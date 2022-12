Le Qatar enquête sur la mort d’un travailleur sur un site lié à la Coupe du monde

“En ce moment, l’enquête est toujours en cours et ce qui s’est passé et comment cela s’est produit. Et évidemment, c’est quelque chose dont nous sommes très tristes », a déclaré Al Khater.

Le travailleur était un Philippin qui réparait les lumières de la station balnéaire de Sealine Beach, un complexe de villas, a rapporté le site Web sportif américain The Athletic. Il a dit qu’il avait glissé d’une rampe alors qu’il marchait le long d’un chariot élévateur et qu’il était tombé la tête la première contre du béton. L’enceinte a servi de base d’entraînement à l’équipe saoudienne, avant son élimination lors de la phase de groupes.

La semaine dernière, un haut responsable de l’organisation qatarie de la Coupe du monde, Hassan al-Thawadi, a estimé le nombre de décès de travailleurs pendant la construction du tournoi “entre 400 et 500”, un nombre considérablement plus élevé que tout autre précédemment proposé par Doha. Le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, dont al-Thawadi est le secrétaire général, a déclaré plus tard qu’il faisait référence aux chiffres des décès liés au travail de 2014 à 2020 à l’échelle nationale, pas spécifiquement pour la Coupe du monde.