civils et convoque des diplomates de l’étranger” pour assurer la sécurité de la Coupe du monde | Nouvelles du monde

Le Qatar a appelé des centaines de civils – et rappelé des diplomates de l’étranger – pour le service militaire obligatoire afin d’opérer des points de contrôle de sécurité dans les stades de la Coupe du monde.

Les conscrits s’entraînent à gérer les files d’attente de sécurité du stade, à fouiller les fans et à détecter l’alcool, la drogue ou les armes dissimulées dans des queues de cheval, des doublures de veste ou même de faux ventres, selon des documents consultés par Reuters.

Les civils ont été informés qu’il était de leur “devoir patriotique” d’aider, a déclaré une source à l’agence de presse.

“La plupart des gens sont là parce qu’ils doivent l’être – ils ne veulent pas avoir d’ennuis”, ont-ils déclaré.

On leur apprend à approcher les fans avec “un langage corporel positif, une concentration et un sourire”, a poursuivi la source, et à éviter de discriminer les fans sur quelque base que ce soit.

Le groupe actuel de civils bénéficie de quatre mois de congés payés de leur travail dans des institutions qataris clés comme l’entreprise publique QatarEnergy et le ministère des Affaires étrangères, a indiqué la source.

Les diplomates ont été ramenés des États-Unis, de Chine et de Russie et devraient reprendre leurs fonctions après la Coupe du monde, a ajouté la source.

Avec une population de moins de trois millions d’habitants – dont seulement 380 000 sont des ressortissants qatariens – Qatar fait face à une pénurie de personnel alors qu’il se prépare pour le FIFA tournoi du 20 novembre au 18 décembre.

Exploitation “rampante”

Le Qatar, qui est largement considéré comme proche d’une monarchie absolue dirigée par la famille Al Thani, est accusé d’avoir un bilan épouvantable en matière de droits de l’homme à l’approche du tournoi.

Amnesty International affirme que l’exploitation et la maltraitance des travailleurs migrants sont “endémiques”, avec des personnes exposées au travail forcé, à des salaires impayés et à des heures de travail excessives.

Un responsable du gouvernement qatari a déclaré dans une déclaration à Reuters que le programme de service national du Qatar se poursuivrait normalement pendant la Coupe du monde.

“Les recrues apporteront un soutien supplémentaire pendant le tournoi dans le cadre du programme régulier, comme elles le font chaque année lors d’événements publics majeurs, tels que les célébrations de la fête nationale”, ajoute le communiqué.

Depuis 2014, les hommes qatariens âgés de 18 à 35 ans se sont entraînés dans l’armée pendant au moins quatre mois dans le cadre du service national obligatoire. Les diplomates à l’étranger ont pu différer leur service.

Quiconque ne s’inscrit pas encourt un an de prison et une amende de 50 000 riyals qatariens (12 700 £).

La semaine dernière, la Turquie a accepté de fournir plus de 3 000 policiers anti-émeute pour aider à renforcer la sécurité dans les stades et les hôtels.

En vertu de l’accord, Ankara déploiera également 100 policiers d’opérations spéciales au Qatar, ainsi que 50 spécialistes des bombes et 80 chiens renifleurs et chiens anti-émeute.

Le mois dernier, le cabinet pakistanais a approuvé un projet d’accord permettant au gouvernement d’offrir des troupes pour assurer la sécurité du tournoi.

Il n’a pas précisé combien de personnel serait envoyé, et aucun des deux pays n’a confirmé qu’un accord final avait été conclu.