Le Qatar enquête sur la mort d’un travailleur sur le site d’entraînement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Qatar a ouvert une enquête de sécurité au travail sur la mort d’un Philippin, ont annoncé jeudi des responsables, à la suite d’informations selon lesquelles l’homme est décédé alors qu’il travaillait sur un site d’entraînement pendant la Coupe du monde de football.

Le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants a fait l’objet d’un examen minutieux pendant la préparation du tournoi, des groupes de défense des droits de l’homme accusant l’État du Golfe d’abus systématiques du travail – des accusations rejetées par le gouvernement.

Nasser Al Khater, directeur général de la Coupe du monde 2022 à Doha, a confirmé à Reuters qu’un ouvrier était décédé, mais n’a donné aucun autre détail. Il a présenté ses condoléances à sa famille et a déclaré que “la mort fait naturellement partie de la vie”.

Le ministère philippin des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué qu’un de ses ressortissants était décédé alors qu’il travaillait dans une station balnéaire au sud de la capitale Doha. Il a déclaré que son ambassade “travaillait avec les autorités judiciaires pour obtenir plus de détails sur son décès”.

La publication sportive en ligne The Athletic a rapporté mercredi que l’homme travaillait pour une entreprise chargée de réparer les lumières d’un parking du Sealine Resort, le site d’entraînement de l’équipe nationale saoudienne. Il a déclaré qu’il était décédé après avoir glissé d’une rampe en marchant le long d’un chariot élévateur et s’être cogné la tête contre du béton.

Citant plusieurs sources anonymes, il a déclaré que l’accident s’était produit pendant la Coupe du monde, mais n’a pas précisé quand.

La déclaration des Philippines a déclaré qu’elle ne fournirait pas plus de détails par respect pour la famille de l’homme. La station n’a pas répondu à une requête de Reuters.

“Si l’enquête conclut que les protocoles de sécurité n’ont pas été suivis, l’entreprise fera l’objet de poursuites judiciaires et de sanctions financières sévères”, a déclaré un responsable du gouvernement du Qatar, qui a requis l’anonymat.

“Le taux d’accidents liés au travail a constamment diminué au Qatar depuis que des normes strictes de santé et de sécurité ont été introduites et que l’application a été renforcée”, a-t-il déclaré.

NOMBRE DE DÉCÈS CONTESTÉS

Depuis qu’il a obtenu les droits d’organisation de la Coupe du monde en 2010, le Qatar a été examiné à la loupe pour son traitement des travailleurs migrants, qui représentent la majorité de sa population.

Le tournoi, le premier à se tenir au Moyen-Orient où d’autres pays ont également été critiqués pour les droits des travailleurs migrants, a été embourbé dans la controverse avec certaines stars du football et un responsable européen critiquant le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, notamment sur le travail, les LGBT + et les droits des femmes. droits.

Les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar, le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, ont déclaré dans un communiqué qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’enquête qatarienne car “le défunt (travaillait) en tant qu’entrepreneur, et non sous la responsabilité du SC”.

Le nombre de décès liés au travail au Qatar est contesté.

Le journal britannique Guardian a rapporté l’année dernière qu’au moins 6 500 travailleurs migrants – dont beaucoup travaillaient sur des projets de Coupe du monde – étaient morts au Qatar depuis 2010, sur la base de ses calculs à partir de documents officiels.

En réponse, le Qatar a déclaré que le nombre de décès était proportionnel à la taille de la main-d’œuvre migrante et comprenait de nombreux travailleurs non manuels, ajoutant que chaque vie perdue était une tragédie. Le SC a déclaré que trois décès liés au travail et 37 décès non liés au travail étaient survenus sur des projets liés à la Coupe du monde.

“La mort fait naturellement partie de la vie, que ce soit au travail ou dans votre sommeil”, a déclaré Khater, exprimant sa déception face aux questions des journalistes sur le rapport The Athletic.

« Nous sommes au milieu d’une Coupe du monde. Et nous avons une Coupe du monde réussie. Et c’est quelque chose dont tu veux parler maintenant?”, a-t-il dit.

