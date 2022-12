Le Qatar enquête sur la mort d’un travailleur migrant sur un site lié au tournoi

Le Qatar enquête sur la mort d’un travailleur migrant qui aurait été tué alors qu’il effectuait des réparations dans un complexe qui avait servi de base d’entraînement à l’équipe saoudienne pendant la Coupe du monde.

Nasser Al Khater, le chef du comité d’organisation du Qatar pour la Coupe du monde, a exprimé ses condoléances à la famille du travailleur.

“En ce moment, l’enquête est toujours en cours et ce qui s’est passé et comment cela s’est produit. Et évidemment, c’est quelque chose dont nous sommes très tristes », a déclaré Al Khater.

Le travailleur était un Philippin qui réparait les lumières de la station balnéaire de Sealine Beach, un complexe de villas, a rapporté le site Web sportif américain The Athletic. Il a dit qu’il avait glissé d’une rampe alors qu’il marchait le long d’un chariot élévateur et qu’il était tombé la tête la première contre du béton. L’enceinte a servi de base d’entraînement à l’équipe saoudienne, avant son élimination lors de la phase de groupes.

Le Qatar a fait l’objet d’un examen minutieux des conditions des travailleurs migrants qui ont travaillé dans le cadre de la campagne massive de construction du pays pour la Coupe du monde, y compris 200 milliards de dollars de stades, de lignes de métro et d’autres infrastructures.

La semaine dernière, un haut responsable de l’organisation qatarie de la Coupe du monde, Hassan al-Thawadi, a estimé le nombre de décès de travailleurs pendant la construction du tournoi “entre 400 et 500”, un nombre considérablement plus élevé que tout autre précédemment proposé par Doha. Le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, dont al-Thawadi est le secrétaire général, a déclaré plus tard qu’il faisait référence aux chiffres des décès liés au travail de 2014 à 2020 à l’échelle nationale, pas spécifiquement pour la Coupe du monde.

Des responsables qatariens avaient précédemment déclaré qu’il y avait eu trois décès liés au travail lors de la construction de stades pour le tournoi, ainsi que 37 autres décès de travailleurs de la construction de stades non liés à leur travail. Des groupes de défense des droits ont déclaré que ces statistiques étaient incomplètes, affirmant que le Qatar ne comptait pas les décès en dehors des chantiers, mais causés par des conditions de travail telles que la chaleur extrême de l’été.

Al Khater, directeur général de Qatar 2022, a déclaré que les décès de travailleurs de la construction au Qatar étaient proportionnels à ceux des autres pays.

“Nous constatons que le Qatar est comme n’importe quel pays au monde qui compte des morts dans l’industrie de la construction”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, les gens n’ont pas réussi à mettre cela en contexte.”

