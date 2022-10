Le Qatar engage un troisième bateau de croisière comme hôtel flottant pour la Coupe du monde

GENÈVE (AP) – Un troisième bateau de croisière a été loué lundi par les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar pour fonctionner comme un hôtel de supporters de football amarré au port de Doha afin d’ajouter des chambres indispensables pour le tournoi.

MSC Cruises, basé à Genève, a annoncé l’accord six semaines seulement avant le début prévu de la Coupe du monde le 20 novembre. Le MSC Opera de 1 075 cabines sera disponible du 19 novembre au 19 décembre.

Les prix de l’opéra ont été affichés lundi sur le site Web de MSC à partir de 470 francs suisses (470 $) par personne et par nuit pendant la phase de groupes, avec un séjour minimum de deux nuits.

Le Qatar n’a pas la capacité hôtelière pour toutes les équipes, les travailleurs, les bénévoles et les fans de la Coupe du monde et crée des sites de camping et de cabine, loue des bateaux de croisière et encourage les fans à rester dans les pays voisins et à voler pour les matchs.

MSC avait précédemment signé un accord avec le gouvernement qatari en 2019 pour fournir deux navires avec environ 4 000 cabines en tant qu’hôtels flottants pour aider à héberger les 1,2 million de visiteurs internationaux attendus.

Le navire amiral haut de gamme MSC World Europa commence à travailler à la Coupe du monde après avoir été construit en France.

Les prix des bateaux de croisière chutent pendant le tournoi lorsque la moitié des équipes rentrent chez elles. Lors des huitièmes de finale et des quarts de finale, les chambres les moins chères du MSC Opera coûtaient 320 francs suisses (320 dollars), puis 220 francs suisses (220 dollars) la dernière semaine.

Les tarifs de base incluent le petit-déjeuner à bord avec la possibilité de payer un supplément quotidien de 90 euros (87 $) pour tous les repas.

L’alcool devrait être disponible à bord, MSC proposant du vin et de la bière pression.

Le Qatar est un pays à majorité musulmane qui limite généralement la consommation d’alcool aux hôtels de luxe, mais a assoupli ses règles pour les partenaires commerciaux de la FIFA, y compris le fournisseur d’accueil d’entreprise dans les stades et le sponsor de la Coupe du monde AB InBev, le brasseur de Budweiser.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Graham Dunbar, Associated Press